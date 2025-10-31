Florian Coldea se întoarce la prima specializare: „reproducerea înregistrărilor”

Înființată, în urmă cu patru ani, ca agenție imobiliară, compania SC Strategic Assets SRL, ai cărei patroni sunt generalii SRI în rezervă Dumitru Cocoru și Florian Coldea, a căpătat, prin decizie a celor doi, anul acesta o nouă „linie de acțiune”. Mai exact, printre obiectele noi de activitate a fost introdus și acela al… reproducerii înregistrărilor. Alte obiecte secundare de activitate introduse sunt agențiile de publicitate, relațiile publice și comunicarea. Schimbarea vine în contextul în care, de la înființare și până anul trecut, inclusiv, societatea a generat pentru acționarii ei o rată a profitului de 86,16 la sută, raportată la cifra de afaceri. Un procent uriaș și foarte rar întâlnit în business.

Oficiul Național al Registrului Comerțului a publicat, recent, Hotărârea Adunării Generale a Asociaților companiei SC Strategic Assets SRL, din data de 4 iunie 2025, firmă la care sunt asociați foștii generali SRI Dumitru Cocoru și Florian Coldea. Fiecare dintre cei doi deține câte 50% din capitalul social.

Cocoru și Coldea au decis, cu acest prilej, conform documentului citat, să prelungească mandatul administratorului firmei, Orlando Cristinel Răduțu, cel care l-a înlocuit în această funcție pe generalul Dumitru Cocoru în vara anului trecut. Mandatul noului administrator a fost, astfel, prelungit pentru o perioadă de încă trei ani, începând cu data de 12 iunie 2025.

Cu același prilej, SC Strategic Assets SRL și-a declarat un nou obiect de activitate, Este vorba despre domeniul principal, care a devenit „activități de consultanță pentru afaceri și management. Însă și mai interesant decât atât este faptul că Dumitru Cocoru și Florian Coldea au hotărât să introducă noi obiecte secundare de activitate pe care le poate presta această firmă a generalilor. Iar unul dintre noile obiecte de activitate introduse este cu adevărat spectaculos, având în vedere activitatea patronilor din timpul în care au condus Serviciul Român de Informații.

Copii de pe discuri, de înregistrări audio, video și chiar software

Concret, cei doi generali au introdus ca obiect secundar de activitate al companiei SC Strategic Assets SRL „Reproducerea înregistrărilor - Clasa CAEN 1820”. Conform acestui cod CAEN, în clasa respectivă intră „reproducerea din copii master a discurilor gramofon, a discurilor compacte și a benzilor cu muzică sau alte înregistrări sonore”, „reproducerea din copii master ale înregistrărilor audio, discurilor compacte și benzilor cu filme și alte înregistrări video”, precum și „reproducerea din copii master ale software-ului și datelor pe discuri și benzi”.

Alte obiecte de activitate spectaculoase introduse pentru această firmă sunt „prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe”, „activități ale portalurilor web”, „alte activități de servicii informaționale”, „cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii”, „închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”, „servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare”, „alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau de contract”, „activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea”, „activități de testări și analize tehnice”, „cercetare-dezvoltare în științe naturale și ingineriilor”, dar și activități din zona media, cum ar fi „activități ale agențiilor de publicitate” sau „activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării”.

Se mai ocupă de fabricarea de instrumente de navigație

În total, SC Strategic Assets SRL a primit, prin decizie a generalilor Dumitru Cocoru și Florian Coldea, 28 de obiecte secundare de activitate. În afara celor descrise mai sus, au mai fost introduse activități precum „fabricarea ansamblurilor electronice (module)”, „fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control și navigație”, „instalarea mașinilor și echipamentelor industriale”, „intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter științific” sau „intermedieri în comerțul cu produse diverse”.

