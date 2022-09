Primarul orașului Măgurele vrea amenajarea parcurilor instiututelor de cercetare

"De ce nu amenajăm campusul universitar de la Măgurele? De ce nu dăm un restart Facultății de Fizică de la Măgurele? Primăria a făcut liceu, grădinițe, venim în întâmpinarea cercetătorilor care se mută la Măgurele. 80% dintre studenții care veneau la facultate, mai târziu rămâneau în institut și următorul pas a fost să-și facă casă la Măgurele. Și mulți și-au făcut case, și au devenit locuitori, și oameni de bază ai orașului, și au crescut nivelul social, copiii lor au nevoie de școli competente. De ce nu venim cu plus valoare către Facultatea de Fizică?

Vă dau un exemplu. Curtea institutelor este superbă. Avem un parc istoric acolo, cu o poveste incredibil de frumoasă, în care Eminescu care își scria poeziile, directorul școlii din Măgurele fiind Ioan Slavici, castelul Oteteleșanu unde se țineau petreceri foarte frumoase, la care a participat și Carol I. De ce nu reabilităm acel parc? Haideți să dăm aceste curți interioare către administrația locală să vină cu poate cea mai frumoasă promenadă a cercetării din România. De ce stadionul din Măgurele, pe care trebuie să-l amenajăm pentru a deveni o zonă de jogging pentru cercetători, nu este la Primăria Măgurele?

De ce Primăria Municipiului București nu prioritizează calea de acces către Măgurele? Putem să venim cu autobuce electrice care să facă legătura rapidă. Cu prioritate, nu mai trebuie să stăm, să ne chinuim cu STB-ul. Măgurele poate deveni un mijloc foarte important de generare a locurilor de muncă, bani, etc", afirmă edilul.

Acesta spune că orașul trebuie să se dezvolte pentru ca studenții și cercetătorii să dorească să locuiască în Măgurele.

"Orașul Măgurele trebuie să fie primitor, prietens, frumos, ca atunci când vine un investitor străin, un viitor student sau un viitor cercetător, să se simtă bine în orașul în care locuiește. De 7-8 ani am avut proiecte frumoase, de regenerare urbană, reabilitare a clădirilor, proiecte făcute în colaborare cu diverse ministere, cu Consiliul Județean am lucrat foarte mult și au finanțat proiecte de reabilitare. Orașul a început să-și schimbe ușor-ușor fața, și a devenit un oraș cu tentă europeană. Sunt foarte multe lucruri de făcut în continuare. Ne trebuie o strategie guvernamentală pentru ca orașul să se ridice la nivelul unui oraș european. Totuși, investițiile de acolo sunt de sute de milioane de euro, iar dacă nu va exista această strategie gubernamentală nu știm dacă reușin doar noi și Consiliul Județean prin finanțările pe care le facem, să aducem orașul la nivelul la care considerăm că ar trebui.

Acolo lucrează mii de cercetători. Au nevoie de hoteluri, restaurante, spații de recreere, de parcuri, dar toate acestea necesită întreținere apoi. De făcut le facem. Ce facem, cum le creștem bugetul ca acele lucruri făcute să se poată întreține. Cum ? Prin construcția Măgurele Sciene Park iar, în sptale prezenței lui, să genereze venirea unor investiții foarte mari. Consider că Măgurele Science Park și cercetarea de la Măgurele sunt un pilon al dezvoltării pe tot sudul României, poate până la Giurgiu. Ar putea să genereze plusvaloare, locuri de muncă, dar și o sumă considerabilă la bugetul de stat.

În ceea ce privește strategia urbanistică a orașului este una bună pentru că am reușit să păstrăm un urbanism curat, în care avem un regim de înălțime corect, în care s-a construit coerent, în c are încă există terenuri pentru dezvoltare, în care zona industrială am protejat-o pe cât posibil, cu înțelepciune și cu susținere de la Consiliul Județean" .