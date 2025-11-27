Piața imobiliară din România în 2026: stabilitate, digitalizare și încredere într-un context economic volatil

Piața imobiliară traversează o perioadă de echilibru fragil, influențată de digitalizare, schimbări legislative și acces limitat la finanțare. Totuși, specialiștii susțin că nu există premisele unei crize, iar anul 2026 se conturează ca unul al stabilității.

La conferința „Viitorul pieței imobiliare din România – încredere, inovație și adaptare”, organizată de platforma homeZZ și susținută de Antena 3 CNN, lideri ai industriei au analizat direcțiile pieței și modul în care poate fi consolidată încrederea cumpărătorilor.

Gabriel Blăniță a prezentat evoluțiile recente și a subliniat că piața nu traversează o criză reală:

„Chiar dacă anul acesta, până în acest moment, în noiembrie, avem o scădere de circa 10% a tranzacțiilor cu apartamente în România, asta nu înseamnă că piața se află într-un moment greu. Ultimii ani de după pandemie ne-au arătat că România își dorește totuși locuințe. Doar 10% vedem scădere la nivel național.”

Deși volumul tranzacțiilor a scăzut, prețurile au continuat să crească sau să se mențină:

„Prețurile nu au scăzut sau s-au menținut, ci chiar au crescut, pentru că nu putem vorbi de scăderi de prețuri la nivel generalizat dacă nu avem câteva elemente. Iar principalele elemente aici sunt numărul de locuri de muncă, creșterea economică și numărul tranzacțiilor și, evident, finanțarea bancară care susține parte din aceste tranzacții.”

Blăniță a amintit și singurele două momente din ultimii 15 ani în care piața a înregistrat scăderi generalizate:

„Noi am avut două momente mari în care am avut scăderi generalizate de prețuri în ultimii 15 ani. A fost momentul de după criza financiară, în 2009–2013 […] și a fost momentul din pandemie, în al doilea trimestru din 2020, când cu toții eram închiși în case și nimeni nu se gândea la achiziții imobiliare.”

Interesul românilor pentru achiziții rămâne ridicat, chiar și în perioade de incertitudine fiscală:

„Pentru mulți dintre români, locuința este sinonimă cu investiția și mare parte din avuția românilor este în imobiliare, în locuința în care trăiesc.”

Perspectivele pentru 2026: stagnarea prețurilor și relaxarea creditării

Pentru anul 2026, Blăniță anticipează un ritm stabil al pieței:

„În 2026 ne așteptăm mai degrabă să vedem o stagnare a prețurilor. Pe măsură ce inflația se va reduce, vom vedea o scădere a dobânzilor pentru finanțare. În același timp, vom vedea și o cerere care, cel puțin în prima parte a anului, este redusă de faptul că avem o scădere a salariului real.”

Într-un climat dominat de transformări digitale, presiune pe vânzări și acces limitat la finanțare, liderii industriei consideră că soluțiile integrate și parteneriatele strategice sunt esențiale pentru consolidarea pieței imobiliare din România.