Români care Dezvoltă România: Produse româneşti pentru întreaga familie

Misiunea asumată a Penny este să fie "de-ai locului", adică să creeze produse accesibile pentru fiecare român, şi totodată să genereze locuri de muncă şi să susţină producţia autohtonă. Aşa s-a născut şi s-a dezvoltat conceptul TripluRO.

Head of Corporate Communications & Public Affairs | Spokesperson PENNY | REWE România: „TripluRO înseamnă că ingredientul principal este din România, procesarea nu doar cea intermediară cât şi cea finală are loc în ţara noastră, de asemenea ambalarea este tot autohtonă. În prezent sortimentul TripluRO a ajuns la aproximativ 55% din cifra de afaceri, 87% dintre furnizorii noştri sunt înregistraţi în România.”

Gustul, preţul şi în special prospețimea sunt cele trei ingrediente principale care i-au atras şi apoi i-au fidelizat pe clienţi. Produsele locale vin cu un avantaj clar: ajung mai repede la raft, fiind aduse din zone apropiate, ceea ce se traduce prin standarde mai bune și un control mai eficient al lanțului de aprovizionare. În plus, distanțele mai scurte înseamnă și un impact mai redus asupra mediului.

Head of Corporate Communications & Public Affairs | Spokesperson PENNY | REWE România: „Ne bucură că această schimbare de comportament, după atâţia ani deja este recunoscută ca un brand TripluRO şi vedem că este căutată această etichetă la raft mai ales pentru categoriile de bază.”

Prin acest concept compania susţine producţia 100% românească, produse procesate local, dar şi parteneriate pe termen lung cu producători din România.

Head of Corporate Communications & Public Affairs | Spokesperson PENNY | REWE România:: „Portofoliul cuprinde produse procesate, proaspete, dar şi produse de non-food. O surpriză plăcută este chiar mâncarea pentru animale care a avut o evoluţie foarte bună.”

Penny a deschis şi cel de-al 5-lea centru logistic, în Mihăileşti, care sprijină distribuţia eficientă către întregul lanț de magazine. Iar planurile de viitor nu se opresc aici.

Head of Corporate Communications & Public Affairs | Spokesperson PENNY | REWE România: „Noi deschidem anual 40 de magazine. Am depăşit un număr interesant anul trecut, am închis cu 456 de magazine. Vrem să creştem numărul de producători care participă la realizarea acestui program TripluRO. Am organizat mese rotunde unde am implicat reprezentanţi ai întregului lanţ de aprovizionare astfel încât împreună să găsim soluţii.”

Iar pe măsură ce producția locală se dezvoltă și lanțurile de retail își asumă astfel de parteneriate pe termen lung, miza devine una mai mare decât simpla alegere a unui produs: susținerea unei Românii care începe, din nou, să prindă avânt.