Arestata Adriana Mihaela Georgescu, pusă de PNL, de două ori, pe lista de candidați pentru Parlamentul României

Avocata care cerea bani de la oameni de afaceri din dosare penale pentru a interveni la conducerea PNL sau chiar la președintele României pentru a „rezolva” situația penală respectivă a fost pusă, în toamna anului 2016 și în toamna anului 2020, pe listele parlamentare, la București, la alegerile pentru Camera Deputaților. În 2016, avocata nu avea niciun teren trecut în declarația de avere, dar, în 2020, declara că moștenise 2 milioane de metri pătrați de pământuri agricole, păduri și terenuri intravilane. Mai mult, de la simplu membru în Biroul Permanent al PNL Sectorul 1, în 2016, Adriana Mihaela Georgescu devenise, în 2020, secretarul general al organizației, dar și secretarul regional al Organizației Femeilor Liberale din PNL București-Ilfov.

Avocata membră a PNL care promitea „intervenții” în justiție contra bani și care aducea în discuție, atunci când negocia sumele de bani, numele președintelui României, Nicușor Dan, al premierului Ilie Bolojan, al fostului președinte al PNL, Ludovic Orban, sau chiar al actualului primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost pusă, de două ori, pe listele de candidați ale Partidului Național Liberal la alegerile parlamentare. Este vorba despre listele pentru parlamentarii de București ai PNL, în 2016, dar și în anul 2020.

Această informație rezultă atât din documentele de arhivă ale Biroului Electoral Central, cât și din arhiva (încă accesibilă publicului larg) a Agenției Naționale de Integritate, unde sunt încărcate declarațiile de avere și de interese ale demnitarilor și ale funcționarilor publici din România.

Conform Portalului Agenției Naționale de Integritate, avocata Adriana Mihaela Georgescu, prinsă în flagrant de către procurorii DNA în timp ce primea sume de bani pentru intervenții în dosare, și arestată preventiv de către judecătorul Tribunalului București, a completat, în calitate de candidat al PNL București la alegerile pentru Camera Deputaților, astfel de declarații de avere și declarații de interese în datele de 24 octombrie 2016 și de 9 octombrie 2020.

În octombrie 2016, Partidul Național Liberal era condus bicefal de către copreședinții Vasile Blaga și Alina Gorghiu. În 2020, PNL îl avea drept președinte pe Ludovic Orban, care era și prim-ministru al unui guvern minoritar de pandemie, la momentul respectivului scrutin electoral.

Milionară în metri pătrați de terenuri, din moșteniri

În declarația de avere completată de Adriana Mihaela Georgescu în data de 24 octombrie 2016, aceasta nota că nu deținea în proprietate terenuri. Pentru ca, în declarația de avere din 9 octombrie 2020, aceasta să menționeze că deține în proprietate 14 terenuri, toate moștenite în anul 2020, amplasate pe raza comunelor Salcia și Lapoș, județul Prahova, dintre care cinci agricole, cinci forestiere și patru intravilane, cu suprafața totală de 2.026.386 de metri pătrați.

Revenind la declarația de avere din anul 2016, avocata arestată arăta că deținea un apartament cu suprafața de 92,07 metri pătrai, pe care l-a cumpărat în anul 2008. În declarația de avere din 2020, apartamentul avea 110 metri pătrați, era amplasat în București și figura ca fiind cumpărat în anul 2008. De asemenea, de această dată se mai adaugă o casă de locuit la Ploiești, cu suprafața de 182 metri pătrați, și o casă de locuit în comuna Lapoș, județul Prahova, cu suprafața de… 2.500 metri pătrați, ambele moștenite în anul 2020.

În 2016, avocata declara că nu deținea nicio mașină în proprietate, pentru ca, în 2020, să arate că avea un autoturism marca BMW, fabricat în 2016, pe care l-a dobândit prin încheierea unui contract de vânzare-cumpărare. De asemenea, în 2016, nu exista nicio mențiune cu privire la datorii în declarația de avere, în timp ce, în documentul completat în anul 2020, aceasta sa precizeze că avea trei credite la BRD, toate contractate în 12 iulie 2017, în valoare de 2.000 lei, 30.000 lei, respectiv 45.000 lei.

