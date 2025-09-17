ÎCCJ: Camelia Bogdan s-a aflat în incompatibilitate când a judecat dosarul „ICA”. Firma care a remunerat-o în 2014 face și în prezent afaceri cu statul

Desființată, juridic, de către Înalta Curte de Casație și Justiție, într-o motivare fără precedent pronunțată săptămâna trecută, fosta judecătoare Camelia Bogdan nu doar că a fost catalogată demnă să fi fost anchetată și trimisă în judecată pentru abuz în serviciu, pentru modul în care a acționat în dosarul „ICA”, dar a fost tranșată și situația de incompatibilitate în care s-a aflat, ca magistrat, în urmă cu 11 ani. Camelia Bogdan presta, chiar în timp ce soluționa apelul, servicii remunerate de exert în cadrul unui proiect cu finanțare externă pentru Ministerul Agriculturii. Ministerul era parte civilă în procesul penal pe care tocmai trebuia să-l soluționeze. Banii – 10.000 de lei – și un sejur de 12 zile la Poiana Brașov au fost achitați de către compania de consultanță SC FDI Top Consult SRL, care avea în derulare un contract încheiat cu Ministerul Agriculturii. Firma există și astăzi și continuă să deruleze afaceri cu statul. A încheiat, în ultimii șase ani, contracte de consultanță cu mai multe instituții publice, a căror valoare se ridică la 8,5 milioane de lei cu TVA. Mai mult, în primăvara anului trecut, patronul acestei firme a notificat Registrul Comerțului cu faptul că a înregistrat ca obiecte secundare de activitate și dezvoltarea și promovarea imobiliară.

Motivarea deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție de săptămâna trecută, prin care au fost demontate toate argumentelor procurorilor care au clasat dosarele ce o privesc pe fosta judecătoare Camelia Bogdan pentru modul nelegal în care a pronunțat soluția de condamnare în procesul ICA devoalează și starea de incompatibilitate în care s-a aflat ex-magistrata. În documentul citat, se arată că această stare de incompatibilitate a făcut și obiectul cercetării disciplinare, într-un dosar al Inspecției Judiciare din anul 2016 și care s-a aflat pe rolul Secției pentru Judecători de la Consiliul Superior al Magistraturii, dosar în care a fost pronunțată Hotărârea nr. 1/J din 9 februarie 2017, hotărâre prin care s-a dispus excluderea Cameliei Bogdan din magistratură. Această hotărâre a rămas definitivă în ceea ce privește starea de fapt și încălcarea normelor legale privind incompatibilitatea, prin Decizia nr. 336 din data de 14 decembrie 2017 a Completului de 5 Judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Astfel, Secția pentru Judecători de la CSM a reținut că, în perioada 7 iulie – 2 august 2014, Camelia Bogdan a participat în calitate de formator la Programul de formare profesională „Implementarea și aplicarea viitoarei Politici Agricole Comune – Prevenirea fraudei și a Corupției în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene”, organizat în cadrul UMP – CESAR „Furnizarea serviciilor de consultanță pentru organizarea cursurilor de instruire a personalului APIA”.

A cerut opinia ANI, dar a omis să notifice Consiliul Superior al Magistraturii

Magistrații susțin că această activitate a fost inițiată de Unitatea de Management a Proiectului „Consolidarea sprijinului financiar acordat de UE pentru restructurarea agriculturii în România”, din cadrul Ministerului Agriculturii. Programul de pregătire era destinat funcționarilor publici din cadrul APIA, structură care funcționează, de asemenea, în Ministerul Agriculturii și a vizat tematica implementării și aplicării viitoarei Politici Agricole Comune și prevenirea fraudei și a corupției, în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene, în cadrul acestei ultime secțiuni, judecătoarea Camelia Bogdan susținând ea însăși activitatea.

În acest sens, în baza contractului de prestări de servicii de formare profesională denumit „Convenție Civilă nr. 17.07.3 din 17 iulie 2014”, încheiat cu SC FDI Top Consult SRL, Camelia Bogdan a prestat servicii remunerate de instruire, pentru organizarea sesiunilor de training pentru 260 de persoane din cadrul APIA, referitor la prevenirea fraudei și a corupției în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene.

