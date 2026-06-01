Război în Orientul Mijlociu! SUA bombardează Iranul, iar Teheranul ripostează cu atacuri asupra bazelor americane

Armata americană a lovit sâmbătă și duminică ținte militare iraniene în apropierea orașului Geruk și pe insula Qeshm – sisteme de apărare aeriană, o stație de control terestru și drone de atac, potrivit AP.

Comandamentul Central al Armatei SUA a precizat că atacurile au reprezentat un răspuns la doborârea unei drone militare americane MQ-1 care opera deasupra apelor internaționale.

Gărzile Revoluționare Islamice ale Teheranului au anunțat că au vizat baze americane din Kuweit cu rachete balistice. Armata americană a confirmat interceptarea a două astfel de rachete, precizând că niciun militar american nu a fost rănit.

Televiziunea de stat iraniană a difuzat imagini de la lansare, cu mesaje propagandistice îndreptate explicit împotriva prezenței militare americane în regiune.

Situația din Strâmtoarea Ormuz rămâne critică.

Potrivit Lloyd’s List Intelligence, numărul navelor care tranzitează zilnic această cale navigabilă a scăzut la doar 36 pe săptămână, față de o medie de peste 130 pe zi înainte de izbucnirea conflictului.

Perturbarea traficului afectează nu doar aprovizionarea globală cu energie, ci și comerțul cu îngrășăminte chimice – Golful Persic furnizând 30% din producția mondială – ridicând îngrijorări serioase cu privire la securitatea alimentară globală.

În ciuda schimburilor de focuri, discuțiile diplomatice nu au fost abandonate.

Vicepreședintele american JD Vance a indicat că negociatorii lucrează la termeni generali privind programul nuclear iranian.

Iranul insistă că programul său nuclear este exclusiv pașnic, deși deține uraniu îmbogățit în cantități suficiente pentru mai multe arme nucleare.

Teheranul acuză Washington-ul că își schimbă constant pozițiile la negocieri.

Președintele Donald Trump s-a arătat optimist pe rețeaua sa Truth Social: „Iranul își dorește cu adevărat să încheie o înțelegere… totul va fi bine până la urmă”, a scris acesta, luni dimineață.

Conflictul s-a extins și în Liban, unde Israelul și-a adâncit ocupația militară, iar Hezbollah continuă atacurile cu drone.

Un consilier al liderului suprem iranian a avertizat că răbdarea Teheranului față de escaladarea din Liban „are limite” – un semnal care ar putea complica și mai mult drumul spre un eventual acord de pace.

(sursa: Mediafax)