Ca venituri încasate în anul fiscal anterior completării, în 2016, aceasta era salarizată la CFR SA, ca și consilier juridic, de unde încasase un salariu anual de 27.789 de lei. În 2020 nota că a încasat o indemnizație de consilier local la Primăria Sectorului 1 de 4.587 de lei pe an, dar și onorarii în calitate de avocat în Baroul București în cuantum de 116.123 de lei pe an.

Colegă de colegiu cu alți candidați PNL de răsunet

Calitatea de candidat al avocatei arestate de candidat al PNL la alegerile parlamentare mai rezultă dintr-un al treilea document oficial, publicat în Monitorul Oficial al României de către Autoritatea Electorală Permanentă în prima parte a anului 2021. Este vorba despre un Raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale efectuate de către Partidul Național Liberal cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul României ce s-a desfășurat în data de 6 decembrie 2020.

În tabelul ce vizează Circumscripția Electorală nr. 42 București, la poziția nr. 14, figurează candidata Georgescu Adriana Mihaela, care a contribuit la finanțarea campaniei electorale cu suma de 14.615 lei, provenită din venituri proprii. În același tabel, colegii de colegiu ai avocatei, candidați care au contribuit cu sume de bani la respectiva campanie electorală parlamentară, se mai aflat Violeta Alexandru (actualmente senator USR), Cristian Tudor Băcanu (fost secretar de stat în Ministerul Justiției, proaspăt numit consilier personal al premierului Ilie Bolojan), ex-premierul PNL Florin Vasile Cîțu, Mario De Mezzo (actualul primar liberal al municipiului Slatina), Mara Mareș, Pavel Popescu (fost deputat PNL, actualmente vicepreședinte al ANCOM), Antonel Tănase, Violeta Vijulie sau Cristina Trăilă.

Liderul PNL și cel care a deschis lista de candidați la alegerile parlamentare din 2020 era chiar Ludovic Orban, el fiind și cel al cărui cuvânt a fost hotărâtor pentru punerea oamenilor pe aceste liste. Avocata arestată Adriana Mihaela Georgescu a afirmat, iar discuția a fost interceptată de către DNA, că a fost „gagica” lui Ludovic Orban.

Șefă peste liberalii din Sectorul 1 și peste femeile liberale din Regiunea București-Ilfov

Legăturile oficiale ale acestei avocate cu PNL sunt, însă, mai mult decât elocvente. Întorcându-ne la baza de date a Agenției Naționale de Integritate, mai descoperim o declarație de avere completată de către Adriana Mihaela Georgescu, dar nedatată. Din cuprinsul rubricilor se poate deduce că acest document a fost completat în cursul anului 2013. Declarația a fost depusă de avocata arestată în calitate de consilier personal al ministrului Transporturilor. Având în vedere perioada, ministru al Transporturilor era fie liberalul Relu Fenechiu, fie liberala Ramona Mănescu, ex-europarlamentrar și soția fostului primar PNL al Sectorului 6, Rareș Mănescu. Înaintea lui Fenechiu, în 2012, ministru la Transporturi a fost liberalul Ovidiu Silaghi.

În această declarație de avere, Adriana Mihaela Georgescu nota că deținea apartamentul de 110 metri pătrați din București, la care se adăuga un alt apartament moștenit în anul 2013 la Târgu Mureș, cu suprafața de 80 de metri pătrați. Tot atunci, a mai declarat posesia asupra unor bijuterii din aur și argint, moștenite între 2002 și 2013, evaluate la 5.000 de euro.

În același document, figurau trei conturi bancare, fără a se înțelege moneda, dar și un credit de 174.000 de franci elvețieni contractat, în anul 2008, de la Credit Europe Bank. Ca venituri, aceasta declara un salariu anual de 24.881 de lei de la CFR SA și 1.980 de euro din închirierea unui apartament.

