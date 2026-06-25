Conferința națională Income Magazine Corporate „DESCHIDERE, DEZVOLTARE, DECOLARE – Noul Aeroport Internațional Maramureș schimbă perspectiva”

Transporturile aeriene reprezintă astăzi unul dintre pilonii esențiali ai conectivității și dezvoltării economice. România traversează o perioadă de creștere fără precedent în acest domeniu, marcată de investiții majore în infrastructură, extinderea capacităților aeroportuare, modernizarea serviciilor și deschiderea de noi oportunități pentru mobilitatea națională și internațională.

După inaugurările noilor terminale de la Craiova și Constanța, a venit rândul Aeroportului Internațional Maramureș să inaugureze un nou terminal realizat la standarde europene, un proiect strategic cu impact major asupra dezvoltării economice și turistice a regiunii.

Conferința „DESCHIDERE, DEZVOLTARE, DECOLARE – Noul Aeroport Internațional Maramureș schimbă perspectiva” își propune să aducă la aceeași masă lideri ai industriei, decidenți politici, specialiști, companii aeriene, administratori de aeroporturi, investitori și reprezentanți ai instituțiilor relevante pentru a analiza:

Evoluția și potențialul transporturilor aeriene din România;

Importanța proiectului privind dezvoltarea turismului local;

Impactul economic și regional al sectorului;

Rolul strategic al transportului aerian în dezvoltarea mobilității naționale;

Tendințele globale care modelează viitorul industriei;

Oportunitățile pentru companii, comunități și parteneriate public-private.

Subiecte propuse pentru dezbatere:

Aeroportul Internațional Maramureș deschide noi drumuri între est și vest: turism, business și importanță strategică.

Investițiile în dezvoltarea rețelei și a capacităților aeroportuare din România: modernizare, eficiență, confort și conectivitate.

Creșterea numărului de pasageri procesați pe aeroporturile din România – un semnal pozitiv pentru dezvoltarea sectorului.

Noi rute și noi operatori aerieni: Baia Mare și România, tot mai bine conectate cu destinațiile de interes.

Profesionalizarea managementului aeroportuar și a transportului aerian – calea spre performanță și standarde ridicate.

Tehnologia și digitalizarea – mai multă siguranță pentru pasageri și acces facil la servicii de calitate.

Concurența loială în transporturile aeriene – garant al unor servicii competitive.

Inaugurarea noului terminal al Aeroportului Internațional Maramureș – cea mai recentă confirmare a continuității investițiilor.

Noi surse de finanțare pentru proiectele de dezvoltare din domeniul transportului aerian.

Serviciile cargo și de curierat aerian – motor al economiei moderne.

Companiile de handling – element esențial pentru funcționarea eficientă a aeroporturilor.

Cum poate sprijini statul dezvoltarea companiilor aeriene românești?

Conferința este organizată de Antena 3 SA, în cadrul platformei de comunicare Conferințele Income Magazine Corporate iar postul de televiziune Antena 3 CNN, parte a Intact Media Group, va prelua live tronsoane ale dezbaterii.

Conferința va fi transmisă integral live, marți, 30 iunie, ora 10:00, pe site-urile antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro și pe paginile de Facebook ale:

Antenei 3 CNN https://www.facebook.com/Antena3Oficial,

Income Magazine https://www.facebook.com/IncomeMagazineRomania

Jurnalul https://www.facebook.com/jurnalul.ro.

Participarea la eveniment se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.