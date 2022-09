CJ Ilfov: Proiectul Parcului Tehnologic și Științific de la Măgurele este unic în regiunea est-europeană

"Proiectul Parcului tehnologic și științific de la Măgurele este unic în România, nu mai există nicio infrastructură asemănătoare în țară și chiar și în regiunea noastăr. Sigur, sunt câteva parcuri în Grecia, Israel, etc. Și nu vorbim de Europa de Vest. Din acest motiv, încă de acum câțiva ani, odată cu demararea proiectului strategic în exercițiul financiar 2007-2013 și ulterior 2014-2020 a laserului de la Institutul Național de Fizică a Pământului, colegii mei s-au gândit, împreună cu primăria orașului Măgurele să potențeze întreaga zonă pentru că, dincolo de importanța proiectului, nu al vrea să uităm că platforma de la Măgurele înseamnă mult mai mult. Acolo avem 9 institute de cercetare, care își desfășoară activitatea și au rezultate palpabile, avem Facultatea de Fizică a Universității București, o facultate renumită, și alte zeci de infrastructuri de cercetare care s-au dezvoltat în zonă.

Din acest motiv am ales zona Măgurele și, cu sprijinul d-lui primar, care ne-a pus la dispoziție un teren generos, în proximitatea laserului, am demarat pregătirea acestei ambițioase infrastructuri de inovare, de transfere tehnologic, mai degrabă decât cercetare fundamentală sau cercetare aplicată, și din sursele financiare al Consiliului Județean, și vreau să subliniez că tot ce a însemnat partea de pregăire a acestui proiect, a fost susținută exclusiv de către CJ, evident cu sprijinul Primăriei Măgurele. Deci nu am beneficiat de finanțare pentru pregătirea acestui proiect.

În acest moment avem studiul de fezabilitate finalizat. Proiectul tehnic este finalizat și el, și, din fericire, se pare că și sursa de finanțare a construcției și operării acestei infrastructuri este asigurată. De la sfârșitul anului trecut am agreat cu Comisia Europeană ca parcul științific să fie desemnat ca proiect strategic în cadrul Programului operațional regional pentru București-Ilfov, și sperăm ca până lal finalul acestui an, programul să fie aprobat și noi să putem demara procedura de achiziție publică pentru construcția și operarea parcului.

Scopul nostru a fost să potențăm rezultatele cercetării și transferul tehnologic al acestor rezultate de la toate institutele de la platforma de la Măgurele către mediul de afaceri. În acest context, chiar dacă parcul fizic în acest moment nu există, demersurile noastre s-au concentrat pe aducerea mediului de afaceri către platforma de la Măgurele. În ultimii 2 ani, prin intermediul Asociației Măgurele Science Park, entitate publică, noi organizăm aproape săptămânal întâlniri între mediul de afaceri, membri ai comunității noastre și resursele de cercetare din platformă, resursele educaționale din zonă, pentru că trebuie să pornim de la educația de bază, unde să reintroducem în curriculă știința și tehnologia", explică Mihaela Toader.

Valoarea proiectului se ridică la 61 de milioane de euro iar perioada de construcție este de 36 de luni.

"Suntem pregătiți, de îndată ce vom primi ok-ul de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, respectiv Agenția de Dezvoltare Regională București-Ilfov, să demarăm procedura de achiziție publică pentru execuție. Execuția efectivă va dura aproximativ 36 de luni. Valoarea totală a proiectului, inclusiv cu partea de dezvoltare a infrastructurii din jur, pentru că trebuie să refacem drumurile de acces, astfel încât și dinspre București, și dinspre Măgurele să existe un accs facil, este de 61 de milioane de euro, un proiect foarte mare. Și ne dorim să găsim un consorțiu care să-și asume construcția dar și operarea pe baza unui pland d e afaceri pe care noi i-l punem la dispoziție și care acum este în curs de actualizare, astfel încât să aibă toate datele financiare și să fie un proiect care probabil, după 10 ani, să poată sta pe picioarele lui din punct de vedere financiar, atunci când vom reuși să convingem, să dăm încredere și să acoperim o parte din riscuri.

Cred că principala valoare adăugată pe care noi o putem aduce este de a oferi servicii de proprietate intelectuală, de brocker de inovare, care să reușească să vândă produsele, și acestea sunt servicii mai sofisticate. Numărul de ocupanți, rămâne să vedem. Proiectul cuprinde un centru de transfer tehnologic, vrem ca IMM-urile rezidente să se întâlnească și să lucreze cu cercetătorii pentru a ajunge la un produs scalabil și de preluat în piață.

Avem un centru de inovare unde sperăm să-i convingem pe cercetători să-și transforme inteligența în bussines și să-și înființeze start-up-uri inovative care să scaleze rezultatele cercetării.

Și aavem un un centru expozițional pe care vrem să-l dăruim comunității, atât părții de sud a Bucureștiului dar mai ales comunității din Măgurele, să avem expoziții itinerante, un muzeu al științei și un loc unde toate evenimentele cu tema cercetării, dezvoltării, inovării din regiune să-și găsească cel mai potrivit punct de realizare", precizează reprezentantul Consiliului Județean Ilfov.