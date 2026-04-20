Agricultura, în prag de colaps: Fermierii români sunt disperați, Guvernul nu vine cu soluții 

Situația era deja dificilă din cauza războiului din Ucraina, care împinsese în sus prețurile îngrășămintelor. Apoi, la începutul anului 2026, implementarea mecanismului CBAM a generat o nouă scumpire de 20-25%, ducând prețul ureei de la sub 500 euro/tonă la 570-600 euro/tonă. Odată cu escaladarea conflictului în Iran, prețurile au depășit 700 euro/tonă, iar în unele țări UE se ajunge chiar la 800 euro/tonă.

Fermierii se află într-o situație fără ieșire: marjele de profit sunt deja la minim din cauza stagnării piețelor cerealiere în ultimii ani, iar acum costurile explodează exact în mijlocul sezonului agricol. Mulți sunt nevoiți să cumpere mai puține input-uri sau să reducă suprafețele cultivate. Fermierii români, împreună cu cei europeni, prin asociația Copa-Cogeca, semnalează patru probleme critice. În primul rând îngrășămintele, care au devenit inaccesibile ca preț, scumpirea motorinei, care s-a dublat în unele state membre UE, facturile la energie au crescut în toate sectoarele, de la sere până la fabricile de furaje și, nu în ultimul rând, întregul lanț de aprovizionare se află sub o presiune uriașă. Ambalajele, transportul și logistica sunt mai scumpe și mai greu de găsit ca oricând, atrag atenția fermierii.

Sprijinul financiar este vital acum

Într-o adresă transmisă premierului, Ministerelor Agriculturii, Finanțelor și Externelor, Alianța pentru Agricultură și Cooperare, asociație care reunește cele mai importante organizațiile agricole din România, cere autorităților naționale să solicite Comisiei Europene să ia măsuri rapide pentru pentru a stabiliza prețurile îngrășămintelor și a asigura disponibilitatea acestora. De asemenea, fermierii români cer acordarea de sprijin financiar urgent fermelor și cooperativelor pentru a face față creșterii costurilor, simplificarea și modernizarea legislației agricole prin pachetul Omnibus, eliminând birocrația care frânează inovarea și menținând substanțele de protecția plantelor existente până la apariția altora care au eficiență similară și cost suportabil. De asemenea, ei cer garantarea accesului la energie și gaze la prețuri suportabile, cu prioritate pentru sectorul agroalimentar.

„Concluzia este simplă: fără măsuri urgente și excepționale, producția agricolă europeană este în pericol, iar factura o vor plăti în final consumatorii. Aspectele prezentate mai sus sunt foarte importante pentru fermierii și cooperativele agricole din România, motiv pentru care vă rugăm să susțineți poziția noastră față de aceste provocări, în Parlamentul European, celelalte autorități europene și oriunde altundeva unde va fi posibil”, din scrisoarea Alianței pentru Agricultură și Cooperare

Se cere reluarea producției la Azomureș

Pe acest fond, fermierii români cer reluarea producţiei de îngrăşăminte la combinatul Azomureş pentru a reduce dependenţa de importuri şi pentru a tempera preţurile. Forumul Agricultorilor şi Procesatorilor Profesionişti din România avertizează într-o scrisoare deschisă că, în lipsa unor măsuri rapide, fermierii vor fi nevoiţi să reducă utilizarea îngrăşămintelor, ceea ce va avea un impact direct asupra producţiilor agricole şi asupra stabilităţii sectorului agroalimentar. În prezent, combinatul Azomureș este închis și platforma industrială va intra în conservare.

Prețurile globale ale îngrășămintelor au crescut brusc în ultimele săptămâni în urma închiderii aproape totale a Strâmtorii Ormuz, o rută maritimă îngustă de-a lungul coastei Iranului. O mare parte din îngrășămintele din lume sunt produse în Orientul Mijlociu, o treime din comerțul global cu acestea navigând prin Ormuz.

Comisia Europeană vrea să dea subvenții

Comisia Europeană intenționează să propună măsuri temporare, cum ar fi granturi, subvenții, scutiri de taxe și împrumuturi, pentru a atenua impactul războiului din Iran asupra agriculturii, pescuitului și transporturilor, arată un proiect de document al Comisiei consultat de Reuters. Comisia consultă în prezent statele membre înainte de a adopta o versiune finală până la sfârșitul lunii aprilie. Odată adoptate, aceste măsuri de ajutor vor fi acordate până la sfârșitul anului și vor acoperi o parte de până la 50% din costurile suplimentare cu combustibilul și îngrășămintele rezultate din criza din Iran. Măsurile temporare vor completa normele existente privind ajutoarele de stat și „vor permite statelor membre să abordeze creșterile specifice neașteptate, bruște și semnificative ale costurilor”, se arată în proiect. De asemenea, Comisia urmează să prezinte un plan de acțiune privind îngrășămintele în acest trimestru, care își propune să îmbunătățească disponibilitatea și accesibilitatea îngrășămintelor pentru producția de alimente și să evite „dependențele strategice dăunătoare”.

„În martie 2026, prețul îngrășămintelor cu azot în UE, pe fondul evoluțiilor continue din Golf, a crescut brusc și se situează în prezent cu aproximativ 58% peste mediile din 2024”, se mai precizează în proiect.