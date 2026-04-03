Criză dublă UE: 52 fabrici farmaceutice românești sub amenințare totală

Directiva UE ape uzate: Impact devastator asupra industriei farmaceutice din România

Noua directivă europeană privind apele uzate urbane lovește România direct în economie și sănătate publică. Cu investiții masive cerute și un sistem de taxare dureros, industria farmaceutică – cu cele 52 de fabrici de medicamente generice – se confruntă cu riscuri uriașe. Medicamente esențiale de 10-20 de euro ar putea dispărea, iar mii de locuri de muncă sunt în pericol. Conferința națională România Inteligentă „Noile Directive Europene: O Criză Dublă pentru Industria Farmaceutică și Sănătatea Publică din România”, organizată de Antena 3 CNN, a scos la iveală gravitatea situației.

Impact devastator asupra fabricilor și medicamentelor ieftine

„Am avut o dezbatere importantă pe o directivă importantă, care ne cam încurcă, deoarece implementarea acestei directive pur și simplu va avea un impact social și economic devastator. Și când spun asta, pe de o parte ne uităm la industria producătoare de medicamente generice, avem 52 de fabrici în România, pe de altă parte, avem medicamente de 10-20 de euro care sunt extrem de vulnerabile la astfel de acțiuni. Astfel încât, în acest moment, sunt cel puțin două acțiuni la care trebuie să apelăm astăzi.

În 20 aprilie va avea loc un vot, vot la care România trebuie să adere poziției Italiei, Franței și Greciei, în sensul amânării implementării acestei directive, după care trebuie să ne așezăm la masă și să vedem impactul real al acestei directive. Această directivă, așa cum am văzut astăzi, nu a fost corect măsurată ca impact și nu am identificat de fapt poluatorii reali.

Iar decizia finală este o decizie politică ce trebuie luată de cei trei miniștri de resort, și anume Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății și Ministerul Economiei, după care vom vedea ce putem face pe parcurs. Dar astăzi, acum, aceste două acțiuni sunt imperios necesare”, a declarat Daniel Bran, președinte APMGR.

Presiune fiscală dublă: clawback plus taxă de mediu

Daniel Bran subliniază presiunea fiscală suplimentară care amenință piața medicamentelor accesibile, esențiale pentru 70% dintre pacienții români. Aceste produse ieftine riscă să devină nesustenabile sub dublul atac al taxei clawback și a noii taxe de mediu.