Informații contradictorii despre apa din Prahova: Oamenii sunt bulversați de alerte și anunțuri care se bat cap în cap

În plus, pe lista localităților încă afectate încă apare comuna Cornu, deși nu au fost probleme în alimentarea cu apă potabilă aici, comuna având rezervoarele proprii și stație de epurare. În 7 din cele 12 localități afectate de oprirea furnizării apei, după problemele de la stația de epurare Voila se va putea bea apă de la robinet abia de vineri. Apele Române susțin că parametrii sunt optimi pentru a se putea asigura apa potabilă, dar problemele ar fi la furnizorul local și la DSP. În acest timp, mesajele Ro-Alert continuă să anunțe inclusiv locuitorii din zonele neafectate că apa de la robinet nu este potabilă, iar oamenii sunt bulversați.

Administrația Națională „Apele Române” a transmis marți anunțul că este asigurat integral necesarul de apă brută pentru stația de la Voila, iar operatorul ESZ Prahova poate trata apa pentru potabilizare la parametri optimi. În același timp, furnizorul de apă și DSP au anunțat că e nevoie de 72 de ore până când apa va fi potabilă la robinet, în localitățile afectate. Încă de pe 8 decembrie, Virgil-Daniel Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova, anunța că toate cele 13 localități afectate inițial au apă.

„După o săptămână extrem de grea, sistemul Hidro Prahova este complet amorsat, iar alimentarea a fost reluată în toate localitățile afectate de oprirea de vinerea trecută. Astăzi încep prelevările DSP Prahova, care vor continua până când vom avea confirmarea potabilității în toate punctele din rețea. Apa pleacă din stația de tratare în parametri, însă pe conducta de aducțiune gestionată de ESZ au apărut variații la analizele de acum câteva zile, motiv pentru care Hidro Prahova a cerut retestarea punctelor de transfer și verificarea parametrilor în șapte localități. Este un pas necesar pentru a ne asigura că apa este sigură peste tot”, a anunțat acesta, pe pagina sa de Facebook.

A doua zi după informarea venită de la președintele CJ, Apele Române au venit cu anunțul oficial că furnizarea apei potabile se poate relua, în siguranță.

„Din informațiile pe care specialiștii de la Apele Române le dețin la această oră, în acumularea Paltinu sunt disponibili aproximativ 3 milioane metri cubi de apă. Debitul evacuat pentru tratarea apei este de 3 mc/s și reprezintă debitul maxim autorizat. Acesta poate asigura resursa de apă disponibilă operatorului de apă care permite tratarea apei pentru potabilizare și furnizarea acesteia fără restricții pentru un interval de 12 zile, în condițiile în care nu intră suplimentar apă în lac”, a transmis ANAR, marți seara.

Debitul se va menține ridicat, conform prognozelor

O altă problemă ar fi dacă debitul apei va scădea din nou în lacul de acumulare, dar prognoza hidrologică imediată arată creșteri de debite în lac, în regim natural, de până la circa 1,5 mc/s -3 mc/s.

„În această situație, perioada de furnizare a resursei de apă pentru potabilizare s-ar putea dubla, iar apa către populație ar putea fi furnizată fără restricții, până la un interval de 24 de zile, adică ar putea acoperi toată perioada sărbătorilor de iarnă”, mai transmite ANAR, cu precizarea că după 1 ianuarie, perioada ianuarie-februarie, caracterizată în mod tradițional prin debite reduse și temperaturi scăzute, poate favoriza o situație de deficit de apă sever.

Eventualul deficit ar putea fi determinat, în primele două luni ale anului viitor, de volumul redus de apă, existent în acumulare, influențat și de perioada sezonului rece care favorizează înghețul, dar și de temperaturile scăzute, deoarece sezonul rece poate afecta modul de funcționare a instalațiilor hidrotehnice și hidroenergetice, în același timp crescând și consumul de apă în gospodării.

Grupuri de lucru formate din experți

ANAR mai anunță că pentru a proteja resursa și pentru a evita pe cât posibil un scenariu al restricțiilor, a solicitat organizarea unei ședințe tehnice, sub coordonarea Consiliului Județean și a Prefecturii Prahova, împreună cu toate instituțiile implicate (ANAR, ESZ Prahova, HidroPrahova, Hidroelectrica, Elsid) care să analizeze, în limitele legal instituționale și tehnice, posibilitatea furnizării apei către populație în regim restricționat, începând din 1 ianuarie 2026.

Măsura presupune reducerea debitului maxim autorizat care poate fi evacuat din acumulare și furnizat către stația de tratare Voila. Această măsură care permite extinderea perioadei de utilizare a volumelor disponibile și prelungirea cât mai mult a intervalului de furnizare a apei către populație.

Apele Române au mai anunțat și faptul că măsurile luate până acum au creat posibilitatea alocării timpului necesar în care S.C. Hidroelectrica S.A. să poată furniza un debit suplimentar prin instalațiile sale, dar cu condiția prealabilă efectuării unor teste tehnice.

„Scopul principal al acestor demersuri este prevenirea aplicării unor restricții pentru populație, prin armonizarea regimului de exploatare a acumulării cu necesitățile operatorului de apă și cu evoluția consumului”, spun reprezentanții ANAR.

Se va constitui, de asemenea, și un grup de lucru la nivel academic, pentru fundamentarea deciziilor operative. Grupul interdisciplinar va fi alcătuit din specialiști ai ANAR, experți ai mediului academic și reprezentanți ai operatorilor publici și privați, pentru a analiza scenariile tehnice posibile, variațiile hidrologice și implicațiile asupra infrastructurii, urmând ca rezultatele să fie prezentate ulterior într-o ședința tehnică viitoare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova, coordonată de prefect.

Nu se renunță la golirea lacului de acumulare

Vestea mai puțin bună pentru prahovenii afectați de problemele barajului Paltinu este că intervențiile asupra golirii de fund se vor face, chiar dacă se va mai aștepta până la vară. Lucrările pentru baraj sunt conditionate de regimul hidrologic bogat în precipitații, caracteristic primăverii, care impune necesitatea menținerii unui nivel ridicat al apei în acumulare și care nu permite atingerea (coborârea) în siguranță a nivelurilor necesare operațiunilor subacvatice – explică ANAR, asigurând populația că se vor utiliza toate mijloacele tehnice și instituționale disponibile pentru continuitatea alimentării cu apă și pentru identificarea celor mai bune soluții, astfel încât scenariul restricțiilor să fie evitat pe cât posibil.

O a doua acțiune de golire a bazinului ar putea crea noi probleme în alimentarea cu apă, dar de data aceasta se vor lua toate măsurile necesare pentru a nu se repeta scenariul din ultimele două săptămâni.