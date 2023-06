Clotilde investește într-un an mai mult decât se poate îndatora Nicușor în 15

Mult mai prost plătit decât Pahonțu este directorul SRI, Eduard Hellvig, care a câștigat în 2022 un salariu anual de 171.690 de lei, chiar mai puțin decât primul său adjunct, Răzvan Ionescu, acesta din urmă ridicând o leafă de 203.534 de lei pe an. Și câțiva primari din București și-au declarat veniturile. Nicușor Dan, spre exemplu, a împrumutat o persoană cu 20.000 de euro, în condițiile în care, anul trecut, s-a împrumutat, la rândul lui, de 25.000 de euro de la o altă persoană, banii trebuind restituiți în cursul acestui an. Iar Clotilde Armand a investit în titluri de stat 291.000 de euro și 515.000 de lei.

Directorul general al Serviciului de Protecție și Pază, celebrul general cu patru stele, Lucian Pahonțu, este unul dintre șefii serviciilor speciale care și-a completat și depus, pe site-ul instituției pe care o conduce declarațiile de avere și de interese pe anul în curs. Declarația de avere, datată 12 iunie 2016, este una mai mult decât interesantă. Iar cel mai vizibil capitol al acestui document este rubrica veniturilor realizate în ultimul an fiscal.

Generalul Pahonțu menționează că veniturile salariale încasate de la Serviciul de Protecție și Pază au fost, în anul 2022, în sumă totală de 318.680 de lei, ceea ce, lunar, reprezintă un salariu de 26.556 de lei (5420 de euro). Pe lângă salariul propriu-zis, Pahonțu a mai încasat 14.163,93 de lei pe an, reprezentând indemnizație de delegare de la SPP. Adunând cele două sume, rezultă un venit lunar de 5.660,8 euro. Comparativ, în declarația de avere a președintelui României, Klaus Iohannis, completată la data de 31 mai 2023, șeful statului menționa că, în anul fiscal anterior, a realizat venituri salariale plătite de Administrația Prezidențială în cuantum lunar de 15.162 lei pe lună.

Veniturile familiei Pahonțu au fost completate de veniturile salariale realizate, anul trecut, de soția directorului SPP, Elena Mihaela Pahonțu, care a câștigat, ca prodecan al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, suma de 172.256 de lei pe an, adică 14.380,4 lei pe lună (2.934,8 euro).

Moșteniri imobiliare

Conform aceluiași document, familia generalului Pahonțu a intrat, anul trecut, în posesia unui teren intravilan, cu suprafața de 1.016,5 metri pătrați, moștenit de Paraschiva Pahonțu în comuna Lerești, județul Argeș. Tot aici, a mai fost moștenită o casă de locuit, cu suprafața de 128,5 metri pătrați.

Directorul SPP mai deține un teren de 6.000 metri pătrați și 1,5 hectare de pădure, moștenite în 1992, în Lerești, un teren de 200 metri pătrați în București, cumpărat în anul 2000, și o casă de locuit de 186 metri pătrați, cumpărată în anul 2000, în Capitală.

Lucian Pahonțu nu are mașină, nu deține obiecte de valoare și nu are bani în conturi sau depozite bancare. În schimb, are o datorie de 925.000 de lei, la BRD, în baza unui credit contractat în anul 2022, cu scadență în anul 2026.

Eduard Hellvig, salariu de 171.690 de lei, în 2022

Un alt șef de serviciu secret care și-a făcut publice veniturile este directorul civil al Serviciului Român de Informații, Eduard Raul Hellvig. Conform declarației de avere datate 10 mai 2023, acesta menționează că deține două terenuri intravilane, cumpătrate împreună cu soția sa, în localitatea Tunari, Județul Ilfov, în anul 2017, din care unul cu suprafața de 2.781 metri pătrați, iar al doilea, de 1.000 metri pătrați. Șeful SRI mai deține o casă de locuit, tot la Tunari, cu suprafața de 559 metri pătrați, construită în anul 2020.

Între 2021 și 2022, Eduard Hellvig a intrat în posesia unei colecții de bijuterii evaluate la 16.500 lei și a unei colecții de ceasuri evaluate la 16.000 de lei. Ca și Lucian Pahonțu, nici directorul SRI nu deține bani în conturi sau depozite bancare. În schimb, este menționată în acest document o datorie de 1.949.500 de lei, contractată în anul 2020 de la SC Imocredit SA, cu scadență în anul 2050.

