Criza din sănătate amenință viața pacienților: apel la măsuri urgente și soluții pentru acces la tratamente

de Redacția Jurnalul    |    17 Sep 2025   •   17:15
Sursa foto: Alexandru Rogobete/captura video Antena 3 CNN

România se confruntă cu o criză financiară care riscă să lase fără tratamente peste 700.000 de pacienți. Specialiștii cer măsuri rapide pentru protejarea sistemului medical, iar autoritățile discută accelerarea studiilor clinice la nivel european.

România, în pragul unui colaps sanitar

Cheltuielile cu sănătatea pe cap de locuitor sunt cele mai mici din Uniunea Europeană, iar lipsa de finanțare riscă să pună în pericol viețile pacienților. Potrivit estimărilor, peste 700.000 de români ar putea rămâne fără acces la tratamente esențiale dacă nu se iau măsuri urgente.

În acest context, Conferința Națională România Inteligentă – „Alertă în sănătate – criza bugetară amenință viețile pacienților”, organizată de Antena 3 CNN, a reunit medici, autorități și specialiști care au discutat soluțiile pentru asigurarea continuității tratamentelor.

Progrese în cercetare, dar pacienții încă așteaptă

Conf. Univ. Dr. Michael Schenker, președintele Comisiei de Oncologie din cadrul Ministerului Sănătății, a subliniat că există progrese în domeniul studiilor clinice:

„Numărul de pacienți pe care îl tratăm astăzi în aceste trialuri clinice internaționale este, față de acum 2-3 ani, probabil dublu. Cel puțin în centrul nostru asta este realitatea”, a explicat acesta, evidențiind eforturile Agenției Naționale a Medicamentului, Ministerului Sănătății și ale universităților de medicină.

Un ghid unic european pentru accelerarea studiilor clinice

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că la nivel european se lucrează la un ghid unic pentru toate statele membre, menit să reducă birocrația și să accelereze aprobarea studiilor clinice:

„S-au purtat discuții întregi despre cât de birocrați suntem, nu doar în România, ci și în alte state membre. Studiile clinice nu au viteza pe care ne-o dorim. Este momentul să simplificăm procedurile și să oferim pacienților acces mai rapid la tratamente inovatoare”, a declarat ministrul.

