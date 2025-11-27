Viitorul pieței imobiliare din România: standardul nZEB și soluțiile care pot stabiliza un sector aflat sub presiune

Piața imobiliară din România se confruntă cu o perioadă de fragilitate cauzată de digitalizarea accelerată, schimbările în comportamentul cumpărătorilor, limitările de finanțare și presiunea constantă pe vânzări. Liderii industriei au analizat direcțiile de evoluție pentru 2026 în cadrul conferinței „Viitorul pieței imobiliare din România – încredere, inovație și adaptare”, organizată de homeZZ și susținută de Antena 3 CNN.

nZEB, standardul care schimbă regulile în dezvoltările rezidențiale

Unul dintre subiectele centrale ale conferinței a fost standardul nZEB, un concept tot mai prezent în construcțiile moderne. Bogdan Bălașa, Manager General HILS Development, a explicat importanța acestui model de eficiență energetică în proiectarea locuințelor viitorului:

„Standardul nZEB, despre care probabil că s-a mai discutat și oamenii sunt din ce în ce mai familiarizați cu el… în engleză s-ar spune nearly zero energy building, sau, tradus, construcții cu consum aproape zero de energie. Este foarte importantă eficiența energetică. Este foarte important să gândești, să proiectezi proiecte rezidențiale astfel încât consumul de energie pentru încălzire, răcire, ventilare, producerea apei calde să fie cât mai minim, iar pierderile cât mai aproape de zero.”

În proiectul dezvoltat în zona de nord a Capitalei, compania a integrat elemente tehnice care duc infrastructura complet în zona consumului redus:

„În proiectul din zona de nord am integrat foarte multe caracteristici tehnice care produc acest standard nZEB: pompe de căldură, un ansamblu care elimină complet gazul din infrastructură și am văzut evenimentul nefericit care a fost în ultima lună în București.

Este practic un ansamblu complet electric, cu panouri fotovoltaice pentru spațiile comune, încălzire în pardoseală și multe dotări care nu sunt doar la modă, ci absolut necesare.”

Costurile utilităților, factor decisiv în achiziția unei locuințe

Creșterea prețurilor la energie a influențat semnificativ decizia cumpărătorilor, subliniază Bălașa:

„Au evoluat prețurile la utilități în ultimii ani în România. Energia electrică, gazul s-au scumpit foarte mult și probabil au contribuit la inflația mare pe care o avem. Oamenii sunt interesați nu doar să cumpere o locuință, ci și de ce urmează: care vor fi costurile de administrare, costurile de întreținere, cât timp vor petrece în trafic între casă și serviciu.” Citește pe Antena3.ro Calendarul de propagandă cu Putin cântând la pian și citate inspiraționale: „Dormi puțin, muncește mult și nu te plânge”

Aceste preocupări determină cumpărătorii să acorde mai multă atenție soluțiilor de eficiență energetică și localizării proiectelor.

Localizarea rămâne criteriul esențial în alegerea unei locuințe

Deși tehnologia și eficiența energetică sunt în creștere, infrastructura continuă să fie criteriul numărul unu în achiziția unei locuințe, spune managerul HILS Development:

„Infrastructura este, din punctul meu de vedere, în continuare principalul criteriu în achiziția unei locuințe. Noi dezvoltăm drumuri, infrastructură atât în interiorul ansamblului, cât și în exterior. Suntem foarte interesați să achiziționăm terenuri bine conectate la infrastructura publică. Pentru că, dacă creezi un ansamblu într-o zonă care nu este conectată, poți să ai produsul perfect, dar el să nu fie agreat de piață și în timp să devină nesustenabil.”

Conferința a evidențiat că viitorul pieței imobiliare depinde de capacitatea actorilor din domeniu de a adopta standarde moderne precum nZEB, de a răspunde creșterii costurilor la utilități și de a investi în zone bine conectate. În 2026, succesul dezvoltărilor rezidențiale va fi strâns legat de inovație, sustenabilitate și consolidarea încrederii cumpărătorilor.