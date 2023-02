Românii vor avea suficiente gaze iarna viitoare. Virgil Popescu: "Suntem printre printre cele mai puțin dependente state de gazul rusesc"

Guvernul român asigură o protecție cetățenilor cu privire la prețurile gazelor naturale.

"Gospodăriile românești plătesc un preț de maxim 31 de bani/kW, cu TVA inclus, asta înseamnă 170-180, poate chiar 200 de lei/MW, deci 20 de bani KW pentru gaz, în condițiile în care producătorii din România, prin această ordonanță, au obligația să dea gaz către populație, clienții casnici și CET-uri, pentru asigurarea căldurii cu 150 de lei, care înseamnă undeva la 30 de euro, față de prețul pieței care a scăzut foarte mult în acest moment. Pe hub-ul TTF este undeva la 52 de euro, în acest moment. Deci România are, prin politicile guvernamentale, o protecție pe care o asigură cetățenilor. Evident, bursele sunt legate între ele, prețul gazului natural fără această subvenție este aproximativ la fel pe piața europeană dar guvernul a intervenit și a realizat această protecție a cetățeanului", spune ministrul.

Demnitarul dă asigurări că vomr avea suficiente gaze naturale în iarna următoare.

"Noi ne-am asigurat pentru această iarnă. Avem un contract cu Azerbaidjan, Socar - compania națională din Azerbaidjan, de 300 de milioane mc până la 31 martie. Am prelungit contractul cu încă un an și în perioada 1 aprilie 2022-31 marite 2023, deci pentru iarna următoare avem un miliard mc de gaz la dispoziție azer. Ne-am securizat din punct de vedere al sursei de gaze naturale. Pentru consumul intern avem altceva decât gazul rusesc", precizează acesta.

Totodată, România discută să depoziteze gazele lichefiate importate în Grecia sau Turcia.

"Vrem să mai aducem și gaz NLG (gaze lichefiate n.red.), discutăm cu colegii din Turcia, din Grecia pentru a putea descărca în terminalele din Grecia sau din Turcia aceste vase de NLG. Nu cred că vom avea probleme cu aprovizionarea cu gaze naturale pentru iarna următoare.

Referitor la piața europeană de gaze naturale, ieri a fost o întâlnire a miniștrilor Agenției Internaționale pentru Energie, unde chiar asta s-a discutat, aprovizionarea cu gaze naturale la nivel european și mondial. Este o îngrijorare cu privire la creștera economică a Chinei, care va absorbi o mare parte din gaze, care acum nu au fost absorbite și trebuie luate măsuri în așa fel încât să securizăm aprovizionarea cu gaze a Europei", explică acesta.

De asemenea, România este printre cele mai puțin dependente state europene de gazele rusești. În această iarnă înmagazinarea a fost spre 100% din capacitate.

"Din punct de vedere al României, avem plasă de siguranță, suntem printre printre cele mai puțin dependente state de gazul rusesc. Și cu noile contracte, cu Azerbaidjan, și pe cele pe care le facem pe NLG, nu văd să avem probleme dar totuși suntem stat UE, suntem solidari, și împreună trebuie să acționăm în așa fel încât să asigurăm o securitate în aprovizionarea cu gaze naturale.

De aceea suntem foarte atenți ca iarna 2023/2024 să nu ne prindă pe nepregătite. De data aceasta, înmagazinarea minimă va fi de 90%. Este regulamentul european, a fost 80% în 2022/2023. Noi oricum am avut spre 100% capacitatea de înmagazinare. Estimez că vom fi, la sfârșitul ciclului de extracție, puțin sub 50% la 1 martie, deci vom avea peste un miliard mc în stoc, față de 700 de milioane, cât am avut anul trecut. Deci pornim cu înmagazinarea de la un stoc de gaze naturale care este acolo, în depozite.

Cei de la Depogaz au câștigat un proiect pentru mondernizarea depozitului de la Birciurești, asta înseamnă că va crește capacitatea de extracție acolo, să putem scoate cât mai multe gaze, indiferent de nivelul stocului care se găsește în depozit într-un anumit moment.

Deci urmărim atât partea de transport, cu Transgaz, urmărim partea de depozitare cu Depogaz, și împreună cu cei de la Romgaz ne interesează decizia de investiții pentru Neptun Deep, ne interesează Caragele, și ne uităm inclusiv la câmpul celor de la Lukoil, care împreună cu Romgaz-Trident ar putea fi o nouă posibilitate de exploatare a gazului din Marea Neagră", conchide Virgil Popescu.