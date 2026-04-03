Directiva UE care poate zgudui România: costuri uriașe pentru medicamente și industrie

Avertisment dur: România riscă un dublu șoc economic din cauza unei directive europene

România se află în fața unui moment critic, după ce o directivă europeană privind epurarea apelor urbane uzate ar putea produce efecte economice și sociale severe. Industria farmaceutică avertizează asupra unor costuri masive care ar putea afecta inclusiv accesul pacienților la medicamente esențiale.

Presiuni pentru amânarea directivei europene

Aplicarea rapidă a noilor reglementări europene a stârnit reacții puternice la nivel politic și industrial. În cadrul unei dezbateri recente din Parlamentul European, reprezentanții Partidului Popular European au solicitat Comisiei Europene amânarea cu cel puțin un an a implementării directivei.

Europarlamentarii atrag atenția că măsura, în forma actuală, poate genera blocaje majore în sectoare-cheie, în special în industria farmaceutică și cea a produselor cosmetice. Mesajul transmis este clar: fără o ajustare a regulilor, efectele pot fi greu de controlat.

Costuri uriașe pentru industrie

Una dintre cele mai controversate prevederi ale directivei obligă companiile farmaceutice și producătorii de cosmetice să suporte minimum 80% din costurile pentru tratarea apelor uzate. În unele cazuri, procentul ar putea ajunge chiar la 100%.

Această povară financiară riscă să se traducă în creșteri de prețuri, reducerea producției sau chiar retragerea unor medicamente de pe piață. În final, impactul ar putea fi resimțit direct de pacienți, prin acces mai dificil la tratamente esențiale.

Lipsa studiilor de impact, o problemă majoră

Specialiștii subliniază că fiecare stat membru ar trebui să realizeze propriile analize de impact înainte de aplicarea directivei. În lipsa acestor evaluări, consecințele reale asupra economiei și populației rămân greu de estimat.

Această incertitudine amplifică temerile privind destabilizarea unor sectoare industriale strategice și apariția unor dezechilibre economice.

Apel la acțiune coordonată

Autoritățile române sunt îndemnate să acționeze rapid și coordonat. Este nevoie de implicarea mai multor ministere, dar și de susținerea europarlamentarilor din toate partidele, pentru a negocia o amânare și o revizuire a directivei.

În paralel, se propune formarea unei alianțe la nivel european, prin care statele membre să solicite împreună Comisiei Europene reanalizarea reglementărilor și realizarea unui studiu de impact independent.

Riscuri economice și sociale pentru România

Fără măsuri concrete, România riscă nu doar sancțiuni la nivel european, ci și efecte economice severe. Industria farmaceutică ar putea fi puternic afectată, iar consecințele s-ar putea extinde rapid către alte sectoare.

În același timp, impactul social nu este de neglijat: accesul populației la medicamente ar putea deveni mai dificil, iar costurile tratamentelor ar putea crește semnificativ.

Subiectul a fost dezbătut intens în cadrul conferinței naționale „România inteligentă – Noile Directive Europene: O Criză Dublă pentru Industria Farmaceutică și Sănătatea Publică din România”, unde experții au avertizat că deciziile luate în perioada următoare vor fi decisive pentru stabilitatea economică și sanitară a țării.