Eduard Hellvig a câștigat, în ultimul an fiscal, în calitate de director al SRI, un salariu de 171.690 de lei pe an, adică 14.307,5 lei pe lună (2.919,9 euro) – mult sub omologul său de la SPP. Soția sa, Andreea Oana Hellvig, a realizat, ca manager al SC IBU SRL București, venituri salariale anuale de 65.000 de lei, respectiv de 5.416,7 lei pe lună. De asemenea, a realizat dividende de la aceeași companie în cuantum de 50.000 de lei.

Prim-adjunctul directorului SRI, mai bine plătit decât conducătorul său

Și prim-adjunctul lui Hellvig, Răzvan Ionescu, și-a depus declarația de avere pe anul în curs. În acest document regăsim un teren intravilan, cu suprafața de 1.735 metri pătrați, primit în donație în anul 2008, în Nuci, județul Ilfov, precum și mai multe suprafețe de teren forestier (5.000 metri pătrați, 6.654 metri pătrați, 5.000 metri pătrați și 2.500 metru pătrați), moștenite în 2009 și 2018 în Brăhășești, județul Galați, la care se adaugă trei apartamente în București (80,2 metri pătrați din 2003, 49,95 metri pătrați și 40 metri pătrați), cumpărate. În aceeași declarație de avere mai este menționată o casă de vacanță, cu suprafața de 141 de metri pătrați, construită în anul 2009 în Nuci, județul Ilfov.

Spre deosebire de Pahonțu și de Hellvig, Răzvan Ionescu are conturi și depozite bancare în care se află economii în sumă totală de 204.465 lei. De asemenea, în 2015 a contractat de la BCR un credit de 55.409 euro, scadent în anul 2027.

Răzvan Ionescu a câștigat, anul trecut, ca prim-adjunct al directorului SRI, un salariu de 203.534 lei pe an, adică de 16.961,2 lei pe lună, la care se adaugă un venit de 19.615 lei pe an (1.634,6 lei pe lună) în baza legii SRI. Soția, Elena Cristina Ionescu, este salariată a ANCOM, cu un câștig salarial anual de 213.356 lei, respectiv de 17.779,7 lei pe lună.

Dator „vândut”, Nicușor Dan acordă împrumuturi de 20.000 de euro

Un alt personaj celebru, de data aceasta politic, care și-a completat declarațiile de venituri este primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Edilul a depus declarația de avere pe site-ul instituției la data de 15 iunie 2023.

În documentul citat, regăsim terenul intravilan de 7.460 metri pătrați, cumpărat, în anul 2007, la Predeal, județul Brașov, și vestitul Citroen fabricat în anul 1986. La fel cum am constatat și în anii anteriori, când am studiat declarațiile de venituri ale primarului Capitalei, nici în 2023 Nicușor Dan nu menționează a avea vreun leu sau altă monedă economisită în conturi sau depozite bancare.

În schimb, spre deosebire de alte situații, în care era „primitor” de sume, de data aceasta Nicușor Dan este cel care a făcut împrumuturi în nume personal. În declarația sa de avere, acesta menționează că a acordat un împrumut în nume personal în sumă de 20.000 de euro unei persoane pe nume Gabriel Istrate.

Edilul Capitalei și-a permis să acorde acest împrumut, în condițiile în care tot el scrie că este plin de datorii. Spre exemplu, anul trecut, a luat cu împrumut de la o anume Claudia Dan suma de 25.000 de euro, pe care s-a angajat să o restituie în cursul anului 2023. De asemenea, tot anul acesta expiră scadența unui alt împrumut, de 27.000 de euro, pe care Nicușor Dan l-a luat, în anul 2012, de la o anume Gențiana Dănuță. La toate acestea, se mai adaugă o datorie de 100.000 de euro contractată, în 2007, de la Garanti Bank, pe care trebuie să o restituie până în anul 2032.

În ultimul an fiscal, Nicușor Dan a câștigat, ca primar general al Capitalei, un salariu de 195.910 lei, respectiv de 16.325.8 lei pe lună (3.331,8 euro).

