9 cărți ale lunii prier

1. Amma

Autoare: Saraid de Silva

Editura: Alice Books, 2026

Traducerea: Daniela Preda

1951, Singapore. Josephina, în vârstă de zece ani, își ucide abuzatorul. Acest eveniment îi marchează viața pentru totdeauna și se răsfrânge și asupra fiicei sale, Sithara, și nepoatei ei, Annie. Consecințele gestului său se transmit din generație în generație, pe măsură ce Annie străbate întreaga lume pentru a afla ce anume stă la baza destrămării familiei ei. Romanul, a cărui acțiune se petrece în Sri Lanka, Singapore, Noua Zeelandă, Australia și Anglia, explorează modul în care trecutul ne urmărește pretutindeni și pentru totdeauna. Într-un mod senzual și dinamic, Amma aduce în prim-plan o familie aflată într-o căutare disperată a liniștii, precum și trecutul bogat și viitorul incert al diasporei srilankeze.

Roman aflat pe lista lungă a Women’s Prize for Fiction 2025.

Saraid de Silva (ea) e o scriitoare srilankeză/pākehā din Aotearoa (denumirea maori a Noii Zeelande). Printre altele, Saraid a fost actriță, barmaniță, dramaturgă, instalatoare de lumini decorative, voiceover artist și dădacă. Amma e primul ei roman.

2. Gălbenele

Autor: Troy James Weaver

Editura: Alice Books, 2026

Traducere: Vlad Drăgoi

Abordând depresia și existențialismul american în secolul XXI, Gălbenele spune povestea unui tânăr florar în vârstă de treizeci și ceva de ani care, într-o societate ce și-a pierdut orice urmă de sens, duce în fiecare zi o luptă cu ideea de suicid. Împărtășită în viniete ce variază de la câteva fraze la câteva pagini, viața sa se împletește cu viața și gândurile suicidare ale unui coleg, ceea ce-l pune pe protagonist în fața unei ciudate răsturnări de situație. E însă o poveste din care nu lipsesc momentele de umor negru, subliniindu-se, astfel, complexitatea acestei tulburări ce este încă tratată cu lejeritate la nivel societal.

Troy James Weaver trăiește în Wichita, Kansas, cu soția și câinii lor. A mai publicat povestiri și un eseu în diverse reviste online, volumele de povestiri orz (2023), Selected Stories (2020) și Witchita Stories (2015), precum și romanele Temporal (2018) și Visions (2015).

Weaver aduce deseori în fața cititorului personaje tinere și vulnerabile din zone rurale care se străduiesc să-și găsească locul pe lume. Își scrie textele într-un fel crud, brut, încă neegalat, pe care le livrează în izbucniri rapide și puternice. O scriere de Weaver e iute și frugală, dar îți va schimba felul în care percepi oamenii și literatura.

3. Arse de soare

Autoare: Chloe Michelle Howarth

Editura: Alice Books, 2026

Traducere: Paul Simula

Suntem la începutul anilor ’90, iar Lucy, care locuiește într-un sat din Irlanda numit Crossmore, nu e bine deloc. Deși are parte de unele prietenii foarte strânse, a crezut mereu că locul ei nu e acolo, iar destinul convențional, cel de soție și mamă, nu o atrage absolut deloc, nici măcar în perspectiva căsătoriei cu chipeșul și iubitorul Martin, prietenul ei din copilărie. Lucy începe să se înțeleagă mai bine pe ea însăși în timpul unei lungi veri caniculare, când se aprinde o scânteie între ea și colega sa Susannah, ceea ce duce la o pasiune devoratoare și, foarte repede, la o iubire disperată și devastatoare.

De frică să nu fie exclusă de mica și conservatoarea comunitate din care face parte, Lucy începe să ducă o viață dublă, căutând mici momente de intimitate cu Susannah, în care e cu adevărat ea însăși, departe de ochii lumii. Totuși, pe măsură ce se apropie sfârșitul anului școlar și se întrevede șansa de a pleca din Crossmore, Lucy trebuie să aleagă între două locuri, între doi oameni și între două tipuri de viitor, ambele la fel de înfricoșătoare. Însă numai una dintre opțiuni îi poate aduce adevărata fericire.

