Conferința Națională Income Magazine Corporate „Portul Constanța – poarta comercială a Europei de Est”

Portul Constanța reprezintă unul dintre cele mai importante active economice ale României și unul dintre principalele huburi logistice din regiunea Mării Negre. În contextul schimbărilor geopolitice din Europa de Est, al creșterii fluxurilor comerciale și al necesității dezvoltării unor coridoare logistice eficiente, portul românesc devine o infrastructură strategică pentru economia regională și pentru comerțul dintre Europa, Asia și Orientul Mijlociu.

Conferința organizată de Antena 3 SA își propune să aducă la aceeași masă reprezentanți ai administrației portuare, decidenți publici, operatori portuari pentru a analiza rolul Portului Constanța în dezvoltarea economică a României și în arhitectura comercială a Europei de Est.

Evenimentul va oferi o platformă de dialog despre investiții, infrastructură, comerț global și oportunitățile de dezvoltare ale unuia dintre cele mai importante porturi din regiune.

Subiecte de dezbatere:

Rolul strategic al Portului Constanța în economia României și în comerțul regional al Mării Negre

Evoluția traficului de mărfuri și poziționarea portului în rețelele logistice europene și globale

Investițiile în infrastructura portuară și modernizarea terminalelor pentru creșterea capacității operaționale

Conectivitatea portului cu rețeaua de transport feroviar, rutier și fluvial și rolul coridoarelor europene de transport

Transportul de petrol, cereale, produse energetice și containere – principalele fluxuri comerciale care tranzitează portul

Rolul Portului Constanța în gestionarea fluxurilor comerciale generate de contextul geopolitic din regiunea Mării Negre

Digitalizarea operațiunilor portuare și dezvoltarea conceptului de port inteligent

Oportunitățile logistice generate de reconstrucția Ucrainei și rolul României în aceste lanțuri comerciale

Competiția regională între porturile din zona Mării Negre și strategiile de creștere a competitivității Portului Constanța

Politici publice și strategii pentru dezvoltarea transportului maritim și a infrastructurii portuare din România

Conferința este organizată de Antena 3 SA, în cadrul platformei de comunicare Conferințele Income Magazine Corporate iar postul de televiziune Antena 3 CNN, parte a Intact Media Group, va prelua live tronsoane ale dezbaterii.

