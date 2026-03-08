Gardienii Revoluției Iraniene spun că pot rezista cel „puțin șase luni într-un război intens”

Gardienii Revoluției din Iran au declarat duminică dimineață că armata iraniană are capacitatea de a susține un conflict militar de lungă durată împotriva Statele Unite și Israel.

Reprezentanții acestei structuri militare spun că forțele iraniene pot face față unui război intens timp de cel puțin șase luni, în condițiile actuale ale operațiunilor.

Potrivit declarațiilor oficiale, Iranul a lansat deja numeroase atacuri asupra unor obiective considerate strategice. Gardienii Revoluției susțin că peste 200 de ținte americane și israeliene din regiune au fost lovite până în prezent.

Purtătorul de cuvânt al organizației, Ali Mohammad Naini, a anunțat că armata iraniană dispune de resursele necesare pentru a continua conflictul pe termen lung.

„Forţele armate ale Republicii Islamice Iran sunt capabile să continue cel puţin şase luni de război intens, la ritmul actual al operaţiunilor”, a declarat Ali Mohammad Naini, citat de agenția de presă Fars News Agency.

În același timp, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a făcut câteva declarații despre posibilitatea trimiterii de trupe americane pe teritoriul iranian, dacă situația ar cere o astfel de decizie. El a spus că o intervenție terestră ar necesita un motiv întemeiat.

„Nici măcar nu vreau să vorbesc despre asta acum. Nu cred că este o întrebare potrivită; ştiţi că nu voi răspunde la ea. S-ar putea? Posibil, pentru un motiv foarte bun, ar trebui să fie un motiv foarte bun. Aş spune că, dacă am face vreodată asta, ei ar fi atât de decimaţi încât nu ar mai putea lupta la nivel terestru”, le-a spus Donald Trump reporterilor la bordul avionului prezidențial Air Force One.

Conflictul din Iran, declanșat după un atac atribuit Statelor Unite și Israelului, a intrat duminică în cea de-a noua zi. Situația din regiune rămâne problematică, având în vedere că liderii politici și militari anunță că niciuna dintre părți nu pare dispusă să facă un pas înapoi în acest moment.

(sursa: Mediafax)