Chloe Michelle Howarth s-a născut în iulie 1996. A crescut în mediul rural din West Cork, Irlanda, ceea ce a inspirat-o să devină scriitoare. Deține o diplomă în Limba Engleză, Mass-Media și Studii Culturale la Institute of Art, Design and Technology din Dublin. Locuiește la Brighton, iar Arse de soare e romanul ei de debut.

4. Ce ne facem cu atîția proști?

Autor: Theodor Paleologu

Editura: Trei, 2026

„Dăm de proști la tot pasul: în familie, la birou, pe stradă, la piață, în trafic, printre prieteni și colegi, în instituții, partide și biserici. Ne amuză, ne enervează, ne plictisesc, ne deprimă, iar uneori sînt chiar chitiți să ne facă rău. Ce ne facem, așadar, cu atîția proști? Cum facem să nu ne strice cheful de viață, să nu ne contamineze, să nu ne prindă în capcana prostiei lor? Și cum evităm capcanele prostului interior care sălășluiește în fiecare dintre noi?” - Theodor Paleologu.

O carte care oferă nu doar posibile răspunsuri, ci și context pentru aceste întrebări, pornind de la rădăcinile prostiei și trecând prin soluțiile câtorva minți strălucite sau curente de gândire de-a lungul istoriei - de la Socrate la cinici, stoici sau creștini și până la Erasmus, Voltaire, Caragiale, Flaubert sau... Paleologu însuși.

Theodor Paleologu, doctor în filosofie politică al École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris) și al Universității Ludwig-Maximilian (München), cercetător postdoctoral la Notre Dame și Harvard, a predat la Bard College Berlin, a fost ambasador la Copenhaga și ministru al Culturii, iar în prezent predă la Casa Paleologu. La Editura Trei a mai publicat Patologiile puterii și Cine mai oprește Apocalipsa? (ambele în 2025).

5. Grădina raiului

Autor: Ernest Hemingway

Editura: Polirom, 2026

Traducere: Ionuț Chiva

Publicat pentru prima oară în 1986, la 25 de ani după moartea scriitorului, romanul Grădina Raiului s-a bucurat de un succes senzaţional, ajungând aproape imediat pe lista bestsellerurilor din acea perioadă. Îmbinând într-o manieră încântătoare scenele încărcate de erotism, pasajele descriptive şi reflecţiile asupra artei scriiturii, Grădina Raiului abordează una dintre temele predilecte ale literaturii universale: pierderea inocenţei. Romanul relatează experienţele dezastruoase ale unui tânăr cuplu american din anii 1920, scriitorul David Bourne şi soţia sa, Catherine, aflat într-o lună de miere prelungită pe Riviera franceză.

Căsnicia lor se destramă treptat pe măsură ce comportamentul lui Catherine devine tot mai excentric şi jocurile erotice practicate de cei doi, tot mai periculoase, culminând cu crearea unui triunghi sexual împreună cu Marita, o tânără bogată întâlnită într-o cafenea, de care ambii soţi se simt atraşi. Profilat pe fundalul discursului cultural contemporan, acest roman, în care scriitorul se arată interesat de personaje androgine şi de inversarea rolurilor de gen, este poate una dintre cele mai actuale cărţi ale lui Hemingway.

6. Marțianul

Autor: Andy Weir

Editura: Nemira, 2026

Traducere: Iulia Anania

„Marțianul este un manual de supraviețuire scris cu mult umor și cu luciditate. Andy Weir transformă știința în suspans și izolarea absolută într-o declarație de dragoste pentru ingeniozitatea umană. O carte care te face să râzi și să crezi, pentru câteva ore, că mintea umană poate învinge o planetă ostilă” - Marian Coman.

