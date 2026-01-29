Grădinile Parlamentului, cucerite de firma anchetată pentru o falsă extindere de cimitir

Grădina Senatului României, instituție care, de la jumătatea anului 2023, este condusă de președinții liberalilor sau de apropiații acestora, este întreținută de companiile omului de afaceri Ion Olteanu, anchetat de Direcția Națională Anticorupție în dosarul generalului MApN Cătălin Ștefăniță Zisu. Atât de importantă este această afacere, încât Senatul s-a preocupat de încheierea cu firmele lui Ion Olteanu a unui contract subsecvent chiar în data de 30 decembrie 2025.

În data de 12 martie 2024, Senatul României, condus, la acel moment, de președintele PNL Nicolae Ciucă, scotea la mezat un acord-cadru având ca obiect prestarea de servicii privind întreținerea Grădinii Senatului României, respectiv a spațiilor verzi, a aleilor, a parcărilor, a trotuarelor și a carosabilului.

Pentru această afacere, Camera superioară a Parlamentului pusese la bătaie un buget estimat inițial la 2.268.907,56 de lei fără TVA, respectiv de 2.700.000 de lei cu TVA inclusă (551.020,4 euro). În acest sens, s-a organizat o licitație deschisă, la care s-au depus cinci oferte. Din acestea, una a fost declarată inacceptabilă, o alta a fost retrasă, iar trei au fost declarate admisibile.

Doi competitori, același patron

La data de 26 iunie 2024, Senatul a parafat acordul-cadru nr. 38/2024, în valoare finală negociată de 1.691.480,3 lei fără TVA, respectiv de 2.012.861,6 lei cu TVA inclusă, cu companiile SC Garden Center Grup SRL și cu SC Ro-Verde Landscaping SRL.

Potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), SC Garden Center Grup SRL are sediul în Măgurele, județul Ilfov, și este deținută, în calitate de asociat unic, și administrată de Ion Olteanu, din Jilava. De asemenea, SC Ro-Verde Landscaping SRL are sediul tot în Măgurele, județul Ilfov, și este deținută de același Ion Olteanu, împreună cu un anume Cătălin Marius Vișan, din județul Dâmbovița.

La data de 20 iulie 2024, cele două firme au primit de la Senatul României primul contract subsecvent aferent acordului-cadru în discuție. Este vorba despre un contract subsecvent în valoare de 391.010,6 lei cu tot cu TVA. Al doilea contract subsecvent, atribuit, de asemenea, de Senat acelorași două firme, a fost încheiat la data de 15 ianuarie 2025, pentru 27.569,22 de lei cu TVA.

La 4 februarie 2025, între aceleași entități a fost încheiat al treilea contract subsecvent, negociat la valoarea de 33.431,4 lei cu tot cu TVA. După care, în data de 4 martie 2025, s-a încheiat al patrulea contract subsecvent, în valoare de 69.142,7 lei cu TVA inclusă.

În 3 aprilie 2025, Senatul a încheiat cu SC Garden Center Grup SRL și cu SC Ro-Verde Landscaping SRL al cincilea contract subsecvent, a cărui valoare s-a ridicat la 571.161,52 de lei cu tot cu TVA. La acest ultim contract subsecvent, în 14 august 2025, a fost parafat și un prim act adițional, a cărui valoare s-a ridicat la 575.255,4 lei cu TVA.

Apoi, la data de 30 decembrie 2025, Senatul României a parafat cu aceleași două firme patronate de afaceristul Ion Olteanu un al șaselea contract subsecvent, în valoare de 14.268,82 de lei cu tot cu TVA.

Într-un an jumate, s-a cheltuit 75% din bugetul pe 3 ani

Valoarea totală a acestor șase contracte subsecvente, la care se adaugă actul adițional din august 2025, se ridică, astfel, la 1.681.836,44 de lei cu tot cu TVA. Acordul-cadru în discuție are o durată de derulare de 36 de luni, adică de trei ani, însă, până la data de 30 decembrie 2025, Senatul deja a cheltuit din valoarea de 2.012.861,6 lei cu TVA suma de 1.681.826,44 de lei, adică mai mult de 75% într-un an și jumătate.

Conform caietului de sarcini întocmit în vederea atribuirii acestor contracte, Senatul României arată că are în administrare o parte din Palatul Parlamentului, inclusiv o suprafață de 73.746 de metri pătrați în componența căreia se regăsesc spații verzi amenajate, spații verzi neamenajate, dar în curs de amenajare, trotuare, alei pietonale, drumuri interioare destinate circulației auto, care au fost preluate în anul 2008 în administrare de la Camera Deputaților, suprafața fiind denumită „Grădina Senatului”.

O parte semnificativă a spațiilor verzi în cauză sunt amenajate „la un nivel corespunzător importanței instituției Senatului României”, cu activități de îmbunătățire și podelare peisagistică pentru suprafețele rămase neamenajate.

„Pentru menținerea și păstrarea unui aspect corespunzător importanței instituției Senatului României, se impun activități de întreținere a Grădinii Senatului, respectiv a spațiilor verzi, prin acțiuni de tundere a gazonului, tăieri ale coronamentului arboretului, tratamente fitosanitare și operațiuni de îmbunătățire a calității solului și de menținere a curățeniei pe toate căile de acces și a parcajelor”, se mai precizează în documentația de atribuire.

Garden Center Grup și Ion Olteanu, acuzați de complicitate la abuz în serviciu în Dosarul „Cimitirul Militar”

Așa cum am arătat mai sus, SC Garden Center Grup SRL și SC Ro-Verde Landscaping SRL, companiile care și-au adjudecat atât acordul-cadru, cât și toate contractele subsecvente scoase, până în momentul de față, la mezat de Senatul României sunt controlate de omul de afaceri Ion Olteanu.

