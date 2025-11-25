Revoluție în vaccinare! Farmaciile ar putea vaccina populația, iar medicii de familie devin obligați să semneze contractele cu DSP

România accelerează reforma în vaccinare: farmacii implicate direct și obligații noi pentru medicii de familie

Sistemul medical românesc caută soluții urgente pentru a crește accesul la vaccinare și pentru a reduce presiunea tot mai mare generată de bolile prevenibile. În cadrul unei conferinței „România Inteligentă – O gură de aer pentru sistemul medical și pentru pacienții cu boli respiratorii” organizate de Antena 3 CNN, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat un set de măsuri care ar putea transforma fundamental modul în care românii se vaccinează.

Vaccinarea în farmacii, în linie dreaptă – dar cu rezistență din sistem

Una dintre schimbările majore vizate de Ministerul Sănătății este extinderea vaccinării în farmacii, o practică deja adoptată în multe țări europene.

„O completare pe care vreau să o fac pentru extinderea capacității de răspuns și de vaccinare ar fi să extindem vaccinarea și în farmacii. Ori acest demers a început pentru vaccinul antigripal, dacă nu mă înșel, și există o modificare care e la Ministerul Sănătății, dar cu o reacție puternică din partea unor zone din sistem care nu doresc acest lucru, n-am înțeles încă foarte clar explicațiile”, a declarat ministrul.

Rogobete a subliniat că modelul este deja funcțional în Europa, însă implementarea în România depinde de respectarea unor condiții minime: pregătirea farmacistului și existența unei infrastructuri adecvate în farmacie.

„Evident că nu în toate farmaciile, evident că doar dacă farmacistul își face acea pregătire pentru vaccinare, evident că doar dacă farmacia are infrastructura minimă necesară. Sunt o serie de ‘dacă’ sau de condiții minimale, dar multe farmacii doresc acest lucru, însă noi, legislativ, suntem puțin în urmă cu această situație. Eu sper ca până la finalul anului să putem trece peste acest hop care nu are foarte multe argumente în spate”, a completat Rogobete.

Medicii de familie, obligați să semneze contractele pentru vaccinare

În paralel, Ministerul Sănătății intenționează să întărească rolul medicilor de familie în campaniile de imunizare.

„Împreună cu președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, vom introduce obligativitatea tuturor medicilor de familie de a semna contractul cu DSP-ul pentru vaccinare", a anunțat ministrul.

Măsura urmărește creșterea accesului populației la vaccinuri, fie că vorbim despre cele antigripale, împotriva HPV sau alte categorii esențiale pentru prevenirea bolilor transmisibile.

Un obiectiv esențial: creșterea prevenției la nivel național

Oficialii din sănătate subliniază că prevenția trebuie să devină o prioritate în România, în condițiile în care bolile transmisibile continuă să afecteze un sistem medical deja suprasolicitat. Extinderea vaccinării în farmacii și implicarea obligatorie a medicilor de familie sunt văzute ca pași necesari pentru a facilita accesul rapid al populației la imunizare.

Dacă măsurile vor fi implementate până la finalul anului, România s-ar putea alinia modelului european, unde vaccinarea în farmacii a devenit o soluție eficientă pentru creșterea ratei de imunizare la nivelul populației.