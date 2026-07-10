A apărut al 5-lea contract încheiat de ministerul condus de Pîslaru cu firma înființată de Pîslaru

Din iulie 2020, până în iunie 2026, sub mandatul lui Dragoș Pîslaru la conducerea Ministerului Investițiilor și Fondurilor Europene, firma pe care demnitarul a înființat-o și administrat-o ani de zile și la care a deținut acțiuni până în anul 2020, a primit de la MIPE nu mai puțin de cinci contracte pe bani publici, a căror valoare se ridică la peste 13,7 milioane de lei. Deși aceste achiziții au făcut obiectul unor dezbateri în presă, MIPE a continuat afacerile cu aceeași firmă chiar și după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament, prin moțiune de cenzură. Concret, la data de 8 iunie 2026, între cele două părți a fost încheiat cel mai recent contract, de aproape 3 milioane de lei.

Incredibil, dar se întâmplă cu adevărat. Sub un mandat interimar, având în vedere că Guvernul Bolojan, din care face parte și ministrul Dragoș Pîslaru, șef peste două portofolii (Fondurile Europene și Muncă), la mai bine de o lună și jumătate de la votul moțiunii de cenzură, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a mai atribuit un contract de consultanță firmei pe care ministrul Pîslaru a fondat-o și administrat-o ani de zile.

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Astfel, la data de 26 noiembrie 2025, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), sub mandatul de ministru al lui Dragoș Pîslaru, publica în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare prin intermediul căruia făcea cunoscut faptul că intenționează să achiziționeze servicii de consultanță privind evaluarea Programului Sănătate. Aceste servicii vizează, conform sursei citate, „determinarea utilizării resurselor Programului Sănătate, având în vedere criterii precum eficacitatea, eficiența, relevanța, vizibilitatea, impactul și, după caz, caracterul incluziv și nediscriminatoriu al resurselor, inclusiv din perspectiva genului, precum și modul în care acestea au contribuit la atingerea țintelor noilor obiective tematice dedicate”.

În vederea atribuirii acestui contract, ministerul condus de Dragoș Pîslaru, în calitate de ministru plin la acel moment, a pus la bătaie un buget estimat inițial la 5.062.900 de lei fără TVA, respectiv la 6.126.109 lei cu TVA inclusă. Iar în vederea atribuirii contractului, a fost organizată o licitație deschisă, la care au fost primite nu mai puțin de 6 oferte.

Achiziția vizează Programul de Sănătate

MIPE a declarat drept admisibile patru dintre aceste șase oferte înregistrate, în timp ce celelalte două au fost retrase. În aceste condiții, la data de 19 iunie 2026, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, condus, de această dată, de Dragoș Pîslaru în calitate de ministru demis și interimar, a atribuit contractul având numărul 287727/2026, asocierii compuse din firmele SC Civitta Strategy & Consulting SA și SC Lideea Development Actions SRL, pentru un preț final negociat de 2.422.500 de lei fără TVA, respectiv de 2.931.225 de lei cu tot cu TVA (598.209 euro).

Din caietul de sarcini care a stat la baza finalizării acestei achiziții publice, aflăm că au fost contractate servicii de consultanță în domeniul evaluării, servicii de cercetare economică și servicii de elaborare de studii. Documentul precizează că Programul Sănătate, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene C(2022) din 30 noiembrie 2022, este gestionat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Direcția Generală Programe de Sănătate.

Acest program este unul multifond, care cuprinde finanțarea din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și din Fondul Social European Plus (FSE+). Programul are o alocare totală de 3,13 miliarde de euro, prin finanțare de investiții atât în asistența prespitalicească, cât și în reziliența sistemului de sănătate.

Contractul încheiat de MIPE la finalul lunii iunie are o durată de 48 de luni, iar achiziția are drept scop de a determina eficacitatea, eficiența, relevanța, vizibilitatea, impactul și, după caz, caracterul incluziv și nediscriminatoriu al resurselor.

Obiectivul principal al proiectului este acela de a stabili evaluările care urmează a fi realizate în vederea „îmbunătățirii calității elaborării și implementării Programului de Sănătate, precum și a bunei pregătiri a viitoarei perioade de programare”.

