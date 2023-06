Listarea la bursă impulsionează dezvoltarea companiilor energetice

Conferința a fost organizată pe fondul desfășurării unui eveniment economic extrem de important pentru economia României, și anume listarea companiei Hidroelectrica. Un demers așteptat de câțiva ani și al cărui succes va contribui semnificativ la creşterea încrederii antreprenorilor locali şi a investitorilor în potenţialul pieţei de capital din România, au subliniat cei prezenți. Printre aceștia s-au aflat ministrul Energiei, Sebastian Burduja, directorul companiei Hidroelectrica, Bogdan Badea, directorul general al Bursei de Valori București, Adrian Tănase, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, Gabriel Grădinescu, parlamentari din comisiile economice și alții.

Conferința „Listarea companiilor strategice din energie - drum deschis pentru dezvoltare și relevanță”, le-a dat celor prezenți prilejul să pledeze pentru aducerea la bursă a companiilor mari controlate de stat, și în mod particular, a celor din sectorul energetic, mai ales că aici, rezultatele obținute de cele ale căror acțiuni sunt deja cotate la Bursa de Valori București (BVB), cum ar fi transportatorul de gaze natural Transgaz, demonstrează că listarea a ajutat la creșterea companiei.

Avem o piață matură

Listarea exclusivă a Hidroelectrica la BVB a arătat că avem o piață matură de capital însă dezavantajul este ratingul scăzut de țară, a declarat Gabriel Grădinescu, vicepreședinte ASF. „ASF s-a implicat continuu în procesul de listare la bursă a Hidroelectrica încă din 2022. Am început prin a inventaria legislația primară și secundară pentru a identifica eventualele piedici care ar putea împiedica această listare. După aceea am arătat opiniei publice că această listare poate și trebuie făcută la BVB. Am avut o poziție puternică atunci. În prezent, majoritatea s-au repoziționat văzând rezultatele. Am făcut o analiză în care am arătat că oferirea unui pachet mai mare celor rezidenți ar duce la un interes mai mare al pieței de capital din România. Ne-am gândit la oferirea unui pachet cât mai substanțial zonei de retail. Am zis atunci, undeva la 15-20%, și astea sunt cifrele de astăzi. Analizând retrospectiv ce am arătat noi atunci, vedem că totul este ancorat în realitate, deci am avut dreptate”, a spus vicepreședintele ASF.

Sunt încrezător că vom putea intra pe o piață emergentă MSCI, ceea ce ar presupune o creștere a fluxurilor de capital care ar intra în economia reală. Am identificat ca o problemă majoră care ar trebui rezolvată în continuare, atât de factorii politici, cât și de factorii economici, ar fi să obținem un rating de țară mai mare. Avem cel mai mic rating de țară din UE, BBB-/A-3. Este descurajator. Dacă am rezolva, s-ar reduce costurile de finanțare pe piața externă.

Gabriel Grădinescu, vicepreședinte ASF

Listarea la bursă este șansa companiilor de a se dezvolta. Statul român are datoria să se gândească și la alte listări, iar noi, la Ministerul Energiei, cu siguranță avem în vedere acest lucru.

Sebastian Burduja, ministrul Energiei





Hidroelectrica mizează pe creșterea și diversificarea producției

Prezent la dezbateri, directorul general al companiei Hidroelectrica a reafirmat planul companiei de a-și crește producția de energie electrică și diversificarea producției. Totuși, în ceea ce privește investițiile pe hidro, ele au fost întârziate destul de mult din cauza legislației de mediu, care a blocat câteva proiecte mari, ceea ce înseamnă o producție de 900 GWh. Din această perspectivă, șeful Hidroelectrica a spus că anul acesta compania nu pune în exploatare nicio hidrocentrală nouă. În schimb, planurile sale au mers mult mai bine în ceea ce privește diversificarea producției. Aici a amintit achiziționarea parcului eolian Crucea (capacitate instalată 108 MW) și intenția de a instala o capacitate de 1 -1,5 GW în parcuri fotovoltaice flotante.

Succesul Transgaz, un exemplu pentru toți

Din perspectiva listării la bursă a tot mai multor companii, exemplul oferit de Transgaz, în cei 15 ani scurși de la cotarea acțiunilor sale, a fost văzut ca un bun model. „Transgaz a fost a doua companie din sistemul energetic listată, după Transelectrica. Transparența, capitalizarea, guvernanța corporativă, respectarea termenelor de raportare au dus la creșterea companiei. În 15 ani capitalizarea bursieră s-a dublat. Aveam 300 de milioane de euro, iar la sfârșitul anului trecut am avut 656 de milioane de euro”, a spus Elisabeta Ghidiu, directoarea Departamentului Strategie și Management Corporativ în cadrul Transgaz. Declarația sa a fost completată de directorul BVB, Adrian Tănase, care a subliniat că anul trecut creștere anualizată a randamentului acțiunilor companiei a fost de 9%, ceea ce înseamnă un procent foarte bun.

Procedurile IPO și SPO se vor simplifica

Strategia Națională de Dezvoltare a Pieței de Capital, un proiect făcut de ASF, are nouă obiective principale. Primul obiectiv este îmbunătățirea condițiilor de listare pe piața de capital, iar ca obiectiv specific - revizuirea cadrului de reglementare, a celui aplicabil atât IPO (Ofertă Publică Inițială), cât și SPO (Ofertă Publică Secundară), ceea ce ar presupune o simplificare a procedurilor și de reducere a timpilor de aprobare.

