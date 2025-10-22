Cancelaria Premierului cumpără bilete de avion, pentru zboruri la seminarii și workshop-uri, de o jumătate de milion de euro

Personalul Cancelariei Prim-Ministrului și-a asigurat biletele de avion pentru următorii doi ani, în baza unui contract-cadru parafat, săptămâna trecută, cu șapte companii de emitere de bilete. Afacerea scoate din bugetul instituției 2,42 de milioane de lei, ceea ce înseamnă că, în fiecare lună, angajații Cancelariei vor zbura de 20.580 de euro. Deplasările vor fi efectuate, conform documentației de atribuire, pentru participarea la întâlniri de lucru, seminarii și workshop-uri.

Cancelaria Prim-Ministrului își sfidează propria austeritate și duce la bun sfârșit o achiziție antamată de instituție încă pe vremea când Guvernul României era condus de Marcel Ciolacu. Este vorba despre o achiziție care a făcut, inițial, obiectul unui anunț de participare publicat de Cancelaria Prim-Ministrului în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) la data de 24 aprilie 2025, prin care a făcut cunoscut faptul că intenționează achiziționarea serviciilor de transport aerian, intern și internațional, de pasageri, constând în rezervarea și emiterea biletelor de avion, la care se adaugă servicii conexe.

Conform anunțului de participare citat, obiectul achiziției constă în semnarea unui acord-cadru de servicii, pentru o perioadă de 24 de luni, care să stabilească termenii, condițiile, precum și cadrul legal, financiar, tehnic și administrativ pentru atribuirea contractelor subsecvente și a notelor de comandă, „în vederea asigurării de către ofertanți, în condiții de siguranță, oportunitate și eficiență financiară a serviciilor de transport aerian de pasageri (rezervare și emitere de bilete de avion pentru destinații interne și internaționale) pentru personalul Cancelariei Prim-Ministrului și pentru persoanele care participă la întâlnirile organizate de instituție”.

Prețul final, același cu cel estimat. Nicio centimă mai puțin

În ceea ce privește serviciile conexe, acestea nu au legătură directă cu serviciile privind rezervarea și emiterea de bilete de transport aerian, dar sunt ocazionate de deplasare și vor fi prestate dosar la solicitarea autorității contractante.

În baza acestui acord-cadru, Cancelaria Prim-Ministrului estimează că va cumpăra 3.000 de bilete de avion pentru destinații interne și internaționale, punând, astfel, la bătaie, un buget estimat inițial la 2.000.000 de lei fără TVA, respectiv la 2.420.000 de lei cu TVA inclusă (493.877,6 euro). În medie, Cancelaria își propune să zboare de câte 100.833,3 lei (20.578,23 de euro) în fiecare lună, timp de doi ani.

Pentru atribuirea acordului-cadru, instituția a organizat o licitație deschisă, impunând ca și criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate-preț. La această licitație, conform datelor furnizate de SEAP, au fost primite șapte oferte admisibile.

În acest context, la data de 15 octombrie 2025, Cancelaria Prim-Ministrului a încheiat cu companiile SC Danco Pro Communication SRL, CN TAROM SA, SC WECO TMC SRL, SC Travel Time D&R SRL, SC J’Info Tours SRL, SC Best Travel International SRL și SC Bbook Bed and Breakfast SRL acordul cadru nr. 434/2025, la o valoare identică cu suma maximă pusă la bătaie, respectiv de 2.000.000 de lei fără TVA, respectiv de 2.420.000 de lei cu tot cu TVA (493.877,6 euro).

„Low cost” doar în cazuri excepționale

Caietul de sarcini care a stat la baza acestei achiziții este întocmit de către directorul Direcției Comunicare și Relații cu Presa – unde funcționează și purtătorul de cuvânt al Guvernului, secretarul de stat Nadina Ioana Dogioiu -, precum și de către directorul Direcției Protocol și Relații Internaționale.

În acest document, se precizează că serviciile de transport aerian de pasageri sunt solicitate de către Cancelaria Prim-Ministrului pentru „asigurarea prezenței la întâlniri de lucru, seminarii sau workshop-uri”, la clasa economic sau la clasa business, cu weekend sau fără weekend după caz, ori de câte ori apare necesitatea deplasării în țară sau în străinătate a personalului instituției sau a persoanelor care participă la întâlnirile organizate de Cancelaria Prim-Ministrului”.

Nu sunt acceptate oferte pentru rezervări la companii sau zboruri de tip „low cost”, „cu excepția cazului în care autoritatea contractantă solicită în mod expres altceva”. De asemenea, se solicită ca bagajul de mână să fie inclus în prețul biletului, conform regulilor stabilite de compania aeriană cu care se efectuează zborul.

În același caiet de sarcini se arată că se solicită asigurarea serviciului „baggage drop” la cerere. „Bagajul de cală va fi inclus în costul biletului pentru pasagerii care ocupă un loc la clasa economic, pentru maximum un bagaj. O piesă de bagaj nu poate depăși greutatea maximă și dimensiunile standard stabilite de compania aeriană per pasager. În cazul în care bagajul de cală este compus din mai multe piese sau are o greutate mai mare decât limita admisă, se vor aplica regulamentele referitoare la excedentul de bagaj, costul fiind achitat distinct de către instituție”, se arată în acest document.

Sunt exceptate companiile aeriene aflate pe „lista neagră” a UE

Potrivit sursei citate, cea mai frecventată destinație de zbor va fi Belgia – Bruxelles. Iar condițiile impuse sunt și mai numeroase. Spre exemplu, nu vor fi acceptate companiile aeriene care apar pe lista neagră, adică pe lista companiile aeriene interzise în Uniunea Europeană,

Mai mult, nu se acceptă efectuarea deplasarea membrilor unei delegații cu avioane sau pe rute diferite, decât în cazul în care acest lucru este solicitat în mod expres de către Cancelaria Prim-Ministrului.

În ceea ce privește serviciile conexe, care sunt extra pachetului de o jumătate de milion de euro, acestea au inclus încheierea asigurărilor de călătorie pentru bunuri și persoane.

Ultima achiziție de bilete de avion, făcută de Cancelarie pe vremea lui Marcel Ciolacu

Cel mai recent contract-cadru care a avut ca obiect cumpărarea de servicii de transport aerian pe rute interne și internaționale a fost încheiat de către Cancelaria Prim-Ministrului pe vremea când șef al Executivului era fostul președinte al PSD, Marcel Ciolacu.

Mai exact, afacerea a fost parafată a data de 16 octombrie 2023, a acoperit, de asemenea, o perioadă de doi ani și a costat tot 2.000.000 de lei fără TVA, respectiv 2.380.000 de lei cu TVA inclusă (485.714,3 euro), în condițiile în care cota de TVA aplicabilă era, la acel moment, cu trei procente mai reduse, adică 19%.

Afacerea a fost adjudecată, atunci, de către companiile SC Danco Pro Communication SRL, WECO TMC SRL, Olimpic International Turism SRL, Travel Time D&R SRL, J’Info Tours SRL, Best Travel International SRL și Bbook Bed and Breakfast SRL.

În baza acestui acord-cadru, în perioada 10 octombrie 2023 – 6 decembrie 2024, au fost încheiate 118 contracte subsecvente, în valoare totală de 686.893,46 de lei fără TVA, respectiv de 817.339 de lei cu TVA inclusă (166.903,9 euro).