„Deși, anterior încheierii contractului cu SC FDI Top Consulting SRL, judecătoarea Camelia Bogdan a adresat o solicitare Agenției Naționale de Integritate, pentru a se stabili dacă exercitarea simultană a calității de magistrat și a celei de formator în cadrul acestui proiect este de natură să genereze o situație de incompatibilitate, iar răspunsul ANI, transmis la 14 iulie 2024, a fost în sensul că exercitarea simultană a calității de magistrat și a celei de formator în cadrul proiectului nu este de natură să genereze o situație de incompatibilitate și, mai mult, prin raportul de evaluare din 10 mai 2016, s-a apreciat că deținerea calității de lector în cadrul Proiectului se încadrează în ipoteza avută în vedere prin Hotărârea CSM nr. 261/2008, prin care s-a statuat că magistrații pot participa în calitate de experți în cadrul programelor de finanțare externă pentru justiție, cu toate acestea, judecătoarea Camelia Bogdan nu s-a adresat Consiliului Superior al Magistraturii, ci Agenției Naționale de Integritate, această împrejurare având, sub aspectul laturii subiective, semnificația acceptării posibilității de a se afla într-o situație de incompatibilitate”, arată Înalta Curte de Casație și Justiție.

Citește pe Antena3.ro A murit Robert Redford. Actorul avea 89 de ani

Expert pentru partea civilă din procesul pe care îl judeca

De altfel, instanța supremă, prin Decizia nr. 336 din data de 13 decembrie 2017, a reținut că fapta reproșată fostei judecătoare Camelia Bogdan de a fi prestat o activitate de instruire remunerată în temeiul unui contract încheiat cu o societate comercială, în cadrul unui proiect derulat în domeniul viitoarei Politici Agricole Comune, iar nu pentru justiție, intră în sfera de reglementare a existenței faptelor, a conduitei ilicite, a urmărilor prejudiciabile și a legăturii de cauzalitate dintre fapta ilicită și rezultatul produs, ceea ce susține legalitatea încadrării sale în abaterea disciplinară.

Înalta Curte de Casație și Justiție a mai reținut că selectarea judecătoarei pentru prestarea respectivei activități nu s-a realizat în mod transparent și potrivit uzanțelor, prin intermediul vreunei autorități din domeniul sistemului de justiție, sesiunile de training fiind organizate de o asociere de societăți comerciale în 38 de servicii de consultanță, respectiv asocierea dintre SC Gama Proconsult SRL și SC FDI Top Consult SRL. „Camelia Bogdan s-a angajat să desfășoare activitatea în discuție printr-o convenție de drept privat (contract de prestări servicii), subordonându-se, contra unei remunerații, unor obligații contractuale asumate față de o societate comercială cu scop lucrativ – SC FDI Top Consult SRL. APIA și Ministerul Agriculturii sunt autorități administrative din sfera puterii executive", se arată în motivarea instanței supreme.

Conform documentului citat, Camelia Bogdan a încălcat regimul incompatibilităților magistraților, potrivit cărora funcția de judecător este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice în învățământul superior. Concret, Camelia Bogdan, în calitate de judecător, și-a exercitat atribuțiile de serviciu cu rea credință, cu ocazia judecării în dosarul „ICA”, ignorând obligația legală de a se abține, întrucât se afla într-o vădită stare de incompatibilitate generată de faptul că, în paralel cu judecarea dosarului nr. 25497/3/2012, în perioada 21 iulie – 2 august 20214, a prestat servicii extrajudiciare în favoarea Ministerului Agriculturii, care era parte civilă în cauză, servicii în urma cărora a obținut foloase pentru sine. Este vorba despre un sejur de 12 zile la Poiana Brașov și despre suma de 10.000 de lei.

Contracte cu statul, pe bandă rulantă, pentru angajatorul de ocazie al fostei judecătoare

La zece ani de la aceste evenimente, SC FDI Top Consult SRL, compania care a angajat-o și a plătit-o, în numele Ministerului Agriculturii, pe fosta judecătoare Camelia Bogdan, derulează în continuare afaceri cu instituțiile publice. Iar, în primăvara anului trecut, și-a extins serios obiectele de activitate secundare.

Concret, potrivit Deciziei asociatului unic al firmei din data de 11 martie 2024, patronul Lucian Păuna, din Târgoviște, a decis să radieze obiectul de activitate secundar înscris la Registrul Comerțului și să completeze altul. În acest nou obiect secundar de activitate, fostul plătitor al Cameliei Bogdan a trecut „dezvoltarea (promovarea) imobiliară”, „lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”, „lucrări de pregătire a terenului”, „lucrări de instalații electrice”, „alte lucrări de instalații pentru construcții”, „facilități de cazare pentru vacanțe și pentru perioade de scurtă durată”, „cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii”, precum și „închirierea și subînchirierea de bunuri imobiliare proprii sau închiriate”.

