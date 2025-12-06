Energia Yin preia controlul: Horoscop chinezesc 8–14 decembrie 2025

Câine

Săptămâna este productivă, mai ales în relații. Îți clarifici limitele, îți organizezi timpul și iei decizii mai mature. Luni și marți sunt ideale pentru sarcini personale și profesionale, iar joi pentru negocieri și delegare.

Zi norocoasă: Marți, 9 decembrie – perfectă pentru planurile de vacanță și rezoluțiile pentru 2026.

Armonie cu: Iepurele, care îți oferă echilibru și diplomație.

Dragon

Ai parte de o săptămână liniștită, în care lucrezi mai mult în culise. Monkeys (Maimuțele) îți devin aliați importanți, ajutându-te să-ți clarifici direcțiile.

Zi norocoasă: Sâmbătă, 13 decembrie.

Culoare favorabilă: verde jad/emerald.

Zile bune pentru productivitate: joi–sâmbătă.

Luni este ideală pentru curățenie și reorganizare.

Capră

Înveți să spui „nu” și să simplifici. Mistrețul te susține în crearea unui climat emoțional sigur și în îmbunătățirea comunicării.

Culoare norocoasă: auriu.

Zile favorabile pentru proiecte: vineri și sâmbătă.

Recomandare: nu evita emoțiile puternice joi — confruntarea lor îți aduce evoluție.

Cal

Te bucuri de finalul de an, dar privești deja spre 2026. Planifică luni și marți, apoi stabilește un calendar clar pentru noul an miercuri.

Zi norocoasă: Duminică, 15 decembrie.

Culoare favorită: roșu, pentru energie.

Aliați: Tigrii, care te motivează fără să te grăbească.

Maimuță

Evită multitaskingul. Concentrează-te pe finalizarea proiectelor. Luni ai o conversație importantă, iar o alianță cu Dragonul devine esențială.

Zi de acțiune: Duminică — ideală pentru propuneri, schimburi sau cereri de sprijin.

Culoare norocoasă: cupru.

Bivol

Rămâi consecvent și menține ritmul care ți-a adus succes. Joi pot apărea dezechilibre, dar nu schimba totul — doar reorganizează-ți mintea.

Culoare favorabilă: maro, pentru stabilitate.

Compatibilitate puternică: Cocoș.

Zi norocoasă: marți, 9 decembrie — pentru finanțe și organizare.

Mistreț

Săptămâna te provoacă să finalizezi sarcini restante. Luni apare tentația de a te relaxa prea mult; rămâi disciplinat.

Culoare norocoasă: mov pal (mauve).

Aliați: Capra — îți oferă suport emoțional.

Ai grijă la excese și la consumul excesiv de media. Finalizează proiectele până la mijlocul lunii.

Iepure

Zi norocoasă: Vineri, 12 decembrie.

Poartă nuanțe de verde deschis pentru claritate mentală.

Ai parte de sfaturi excelente din partea nativilor Câine. Weekendul este perfect pentru socializare și planificare.

Șobolan

Săptămâna aduce oportunități de schimbare. Luni închizi proiecte vechi, iar marți și miercuri creezi noi structuri și testezi idei.

Culoare norocoasă: gri, pentru claritate și strategie.

Aliați: Maimuțele, care te ajută să devii mai agil.

Atenție să nu-ți suprasoliciți timpul miercuri.

Cocoș

Lecția săptămânii: reziliență emoțională. Țintești mai sus ca oricând, dar ai nevoie de disciplină.

Bivolii devin exemple de forță și seriozitate.

Culoare norocoasă: perlat / alb.

Luni este pentru rafinament, joi pentru finalizare, vineri pentru verificare, iar sâmbătă pentru relaxare.

Șarpe

Intuiția ta este extrem de puternică. Alege să fii în preajma oamenilor calmi, care îți amplifică vibrația interioară.

Culori norocoase: roz intens și chihlimbar.

Atenție joi — nu trage concluzii pripite.

Zi norocoasă: Duminică, 14 decembrie.

Poți simți nevoia de a te afirma atunci când cineva încearcă să te influențeze.

Tigru

Puterea și determinarea ta sunt la cote maxime. Calul te inspiră și te motivează.

Luni renunți la lucrurile inutile, marți și miercuri planifici, iar joi trebuie să eviți impulsivitatea.

Culoare norocoasă: albastru puternic.

Vineri descoperi adevăruri importante și primești recunoaștere fără să o cauți.