Totodată, au mai fost introduse obiecte de activitate secundare precum „comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații”, „comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente”, „activități de editare a altor produse software”, „activități de realizare a softului la comandă (software orientat către client)”, „activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul”, „alte activități privind tehnologia informației”, „activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii - servicii de consiliere pentru investiții, intermedieri de credite bancare, pentru persoane juridice”, „alte activități profesionale, științifice și tehnice”, alte forme de învățământ” și „repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații”.

Dumitru Cocoru a renunțat să mai administreze afacerile, după ce asociatul său a devenit inculpat

Reamintim faptul că SC Strategic Assets SRL este cea de-a doua firmă înființată de generalii Dumitru Cocoru și Florian Coldea, după ce acesta a fost scos la pensie. Firma a fost înregistrată în data de 27 septembrie 2021 și a avut ca prim obiect principal de activitate declarat „activități imobiliare pe bază de comision sau de contract”. La acel moment, administratorul companiei a fost desemnat generalul Dumitru Cocoru.

Printr-o încheiere din data de 22 decembrie 2021, cei doi ex-generali SRI au introdus ca obiect secundar activitatea de intermedieri financiare.

După izbucnirea scandalului penal care îl vizează pe Florian Coldea, la data de 12 iulie 2024, Dumitru Cocoru a luat decizia de a se retrage din funcția de administrator, iar în acord cu Florian Coldea, a decis ca locul său să fie ocupat, pentru o perioadă de un an, de un nou administrator, pe nume Orlando Cristinel Răduțu.

De altfel, tot în data de 12 iulie 2024, generalul Dumitru Cocoru a luat decizia de a renunța și la calitatea de administrator al primei firme în care s-a asociat alături de Florian Coldea. Este vorba despre celebra SC Strategic Sys SRL, firma pusă sub acuzare de procurorii DNA în dosarul „generalilor”. Locul lui Cocoru a fost preluat de același Orlando Cristinel Răduțu.

Spectaculos! Rată a profitului de 86,16%, raportată la cifra de afaceri

Potrivit bilanțurilor contabile depuse, începând cu anul 2021, la Ministerul Finanțelor de către SC Strategic Assets SRL, firma generalilor Dumitru Cocoru și Florian Coldea a înregistrat o cifră de afaceri totală de 6.240.729 de lei, în condițiile în care a realizat venituri totale de 6.240.729 de lei. În aceeași perioadă, compania a efectuat cheltuieli totale în cuantum de 362.484 de lei, iar profitul net a fost de 5.376.885 de lei. Acest lucru înseamnă că firma generalilor a avut o rată de profit de 86,16% din cifra de afaceri înregistrată în patru ani de activitate.

Concret, în anul 2021, SC Strategic Assets SRL a avut o cifră de afaceri de 594.054 de lei, a realizat venituri de 594.054 de lei, a cheltuit 7.391 de lei și a realizat un profit net de 580.722 de lei. În acel an, societatea a funcționat cu un singur salariat.

În 2022, cifra de afaceri s-a ridicat la 2.342.844 de lei, veniturile au fost de 2.342.844 de lei, au fost cheltuiți 63.692 de lei, iar profitul net s-a ridicat la 2.256.190 de lei. Și în acel an, compania a funcționat cu un singur salariat.

În anul fiscal 2023, SC Strategic Assets SRL a declarat o cifră de afaceri de 2.056.458 de lei, a încasat venituri de 2.056.458 de lei, a cheltuit 125.843 de lei și a realizat un profit net de 1.627.894 de lei. De data aceasta, compania a funcționat cu doi salariați.

Conform bilanțului contabil pe anul 2024 (VEZI FACSIMIL), aceeași firmă a avut o cifră de afaceri de 1.247.373 de lei, a încasat venituri de 1.247.373 de lei, a cheltuit 165.658 de lei și a realizat un profit net de 912.079 de ei. Tot cu doi salariați.

Din această rată uriașă de profit, raportată la cifra de afaceri totală, fiecare dintre cei doi generali acționari a încasat partea sa de câte 2.588.442,5 lei, adică 548.661,73 de euro.