Mandatul de administrator al lui Lucian Păuna a fost extins, cu această ocazie, la o perioadă de 25 de ani. De altfel, Lucian Păuna mai figurează în arhivele Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC) ca asociat sau administrator al companiilor SC Hellios Brenpro SRL, Green Macle Energy SRL, Cerpoensol SRL, SC Green Macle Solaris SRL, Green Macle Partners SRL, Green Macle Project SRL, SC Modlift SRL și SC Finlogic SRL.

Evoluția financiară a companiei, în ultimii șase ani

În ultimii șase ani, SC FDI Top Consult SRL a avut, conform bilanțurilor contabile depuse la Ministerul Finanțelor Publice, o cifră de afaceri totală de 15.925.804 de lei (2.241.676 lei în 2019, 2.199.260 de lei în 2020, 1.951.752 de lei în 2021, 4.340.710 lei în 2022, 3.069.298 lei în 2023 și 2.123.108 lei în 2024). Veniturile companiei au fost, în total, de 16.146.960 de lei (2.279.738 de lei în 2019, 2.233.822 lei în 2020, 1.194.309 lei în 2021, 4.395.569 lei în 2022, 3.100.354 lei în 2023 și 2.153.168 lei în 2024).

În toată această perioadă, firma în cauză a cheltuit 9.924.052 lei (990.309 lei în 2019, 902.575 lei în 2020, 1.103.516 lei în 2021, 2.197.250 de lei în 2022, 2.822.978 lei în 2023 și 1.907.424 lei în 2024). Iar profitul total acumulat în această perioadă este 6.031.400 de lei (1.267.862 lei în 2019, 1.312.835 lei în 2020, 865.092 lei în 2021, 2.156.526 lei în 2022, 235.440 lei în 2023 și 193.654 lei în 2024).

Nici afacerile cu statul nu au lipsit în acești ultimi ani. Spre exemplu, la data de 12 decembrie 2022, Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială a încheiat cu SC FDI Top Consult SRL un contract în valoare de 600.000 de lei fără TVA, pentru servicii generale de consultanță în vederea definirii caietului de sarcini în vederea lansării procedurii de achiziție publică pentru implementarea sistemului informatic SNIAS. Afacerea a fost perfectată prin procedură simplificată de selecție de oferte.

Anul trecut, în data de 12 august 2024, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării a scos la mezat un contract în valoare de 5.800.000 de lei fără TVA, pe care l-a atribuit unei asocieri formate din cinci entități. Este vorba despre Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” Tulcea, SC OPSCAPE Hub SRL., SC Naval Total Management SRL și SC FDI Top Consult SRL.

Acest contract vizează prestarea de servicii pentru realizarea Studiului de Fezabilitate interactiv și a studiilor tehnice, precum și realizarea de documentații și avize, obținerea de avize și autorizații pentru „reconfigurarea infrastructurii publice de acces și vizitare a Deltei Dunării, pentru reducerea presiunii turismului asupra habitatelor și speciilor”.

Afacerea este finanțată din fonduri europene, prin PNRR 2020-2026, Pilonul I „Tranziție verde”, Componenta „Păduri și protecția biodiversității”.

Încredințări directe

De asemenea, FDI Top Consult a derulat mai multe contracte primite prin încredințare directă. Între 2020 și 2024, aceste afaceri au fost parafate cu Primăria Comunei Viștea, Primăria Comunei Ariniș, Consiliul Local al Municipiului Pitești, Primăria Comunei Românu, Primăria Comunei Măxineni, Primăria Comunei Traian, Primăria Comunei Viziru, Primăria Comunei Ciocile, Primăria Municipiului Onești, Primăria Municipiului Adjud sau Stațiunea de cercetare Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet.

Anul acesta, mai exact în data de 26 mai 2025, SC FDI Top Consult SRL a încheiat, tot prin încredințare directă, cu Primăria Orașului Vălenii de Munte, un contract în valoare de 40.000 de lei, pentru prestarea de servicii de consultanță în achiziții publice.

Valoarea tuturor acestor contracte se ridică la 7.116.400 de lei fără TVA, respectiv de 8.468.516 lei cu TVA inclusă.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