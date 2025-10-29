Ce averi au preferații bucureștenilor: Clasamentul averilor celor mai bine cotați trei candidați la fotoliul de primar general al Capitalei

Din punctul de vedere al averilor acumulate, situația financiară a acestora, dar mai ales legăturile cu Bucureștiul, sunt cu atât mai interesante. Spre exemplu, candidatul PSD nu mai deține nicio proprietate imobiliară în Capitală, după ce, în 2023, și-a donat casa în favoarea propriei soții. Un alt apartament a fost vândut, fiind cumpărat de niște rude ale candidatului. Nici candidatul USR, Cătălin Drulă, nu deține vreo locuință în București, el menționând că are un teren intravilan, dar la Mogoșoaia, județul Ilfov. În schimb, Drulă susține că este milionar în dolari, de pe urma unor acțiuni pe care le deține la o companie internațională. Singurul care are proprietăți imobiliare în București este candidatul PNL, Ciprian Ciucu. Acesta deține două apartamente, dintre care unul este închiriat.

Daniel Băluță, proaspătul anunțat candidat al PSD la funcția de primar general al Capitalei, a publicat ultima sa declarație de avere în data de 2 decembrie 2024, în calitatea sa de primar al Sectorului 4. Din documentul respectiv, rezultă că acesta deține, prin intermediul soției sale, șapte terenuri, cu suprafața de 13.272 de metri pătrați, din care 8.418 metri pătrați reprezintă terenuri intravilane și 4.854 de metri pătrați sunt terenuri agricole.

Concret, este vorba despre un teren intravilan, dobândit de soția edilului prin donație, în anul 2023, cu suprafața de 294 de metri pătrați, de un teren la Câmpina, primit ca moștenire tot de soție, în anul 2020, cu suprafața de 57 de metri pătrați, și despre trei terenuri intravilane la Lăpușel, județul Maramureș, moștenite în anul 2020, cu suprafețele de 4.832 de metri pătrați, 2.232 de metri pătrați și 588 de metri pătrați. De asemenea, tot soția a moștenit, în anul 2020, alte două terenuri intravilane la Lăpușel, județul Maramureș, primul cu suprafața de 1.755 de metri pătrați, iar al doilea cu suprafața de 3.099 de metri pătrați.

Băluță și-a înstrăinat, în 2023, proprietățile imobiliare

La capitolul clădiri, Daniel Băluță nu mai deține nicio astfel de proprietate imobiliară, conform acestei declarații de avere. În schimb, soția sa a primit cu titlu de donație, în anul 2023, o casă de locuit cu suprafața de 269 de metri pătrați. De asemenea, a mai moștenit o casă de locuit în Lăpușel, județul Maramureș, cu suprafața de 100 de metri pătrați.

Interesant din acest punct de vedere este faptul că două dintre proprietățile imobiliare pe care soția le-a dobândit, cu titlu de donație în anul 2023, au fost donate de chiar soțul primar la Sectorul 4. Astfel, la data de 10 august 2023, Daniel Băluță i-a donat soției sale un teren intravilan, evaluat la 161.206 euro. La aceeași dată, acesta i-a donat soției și casa de locuit din București, pe care a evaluat-o tot la 161.206 euro.

Totodată, la data de 27 februarie 2023, Daniel Băluță a vândut un apartament, cu suma de 174.305 lei, către Marin și Florica Băluță.

Nu deține nici mașini

Primarul PSD al Sectorului 4 nu deține nicio mașină. Are, în schimb, bijuterii, ceasuri și tablouri evaluate la 15.000 de euro. În bănci, Băluță are economii în cuantum de 286.658 de lei, 2.707 euro și 608 dolari SUA.

Daniel Băluță a acordat un împrumut în nume personal de 50.000 de lei unei rude pe nume Andrei Sergiu Băluță și deține, împreună cu soția sa, părțile sociale ale companiei SC AAB Spektra Dent Băluță SRL, de unde, în anul fiscal anterior depunerii acestei declarații de avere, a încasat dividende de 224.343 de lei.

În documentul citat, figurau și datorii de 100.000 de lei la Banca Transilvania, în baza unui contract de împrumut din 2021, cu scadență în 2024.