Clotilde Armand are titluri de stat de 291.000 de euro și peste o jumătate de milion de lei

Fosta colegă și parteneră politică a lui Nicușor Dan, Clotilde Armand, primarul USR al Sectorului 1, a completat, la rândul ei, declarația de avere pe anul în curs, datată 14 iunie 2024. Aici sunt menționate un teren intravilan de 264 mp, din 2000, București, un teren intravilan de 285 mp din 2014, în București, un teren intravilan de 92,75 mp în București, un teren intravilan de 5.200 mp din 2015 în Castranova, județul Dolj, un teren intravilan de 2.447 mp din 2010 în Bascov, județul Argeș, și un teren intravilan de 500 mp din 2020 în Sfântu Gheorghe, județul Tulcea. Primărița are în posesie 48,92 de hectare de teren agricol în Leu, județul Dolj, și 26,72 de hectare de teren agricol în Castranova, județul Dolj. Tot aici, mai deține 2,9 hectare de pădure.

Clotilde Armand declară că deține, împreună cu soțul ei, două case de locuit în București, din care una de 242 metri pătrați din anul 2000, iar cealaltă, de 300 metri pătrați, din 2014. De asemenea, mai deține, tot în București, două apartamente – unul de 51,5 metri pătrați din 2013, iar al doilea, de 106 metri pătrați, din 2018.

Primărița USR are un Nissan Pathfinder fabricație 2005 și un BMW fabricat în 2010. În documentul citat, sunt menționate o colecție de tablouri semnate „Stoica D.”, în valoare de 8.000 euro, obținute între 2004 și 2006, o colecție de tablouri semnate „Bărbulescu”, în valoare de 7.000 de euro, și bijuterii și obiecte din aur, în valoare de 3.000 euro, dobândite în 1991.

În conturi și depozite bancare, Clotilde Armand menționează economii de 322.439 lei, 198.449 de euro și 17.757 dolari SUA. De asemenea, are acțiuni la ALR, Fondul Proprietatea, SNG, SNN, SNP, TGN, TLV și Sicomed, în sumă de 207.125 lei. Clotilde Armand a investit în titluri de stat sumele de 291.000 de euro și 515.000 de lei.

La capitolul venituri realizate în ultimul an fiscal, împreună cu familia, edilul Sectorului 1 menționează un salariu de primar de 175.770 de lei pe an, adică 14.647,5 lei pe lună (2.989.3 euro). De asemenea, a mai încasat venituri din dobânzi bancare de 850 de lei și 90 de euro. Soțul primăriței, Sergiu Moroianu, a câștigat ca cercetător științific al Institutului de Matematică al Academiei Române un salariu anual de 134.844 de lei, venituri de 43.860 de euro din chirii, 39.600 de lei arendă și dividende de la BCR de 14.203 lei.

Alt edil USR, cu investiții fabuloase în bani dați cu împrumut

Încheiem seria de astăzi a personajelor politice care și-au depus declarațiile de venit la zi cu primarul USR al Sectorului 2 din București, Radu Mihaiu. La fel ca și Nicușor Dan, Mihaiu menționează în documentul completat că a acordat, la rândul său, împrumuturi în nume personal, două către niște societăți comerciale și două nu se știe către cine, cel mai probabil către persoane fizice, al căror nume nu este menționat.

Astfel, primarul a împrumutat SC E-dea Works cu 614.000 de lei și SC E-dea Software cu 6.420 de lei. De asemenea figurează două împrumuturi acordate în nume personal, unul în sumă de 65.500 de euro, iar al doilea în sumă de 35.700 de euro. În total, aceste două împrumuturi acordate se ridică la 100.700 de euro. Asta, în condițiile în care Radu Mihaiu are un credit la ING Bank, contractat în anul 2009, în valoare de 35.000 de euro, scadent în 2039.

Anul trecut, Radu Mihaiu a încasat de la Primăria Sectorului 2 un salariu anual de 160.745 de lei, adică 13.395,4 lei pe lună (2.733,8 euro) Soția sa, salariată a unei companii private, a încasat un salariu anual de 245.000 de lei. De asemenea, veniturile familiei Mihaiu au fost rotunjite cu încă 24.000 de lei, din chirii.