Concret, obiectivele specifice se referă la asigurarea unui cadru de evaluare adecvat în timpul implementării Programului pentru a asigura o bună calitate a evaluărilor printr-o planificare adecvată; punerea la dispoziția actorilor relevanți, prin diseminarea rezultatelor evaluărilor planificate, a informațiilor credibile și robuste, în vederea adoptării unor decizii pe bază de dovezi în ceea ce privește Programul de Sănătate și viitoarea perioadă de programare; îmbunătățirea calității evaluărilor, printr-o planificare adecvată, inclusiv prin identificarea datelor necesare evaluărilor și facilitarea planificării colectării datelor, precum și asigurarea că resursele de finanțare și gestionare a evaluărilor sunt adecvate.

Demnitarul a făcut parte din firmă până în 2020

SC Civitta Strategy & Consulting SRL, care și-a adjudecat acest contract de la ministerul condus de Dragoș Pîslaru, este o firmă de consultanță înființată chiar de Dragoș Pîslaru. Firma a fost înființată în anul 2006, sub denumirea de SC GEA Strategy & Consulting SRL, de către nume importante din politica și finanțele României. Este vorba despre Daniel Dăianu (20%), Florin Vasile Cîțu (10%), Laurian Lungu (5%), Bianca Adriana Păuna (20%), Dragoș Nicolae Pîslaru (20%), Liviu Voinea (20%) și Asociația Grupul de Economie Aplicată (5%). Atât firma, cât și acționarul ONG, dar și asociatul Dragoș Pîslaru își aveau sediul/domiciliul la aceeași adresă din Sectorul 1 al Capitalei. În 27 noiembrie 2015, când Dragoș Pîslaru a părăsit administrația acestei firme, deoarece fusese numit ministru al Muncii în Guvernul condus de Dacian Cioloș, Elena Botezatu deținea un pachet de 1,4% din acțiuni.

GEA Strategy & Consulting SA a fost preluată, în proporție de 98%, de compania Civitta International OU din Estonia. Restul acțiunilor, deținute în proporție egală de câte 0,5%, au rămas la Carmen Veronica Matis, Dragoș Nicolae Pîslaru, Ioana Ivanov și Denisa Scutariu. Aceasta din urmă este o apropiată a lui Dragoș Pîslaru și o colaboratoare politică. Scutariu a fost numită chiar administrator al firmei. La data de 26 iulie 2018, compania și-a schimbat denumirea în SC Civitta Strategy & Consulting SA și și-a mutat sediul social de acasă de la Dragoș Pîslaru. Abia într-o încheiere de la RECOM din 9 iulie 2020 se precizează că Dragoș Pîslaru a părăsit structura acționariatului.

Subalterna ministrului a lucrat și ea pentru compania în cauză

Interesant este că actualul ministru demis și interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene susținea, la începutul acestui an, că nu mai are nicio legătură cu această companie pe care a patronat-o și administrat-o. Însă nu doar el a avut legături cu firma, ci și o actuală angajată a sa din minister.

Pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, la rubrica „Conducere”, regăsim CV-ul și declarația de avere ale ministrului Dragoș Nicolae Pîslaru, iar puțin mai jos, componența Cabinetului său. Cu acest prilej, aflăm că director de cabinet este nimeni alta decât Elena Botezatu, fosta sa asociată din compania cu care Dragoș Pîslaru susține că nu mai are nicio legătură de 6 ani. Iar în CV-ul atașat, aceasta menționează că în perioada 2018 - 2021 a lucrat ca expert evaluare la… SC Civitta Strategy & Consulting SA, unde s-a ocupat de „coordonarea sau participarea, în calitate de expert-cheie, la evaluarea programelor și politicilor publice la nivel național și european”, de „designul și aplicarea exercițiului de evaluare, inclusiv definirea întrebărilor de evaluare, selectarea metodologiei la construirea cadrului analitic, precum și de dezvoltarea și utilizarea de instrumente de colectare a datelor (sondaje, interviuri, focus-grupuri, studii de caz)”, dar și de „analiza datelor și elaborarea rapoartelor de evaluare, cu formarea concluziilor și recomandărilor pe bază de dovezi”.

Foști angajați-surpriză ai aceluiași agent economic

Iar legăturile cu firma înființată, patronată și administrată ani de zile de Dragoș Pîslaru și care, așa cum vom arăta mai jos, încheie contracte pe bandă rulantă cu ministerul condus de același Dragoș Pîslaru nu se opresc aici.