Acesta împreună cu prima dintre cele două firme sunt anchetați de Direcția Națională Anticorupție în dosarul de abuz în serviciu deschis, în luna februarie a anului 2025, pe numele general-locotenentului Cătălin Ștefăniță Zisu, fostul comandant al Comandamentului Logistic Întrunit al Ministerului Apărării Naționale, dosar în care mai este anchetat și colonelul în rezervă Lucian Amorăriței, fost președinte al comisiei de recepție al UM 92574 - Comandamentul Întrunit.

Ion Olteanu a fost pus sub control judiciar pe cauțiune în calitate de administrator al SC Garden Center Grup SRL (adică exact al companiei care prestează servicii pentru Senatul României), pentru săvârșirea infracțiunii de participație improprie la abuz în serviciu cu consecințe grave, în formă continuată.

Potrivit procurorilor, între noiembrie 2022 și decembrie 2023, generalul Cătălin Zisu împreună cu colonelul Amorăriței au atestat în mod necorespunzător realizarea executării unor lucrări pentru extinderea Cimitirului Militar Cazarma 3430 București - Ghencea Militar, în condițiile în care doar o parte dintre acestea au fost efectiv realizate, cauzându-se un prejudiciu de 11.956.654 de lei.

Control judiciar pe o cauțiune de un milion de lei

În actul de punere sub acuzare, se arată că în martie 2022, ca urmare a organizării unei licitații, între UM 02579 București și SC Garden Center Grup SRL, reprezentată de Ion Olteanu, a fost semnat un contract având ca obiect extinderea Cimitirului Militar Cazarma 3430 București, în valoare de 41.676.698 cu tot cu TVA.

Lucrările contractate au vizat, printre altele, desfacerea împrejmuirii existente, executarea de racorduri electrice subterane și de rețele de apă și de canalizare, construirea unei stații de pompare a apelor pluviale, amenajarea terenului, realizarea unor drumuri principale și a unor alei, iluminat exterior și realizarea unei platforme de încărcare a gunoiului.

Problema descoperită de DNA este aceea că angajații SC Garden Center Grup SRL ar fi falsificat sau ar fi determinat alți angajați să falsifice avize de însoțire a mărfii pentru pământ, moloz sau umplutură, atestând în mod nereal efectuarea acestor transporturi la anumite date, precum și cantitatea de pământ transportată. Aceste înscrisuri ar fi fost înaintate, ulterior, și folosite de SC Garden Center Grup SRL, chiar prin patronul ei, Ion Olteanu, pentru a justifica solicitările de plată în fața autorității contractante.

În acest context, generalul Cătălin Zisu, cu toate că avea cunoștință că o parte dintre lucrări nu erau efectuate, a aprobat procesele-verbale de recepție provizorie, a aplicat viza „Bun de plată” pe facturile emise de SC Garden Center Grup SRL și a dispus decontarea facturilor emise.

Afaceristul Ion Olteanu a fost obligat să depună la DNA o cauțiune de un milion de lei.

Afaceri pe bandă rulantă cu statul. La loc de frunte: primăriile conduse de edili liberali

Cele două companii ale lui Ion Olteanu, SC Garden Center Grup SRL și SC Ro-Verde Landscaping SRL figurează, în baza de date a SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) cu contracte a căror atribuire sau anunțare a atribuirii s-a produs în perioada 2025 - ianuarie 2026, a căror valoare se ridică la 3.351.646.471,96 de lei fără TVA. Este vorba despre contracte la care firmele în cauză au participat alături de alte companii.

Printre instituțiile care au angajat firmele lui Ion Olteanu, în ciuda existenței anchetei penale de la DNA, se numără Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București, Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Sector 6, Primăria Sectorului 6, Primăria Sectorului 3, Primăria Municipiului Bacău, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Administrația Domeniului Public Sector 2, Primăria Municipiului Săcele, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, Primăria Orașului Chitila, Primăria Orașului Răcari sau Primăria Orașului Pucioasa.

Spre exemplu, unul dintre aceste contracte, la care a participat SC Garden Center Grup SRL, împreună cu SC Ro-Verde Landscaping SRL și cu alte trei companii, a fost în valoare de 34.227.432 de lei fără TVA, a fost încheiat cu ADP Sector 6 și a avut ca obiect regenerarea urbană a Lacului Morii din Sectorul 6, respectiv amenajarea Parcului Insulei Lacului Morii. Acest proiect a fost folosit ca temă de propagandă electorală în timpul campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025, de către fostul edil PNL al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, actual primar general al Capitalei.

Interesant este că majoritatea autorităților contractante care au angajat firmele lui Ion Olteanu sunt conduse de liberali. Senatul României a fost condus de Nicolae Ciucă, urmat de Ilie Bolojan, iar, în prezent, este reprezentat de Mircea Abrudean. Primăria Sectorului 6 a fost condusă, anul trecut, de vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu. ALPAB și Administrația Spitalelor sunt instituții în subordinea Primăriei Capitalei, condusă, anul trecut, interimar de viceprimarul PNL Sebastian Bujduveanu.

Primăria Municipiului Cluj-Napoca este condusă de edilul PNL Emil Boc. Primăria Orașului Chitila este condusă de Emilian Oprea, de la PNL. De asemenea, Primăria Orașului Răcari este condusă de edilul Florin Marius Caravețanu, tot de la PNL.