Alte informații care arată legăturile mai mult decât strânse pe care avocata Adriana Mihaela Georgescu le are cu PNL rezidă din cuprinsul declarațiilor de interese pe care aceasta le-a completat în 2016 și în 2020, în calitate de candidat la Camera Deputaților. În primul document, aceasta nota că avea calitatea de membru de sindicat TESA al CFR SA și de membru în Biroul Permanent al Sectorului 1. În declarația de interese din 2020, aceasta arăta că era secretar general al PNL Sectorul 1, secretar regional al Organizației Femeilor Liberale din PNL București-Ilfov și de consilier local la Primăria Sectorului 1 București.

Dosarul DNA care trebuie să producă un seism în partidul lui Bolojan. Negocierile din octombrie și flagrantul din ianuarie

La finalul săptămânii trecute, procurorii din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție din DNA au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, față de Adriana Mihaela Georgescu, avocat în Baroul București, pentru trei fapte de trafic de influență, dintre care două în formă continuată, și complicitate la trafic de influență. În același dosar este cercetat și a avut aceeași soartă și Gheorghe Iscu, denumit persoană fără calitate specială, pentru trafic de influență.

Anchetatorii arată că, între octombrie și decembrie 2025, la intervale diferite de timp, avocata liberală Adriana Mihaela Georgescu i-ar fi pretins omului de afaceri Jean Paul Tucan, direct sau prin intermediul altei persoane, pentru sine, dar și pentru altul, diferite sume de bani, din care ar fi primit sumele de 4.000 de euro și 5.000 de lei în cursul lunii octombrie 2025. În schimb, ea a promis că, prin intermediul unor oameni politici, ar avea influență asupra unor magistrați, promițând că va determina efectuarea de către aceștia a unor acte contrare atribuțiilor de serviciu, respectiv soluționarea favorabilă a două dosare penale, dintre care unul se afla în instrumentare la DNA, iar celălalt pe rolul Tribunalului București, cauze în care martorul avea calitatea de inculpat.

Totodată, în același context, la data de 21 noiembrie 2025, avocata i-ar fi pretins martorului în cauză, prin intermediul celeilalte persoane, o sumă de bani cuprinsă între 100.000 de euro și 1.000.000 de euro, destinată campaniei electorale a candidatului PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, lăsând să se creadă că, prin intermediul acestuia, ar avea influență asupra unor magistrați și promițând soluționarea favorabilă a celor două dosare penale în care martorul avea calitatea de inculpat.



Promisiunile vizau și contracte pe bani publici

„La data de 05 noiembrie 2025, inculpata Georgescu Adriana Mihaela i-ar fi pretins martorului în cauză, prin intermediul altei persoane (autorizată în cauză ca investigator sub acoperire), o sumă de bani nedeterminată, din care ar fi primit, la data de 06 noiembrie 2025, suma de 5.000 de lei, remisă prin același intermediar. În acest context, inculpata ar fi lăsat să se creadă că, prin intermediul unei alte persoane, ar avea influență asupra ministrului Transporturilor și Infrastructurii, promițând că îl va determina pe acesta să înlesnească finalizarea proiectelor derulate de martor în cadrul C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța și să faciliteze angajarea unei persoane apropiate acestuia într-o funcție importantă la nivelul aceleiași companii naționale”, se arată în referatul procurorilor cu propunerea arestării preventive.

Aceștia mai arată că, în luna ianuarie 2026, „inculpatul Istru Gheorghe, beneficiind de sprijinul inculpatei Georgescu Adriana Mihaela, i-ar fi pretins martorului în cauză, prin intermediul unei alte persoane (autorizată în cauză ca investigator sub acoperire), suma de 120.000 de euro, în trei tranșe, din suma totală de 500.000 de euro. În acest context, inculpatul ar fi lăsat să se creadă că ar avea influență asupra unor judecători din cadrul Tribunalului București, precum și asupra procurorului-șef al DNA, promițând determinarea acestora să efectueze acte contrare atribuțiilor de serviciu, respectiv soluționarea favorabilă a două dosare penale, dintre care unul se afla în instrumentare la DNA, iar celălalt pe rolul Tribunalului București, cauze în care martorul avea calitatea de inculpat. În temeiul pretinderii, la data de 28 ianuarie 2026, inculpații au primit de la investigatorul sub acoperire suma de 60.000 de euro, reprezentând primele două tranșe din folosul cerut, împrejurare în care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante”.

Cei doi au primit mandate de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