Într-o anchetă referitoare la afacerile primarului general al Capitalei, „Jurnalul” a dezvăluit că și Ciprian Ciucu a lucrat pentru SC Civitta Strategy & Consulting SA. Informația rezultă din cuprinsul unei declarații de avere din 15 iunie 2020, unde Ciprian Ciucu menționa că a lucrat ca expert colaborator și pentru o companie pe nume SC Civitta Strategy & Management SRL.

„Jurnalul” a descoperit însă un alt demnitare care a lucrat, de asemenea, pentru aceeași companie. Este vorba despre deputata USR Corina Atanasiu. Conform CV-ului public al acesteia, deputata a ocupat, între septembrie 2019 și ianuarie 2021, funcția de expert evaluator în cadrul SC Civitta Strategy & Consulting SA, având ca însărcinare asistența tehnică în cadrul POCU 2014 - 2020. Mai exact, se ocupa cu evaluarea programelor de dezvoltare locală la decizia comunității, în ceea ce privește zonele rurale și din mediul urban mic.

În timpul Guvernului Cîțu, pe vremea când Ministerul Fondurilor Europene era condus de USR-istul Cristian Ghinea, un apropiat al lui Dragoș Pîslaru și al lui Ciprian Ciucu, Corina Atanasiu a ocupat funcția de secretar de stat în această instituție.

5 din 8 contracte atribuite de MIPE către Civitta au fost încheiate în mandatul lui Pîslaru

Din mai 2020 și până în iunie 2026, firma SC Civitta Strategy & Consulting SRL, înființată de Dragoș Pîslaru, a primit nu mai puțin de 8 contracte de la Ministerul Fondurilor Europene, devenit, între timp, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Valoarea totală a acestor contracte se ridică la 19.866.130 de lei cu TVA inclusă. Interesant este că cinci dintre aceste opt contracte au fost parafate sub mandatul de ministru al lui Dragoș Pîslaru și se ridică la valoarea totală de 13.727.515,9 lei cu tot cu TVA.

Astfel, la data de 5 mai 2020, sub ministeriatul lui Marcel Boloș, în cadrul Guvernului Orban, Ministerul Fondurilor Europene încheia cu SC Civitta Strategy & Consulting SA un contract de 4.883.760 de lei cu TVA, pentru servicii de evaluare a implementării Planului de Evaluare a Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, în domeniul incluziunii sociale.

La data de 29 august 2023, sub mandatul lui Adrian Câciu la Ministerul Fondurilor Europene, firma fondată de Dragoș Pîslaru, împreună cu SC Lideea Development Actions SRL, a primit un contract în valoare de 728.875 de lei cu TVA, pentru furnizarea de servicii de evaluare a resurselor REACT - EU în România, aferente implementării Proiectului „Implementarea Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat - Faza 2”. Apoi, la data de 4 aprilie 2024, tot sub mandatul ministrului Adrian Câciu, în aceeași conjunctură, SC Civitta Strategy & Consulting SA a mai primit de la Ministerul Fondurilor Europene un contract de 525.980 de lei cu TVA, pentru servicii de consultanță pentru evaluarea măsurilor de incluziune a cetățenilor români de etnie romă aferente Programului SFE 2014 - 2020.

Imediat după preluarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de către Dragoș Pîslaru, la 24 iulie 2025, firma în cauză a primit de la MIPE un contract de 1.9095.205,9 lei cu TVA, pentru furnizarea de servicii de evaluare a acordului de parteneriat 2021 - 2027, adjudecându-și lotul al treilea - „O Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității - Programul pentru dezvoltarea mobilității”.

În 2 decembrie 2025, MIPE a mai contractat firma fondată de ministrul Pîslaru cu alte 4.522.890 de lei cu TVA, aferente serviciilor pentru implementarea Planului de evaluare a Programului de Incluziune și Demnitate Socială 2021 - 2017. În aceeași zi, MIPE a încheiat cu SC Civitta Strategy & Consulting SA un contract în valoare tot de 4.522.890 de lei cu TVA, pentru servicii pentru implementarea Planului de Evaluare a Programului Educației și Ocupare 2021 - 2030.

În 19 martie 2026, MIPE a parafat cu aceeași companie un contract de 655.215 lei cu TVA, având ca obiect servicii de evaluare a Acordului de Parteneriat 2021 - 2027 - Faza 2 - „O Europă competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovative și inteligente și a conectivității IT&C regionale - Impactul infrastructurii asupra dezvoltării economice a zonelor albe”.