Dosarul „generalilor” a ajuns la Curtea de Apel. De mai bine de două luni se află pe camera preliminară

Generalul Florian Coldea a fost trimis în judecată, la începutul lunii iulie a acestui an, împreună cu fostul său subaltern generalul Dumitru Dumbravă (decedat între timp) și de avocatul Doru Trăilă, pentru pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, câte două infracțiuni de trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități în formă continuată (autorat sau complicitate) și spălarea banilor. De asemenea, a mai fost trimis în judecată și omul de afaceri Dan Tocaci, pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la trafic de influență.

Din rechizitoriul întocmit de DNA, rezultă că, în perioada 2018 - 2020, cei trei, profitând de sistemul relațional și influența pe care ar fi dobândit-o ca urmare a exercitării funcțiilor anterior pensionării, au constituit un grup infracțional organizat, profilat pe săvârșirea unor infracțiuni de corupție, exercitarea fără drept a unor activități de consultanță juridică specifice profesiei de avocat și spălarea banilor. Activitățile infracționale ar fi fost desfășurate până în anul 2024, potrivit unei scheme infracționale care presupunea, în principal, identificarea unor persoane fizice sau juridice ce întâmpinau probleme în diverse domenii, cărora li se promitea rezolvarea, prin influența pe care inculpații pretindeau că o aveau în domeniile respective sau a unor persoane care doreau să își asigure protecția unor persoane influente, dar și înființarea de către inculpați, foști militari, a unor societăți de consultanță, prin intermediul cărora, raportat la notorietatea de care se bucurau asociații/administratorii, pe de o parte, să atragă posibili clienți, iar, pe de altă parte, să creeze o aparență de legalitate a activității desfășurate.

Acuzațiile procurorilor

Schema continua cu cooptarea unor case de avocatură sau a unor avocați care să încheie contracte de asistență juridică cu persoanele interesate să cumpere influență, cu încheierea de contracte de consultanță pentru disimularea foloaselor necuvenite pretinse de inculpați prin exercitarea influenței sau prin ascunderea activității nelegale de consultanță juridică și cu cooptarea unor societăți de investigații, prin intermediul cărora să fie monitorizate părțile adverse din litigiile în cadrul cărora se acorda consultanță juridică, apropiații acestora, experți, avocați sau chiar magistrați, pentru ca, în baza colaborării și a consensului neechivoc de a-și alătura eforturile pentru a se constitui într-o grupare, de a se supune unei discipline și a acționa potrivit unui plan bine conturat, să obțină profituri prin mijloace ilicite.

„Pentru a se disimula natura și proveniența sumelor de bani provenite din infracțiunile de trafic de influență și din exercitarea fără drept a unor activități de consultanță juridică și pentru a le transforma în venituri licite, s-ar fi procedat la emiterea de facturi pentru prestații nedeterminate și efectuarea de plăți pentru operațiuni comerciale fictive declarate între societățile controlate de către cei trei inculpați”, susțin procurorii. În rechizitoriu s-a propus ca sumele de bani obținute din săvârșirea infracțiunilor de către inculpații asociați în cadrul societăților comerciale, respectiv 1.608.864,8 lei, prin trafic de influență, 7.763.259,22 de lei, prin exercitarea fără drept a unei profesii (sumă de care au beneficiat ambii inculpați) și o altă sumă de 590.472,08 lei obținută tot prin exercitarea fără drept a unei profesii, să fie supuse confiscării speciale.

Urmează să fie introduși în cauză moștenitorii lui Dumitru Dumbravă

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel București, cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. La data de 3 iulie 2025, cauza a fost înregistrată pe rolul instanței, sub numărul 4374/2/2025.

Curtea de Apel București nu a alocat, pe fond, un prim termen de judecată în această cauză. În schimb, pe camera preliminară, a avut loc, la data de 27 octombrie 2025, un termen de judecată având ca obiect verificarea măsurilor preventive.

Judecata a fost însă amânată, în vederea introducerii în cauză a moștenitorilor fostului general SRI Dumitru Dumbravă, decedat între timp.