USR, PNL și Serviciile vor patrona afacerile cu armament ale României, pe bani europeni

Din Grup fac parte Administrația Prezidențială, Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, Ministerul de Externe, Ministerul Finanțelor, aproape integral reprezentate de membri USR și PNL, precum și SRI, prin directorul interimar. Nu se regăsește pe listă nicio instituție aflată în portofoliul PSD sau UDMR, cu atât mai puțin al Minorităților Naționale, cu toate că aceste trei entități fac parte din Coaliția de Guvernare.

Premierul Ilie Bolojan a adoptat, vineri, 21 noiembrie 2025, Decizia nr. 524/2025 privind atribuțiile, funcționarea și componența nominală a Grupului de lucru interinstituțional pentru accesarea și implementarea instrumentului de finanțare SAFE - „Acțiunea pentru Securitatea Europei”. Este vorba despre programul de înarmare al Uniunii Europene.

Cel mai strident lucru din cuprinsul acestei decizii de prim-ministru este chiar componența Grupului de lucru. „Maestră de ceremonii” este Cancelaria Prim-ministrului, nu Secretariatul General al Guvernului. Iar din componența Grupului nu face parte niciun reprezentant al Partidului Social Democrat, al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România sau al Grupului Minorităților Naționale din Camera Deputaților care au reprezentare guvernamentală, deși sunt partide aliate la guvernare, ci doar reprezentanți ai PNL, ai USR, ai REPER, ai Administrației Prezidențiale, ai „Doi și-un sfert” și ai Serviciului Român de Informații.

Nicușor nu și-a desemnat consilierul pe securitate, ci pe cel pe economie

Concret, lucrările sunt conduse de Cancelaria Prim-ministrului, unde șeful Cancelariei, Mihai Jurca, mâna dreaptă, de la Oradea, a lui Ilie Bolojan, are calitatea de președinte al acestui grup de lucru. Tot din partea Cancelariei, din Grup face parte Mihai Claudiu Drumea, secretar de stat în această instituție, membru PNL. Mihai Claudiu Drumea este cel care l-a înlocuit pe Mircea Abrudean la șefia Secretariatului General al Guvernului, la finalul ultimului mandat al premierului Marcel Ciolacu. Iar lucrurile nu se opresc aici. Din partea Cancelariei mai face parte și Andrei Răzvan Lupu, membru REPER (partidul lui Dacian Cioloș), fost deputat PLUS în legislatura 2020-2024, numit de Bolojan consilier de stat în propria-i Cancelarie.

Din Grup mai face parte și Administrația Prezidențială, cu un reprezentant. Ne-am fi așteptat, așa cum ar fi și firesc, ca acest reprezentant să fie consilierul prezidențial pentru securitate națională. Ei, bine, nu. Face parte, în schimb, celebrul Radu Burnete, consilier prezidențial pe politici economice și sociale, primul consilier angajat de Nicușor Dan.

DGPI este reprezentată. La fel și SRI

În continuare, din grup, fac parte reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale. Iar primul desemnat este chiar ministrul USR Ionuț Moșteanu. Al doilea este Cornel Ion Pleșa, șeful Direcției Generale pentru Armamente din MApN.

Ministerul Afacerilor Interne este reprezentat în acest grup de ministrul PNL Cătălin Predoiu, de secretarul de stat Raed Arafat și de Marius Haientz Patriche, șeful Direcției Generale de Protecție Internă.

Mai departe, Ministerul Economiei este reprezentat de ministrul USR Radu Miruță și de consilierul acestuia Remus Cotuț, om de afaceri din Oradea. Ministerul Afacerilor Externe este reprezentat doar de ministra Oana Țoiu, tot de la USR.

Din Grup mai face parte și Ministerul Finanțelor, reprezentat de ministrul PNL de resort, Alexandru Nazare. Iar lista membrilor Grupului se încheie cu Serviciul Român de Informații, care este reprezentat de directorul interimar, generalul Răzvan Ionescu.

Toate deciziile, în mâna acestui grup

Conform documentului citat, acest Grup de lucru întocmește planul de investiții pentru industria europeană de apărare și îl înaintează Cancelariei Prim-ministrului, pentru a fi transmis spre aprobare la CSAT. De asemenea, Grupul centralizează cerințele operaționale sau similare transmise pentru fiecare proiect de către autoritățile participante la instrumentul de finanțare SAFE. Mai centralizează, totodată, cerințele de cooperare pentru fiecare proiect propus de Ministerul Economiei, precum și orice alte informații puse la dispoziție de autoritățile contractante sau de potențialii furnizori pentru fiecare proiect.

Grupul analizează documentația și informațiile puse la dispoziție de autoritățile contractante și de potențialii furnizori, întocmește, pe baza cerințelor operaționale transmise de autoritățile contractante și pe baza cerințelor de cooperare transmise de Ministerul Economiei, pentru fiecare proiect, un document de analiză ce urmează a fi transmis, la rândul lui, premierului spre avizare și CSAT spre aprobare și, nu în ultimul rând, „realizează orice alte activități prevăzute de legislația în vigoare sau necesare pentru implementarea instrumentului de finanțare SAFE”.

Potrivit acestei decizii adoptate de Ilie Bolojan, ședințele Grupului de lucru se desfășoară legal cu prezența a cel puțin jumătate din numărul total al membrilor acestuia. Reuniunile și discuțiile Grupului de lucru, precum și documentele sau informațiile utilizate în cadrul acestora nu au caracter public. Iar comunicarea interinstituțională sau publică în numele Grupului va fi realizată exclusiv de șeful Cancelariei Prim-ministrului sau de persoanele desemnate în mod expres de acesta.

Ordonanța de urgență, adoptată cu o zi înainte

Această decizie a fost adoptată pentru „operaționalizarea” Ordonanței de Urgență 62/2025 privind normele de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului, din data de 27 mai 2025. Conform acestui regulament, se instituie instrumentul SAFE, care oferă asistență financiară statelor membre, permițându-le să realizeze investiții publice și majore în sprijinul industriei de apărare, ca răspuns la actuala situație de criză.

Regulamentul stabilește condițiile și procedurile pentru furnizarea și implementarea de către statele membre a asistenței financiare acordate în cadrul instrumentului SAFE și stabilește regulile privind procedurile simplificate și accelerate de achiziții publice, în comun, pentru achiziționarea de produse din domeniul apărării și de alte produse utilizate în scopuri de apărare. Este vorba despre muniție și rachete, sisteme de artilerie, capabilități de lovire de precizie în adâncime, capabilități de luptă terestre și sisteme de sprijin, echipamente pentru soldați și armament pentru infanterie, drone mici și sisteme antidronă conexe, protecția infrastructurii critice, domeniul cibernetic, mobilitatea militară, sisteme de apărare antiaeriană și antirachetă, capabilități maritime de suprafață și subacvatice sau factori de sprijin strategici.

Ordonanța de Urgență de aplicare a acestui Regulament a fost adoptată cu o zi înaintea deciziei referitoare la componența Grupului de lucru, pe 20 noiembrie 2025.