Drulă - 2,2 milioane de dolari în acțiuni și o jumătate de milion de dolari în conturi

Cea mai consistentă declarație de avere, la nivel financiar, este însă cea publicată de candidatul USR la Primăria Capitalei, deputatul Cătălin Drulă, la data de 6 iunie 2025. Din acest document, rezultă că Drulă nu deține nicio proprietate în Capitală, oraș pe care dorește să-l conducă în calitate de edil general. Are un teren intravilan, la Mogoșoaia, județul Ilfov, cu suprafața de 1.490 de metri pătrați, cumpărat în anul 2016. În schimb, Cătălin Drulă nu deține în proprietate nicio clădire.

Spre deosebire de Daniel Băluță, de la PSD, Cătălin Drulă, de la USR, are mașină. Mai exact, declară că deține un autoturism marca BMW, fabricat în anul 2012.

Partea financiară a declarației este însă, așa cum am precizat mai sus, cea mai interesantă. Cătălin Drulă notează că are economii în conturi și depozite bancare în cuantum de 22.191 de lei, 6.612 euro, 480.409 dolari SUA și 19.663 de franci elvețieni.

Candidatul USR a declarat acțiuni și plasamente la Zipline International Inc, Evergent, Transelectrica, Transgaz, Banca Transilvania, Indra Sistemas SA, în titluri de stat, la BRD, la Premier Energy, la Hidroelectrica, la Wizz Air Holdings PLC, la BMW AG, La Drassault Aviation SA și la Nestle SA, în valoare de 82.883 de lei, 2.332.480 de dolari SUA, 165.888 de euro, 3.016 lire sterline și 19.953 de franci elvețieni.

Cea mai mare parte a acestor investiții o reprezintă cele 74.331 de acțiuni pe care Cătălin Drulă le deține la Zipline International Inc, despre care susține că sunt în valoare de 2.229.930 de dolari SUA.

Drulă nu are datorii, iar în ultimul an fiscal a realizat venituri totale de 203.880 de lei pe an, adică de 16.990 pe lei pe lună. Mai exact, a încasat de la Camera Deputaților o indemnizație anuală de 141.423 de lei, a ridicat dividende de 7.370 de lei, a încasat dobânzi de 48.243 de lei și a realizat din transferuri de titluri de valoare 6.844 de lei.

Candidatul PNL are două apartamente în Capitală. Unul este dat în chirie

Ciprian Ciucu, edilul Sectorului 6, este candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei din data de 7 decembrie 2025. Ultima declarație de avere publicată de acesta datează din 21 noiembrie 2024. Din document, rezultă că Ciucu este singurul dintre cei trei pretendenți la funcția de primar general care are proprietăți imobiliare în București.

Astfel, Ciprian Ciucu deține un teren agricol în Podul Dâmboviței, județul Argeș, cu suprafața de 5.047 de metri pătrați, pe care l-a cumpărat în anul 2011, dar și un teren intravilan în Odorenu, județul Ilfov, cu suprafața de 400 de metri pătrați, pe care l-a moștenit în anul 2018. În schimb, are două apartamente în București. Unul cumpărat în 2004, cu suprafața de 34 de metri pătrați, iar al doilea, cu suprafața de 61 de metri pătrați, cumpărat în 2010.

Ciucu are un autoturism Renault fabricat în anul 2023, iar în conturi și depozite bancare deține economii în cuantum de 188.495 de lei, 16.624 de euro și 70 de dolari SUA.

Candidatul liberal are datorii la Raiffeisen Bank. Mai exact, are un credit de 46.303 dolari SUA, contractat în 2010, cu scadență în anul 2040, precum și un credit luat de soția sa, de 75.200 de lei, contractat în anul 2023, cu scadență în anul 2028.

În ultimul an fiscal, Ciprian Ciucu a realizat venituri de 214.810 lei din indemnizația de primar la Sectorul 6, de 2.880 de euro din închirierea unui apartament și de 4.292 de lei în calitate de membru al Consiliului Național de Integritate.

Soția edilului, Cristina Simona Ciucu, a încasat, ca manager financiar la Asociația Centrul Român de Politici Europene, venituri salariale în cuantum de 89.360 de lei în ultimul an fiscal.