Andy Weir s-a născut în 1972, în California, și a fost pasionat de misterele universului încă din copilărie, când îi citea pe Arthur C. Clarke și Isaac Asimov. A început să lucreze ca programator la cincisprezece ani și a urmat cursuri de computer science la UC San Diego, pe care nu a absolvit-o. Este de o viață un tocilar pasionat de spațiu și preocupat de hobby-uri precum mecanica orbitală, fizica relativistă și istoria zborurilor spațiale cu echipaj uman. Succesul primului său roman, The Martian (Marțianul), apărut pe web în 2011, publicat în 2014 și ecranizat în regia lui Ridley Scott, i-a permis să-și trăiască visul de a se dedica exclusiv scrisului.

7. Papagalul lui Flaubert

Autor: Julian Barnes

Editura: Nemira, 2026

Traducere: Virgil Stanciu

Ironie, parodie, nostalgie… într-un roman despre urmele lui Gustave Flaubert într-o lume uitucă. O scriitură puternică, adesea plină de umor și o carte care te hipnotizează.

Geoffrey Braithwaite, specialist în Flaubert, merge la Rouen, unde se află muzeul dedicat scriitorului, iar aventura lui ia dimensiuni fascinante. Distanța dintre artă și viață se modifică în fiecare clipă; depinde doar de cum privești lucrurile, desigur.

8. Vremea iubirii

Autor: Ismail Kadare

Editura: Humanitas Fiction, 2026

Traducere: Marius Dobrescu

Tripticul din care este alcătuit romanul autobiografic Vremea iubirii surprinde anii contactului dureros dintre lumea veche şi cea nouă, anii consolidării regimului comunist în Albania. De aici se naşte şi tensiunea care străbate cartea. Eroii săi sunt înfățișați la începutul marilor provocări ale adolescenţei, când cunosc frumusețea prieteniei, experienţa durerii, bucuria descoperirii, dar află și că există libertatea conștiinței. În ciuda melancoliei inerente, Kadare își salvează personajele prin umor și ironie. Volumul de față întregește parcursul autobiografic din opera lui Kadare, acoperind o parte din perioada petrecută de autor în orașul natal Gjirokastra, ca o avanpremieră a marelui roman Amurgul zeilor stepei.

Trei prieteni, elevi de gimnaziu în Albania postbelică. Dacă funcționarii poartă pălărie, atmosfera e mai calmă; dacă o schimbă rapid cu șapca proletară, toată lumea e temătoare și își cumpănește fiecare gest. Pe băieți îi preocupă însă alte lucruri: unul ar vrea să ajungă scriitor renumit, și creația lui să pună în umbră până și lirica bulgară. Altul, încurajat să fie demn urmaș al lui Pavlik Morozov, își acuză mama de decadență fiindcă e... însărcinată. Iar cel de-al treilea are o pasiune nebună pentru timbre și secrete. Vântul tăios al represiunii politice se instaurează inexorabil pe străzile orășelului lor, dar i se ține piept cu inocență și prin gesturi mici, ce încă restabilesc umanitatea.

9. Brâncuși

Ediție stabilită și prezentată de Doina Lemny

Editura: Polirom, 2026

Traducere: Nicolae Constantinescu

Brâncuși avea darul să-și exprime în câteva fraze scurte gândurile despre artă, despre creație în general și despre propria creație, despre viață. El scria toate acestea într-o limbă personală, într-o franco-română aproximativă, dar fermecătoare pentru prietenii lui, o limbă care nu ținea cont de normele gramaticale.

Această particularitate se adăuga aurei sale de artist gânditor, influențat de filosofia orientală, contribuind la constituirea unei imagini misterioase, aproape mistice. Spusele sale, adesea aforisme, au fost reluate, transformate, publicate în numeroase cărți, în franceză, engleză, italiană și română, sub diverse forme până când însuși sensul gândirii sale a fost deformat.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹



