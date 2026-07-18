Noua băutură a verii: Un cocktail italian cucerește terasele din întreaga lume. Cum să îl prerpari acasă

Cu o culoare aurie spectaculoasă, aromă intensă de lămâie și un gust dulce-acrișor, Limoncello Spritz promite să fie una dintre cele mai populare băuturi ale verii.

Spritz-ul a devenit un simbol al sezonului cald în ultimii ani, combinând trei elemente simple: vin spumant, lichior și apă minerală carbogazoasă. Popularitatea sa a crescut rapid datorită gustului ușor, aspectului spectaculos și asocierii cu stilul de viață relaxat al vacanțelor italiene.

Dacă inițial Aperol Spritz a dominat terasele și rețelele sociale, acum atenția se îndreaptă spre o variantă mai fresh și mai citrică: Limoncello Spritz.

Ce este Limoncello Spritz

Noua băutură de vară are la bază trei ingrediente principale: Prosecco, limoncello și apă minerală carbogazoasă. Rezultatul este un cocktail spumos, răcoritor și parfumat, asemănător unei limonade sofisticate pentru adulți.

Vedeta băuturii este limoncello, lichiorul tradițional italian obținut din coji de lămâie infuzate în alcool, apoi combinat cu apă și zahăr.

„Se prepară prin infuzarea cojilor de lămâie în alcool și amestecarea infuziei cu apă și zahăr”, explică Micaela Pallini, președinte și CEO al producătorului de limoncello Pallini.

Băutura rezultată are o nuanță galben intens și o aromă puternică de citrice, fiind asociată în mod tradițional cu serile italiene de vară.

De ce a devenit atât de popular

Limoncello a fost consumat mult timp ca digestiv, servit rece după masă. În ultimii ani însă, lichiorul a intrat într-o nouă etapă, fiind reinventat în cocktailuri mai ușoare și mai potrivite pentru zilele călduroase.

„Am observat o creștere continuă a cererii în fiecare vară, impulsionată de rețelele sociale, ocaziile de băut inspirate de călătorii și consumatorii care caută băuturi sezoniere strălucitoare și răcoritoare”, spune Pallini.

Specialiștii observă că succesul acestor cocktailuri este legat și de schimbarea preferințelor consumatorilor, care caută băuturi mai lejere, cu arome naturale și un aspect vizual atractiv.

Deși Limoncello Spritz este perceput ca o băutură ușoară și răcoritoare, există o diferență importantă față de Aperol Spritz.

Limoncello are un conținut de alcool de aproximativ 26%, în timp ce Aperol are aproximativ 11%. Astfel, noul cocktail rămâne o opțiune mai delicată decât multe băuturi clasice, dar poate avea un nivel mai ridicat de alcool decât se așteaptă unii consumatori.

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Cum se prepară Limoncello Spritz

Rețeta este simplă și nu necesită echipamente speciale.

Ingrediente:

3 părți Prosecco rece;

2 părți limoncello rece;

1 parte apă minerală carbogazoasă;

gheață;

o felie de lămâie pentru decor.

Mod de preparare:

Umpleți un pahar mare de vin sau un pahar Collins cu gheață. Adăugați Prosecco, limoncello și apa minerală, apoi amestecați ușor. La final, decorați cu o felie de lămâie sau cu o coajă de lămâie răsucită.

Pentru un gust mai echilibrat, rețeta poate fi ajustată prin adăugarea câtorva picături de suc proaspăt de lămâie sau chiar a unei crenguțe de rozmarin, care oferă o notă subtilă de prospețime.

Cocktailul care aduce Italia într-un pahar

Fie că este savurat pe o terasă, la o cină de vară sau într-o seară relaxată acasă, Limoncello Spritz reușește să combine trei ingrediente asociate cu sezonul cald: citricele, vinul spumant și prospețimea apei minerale.

„Combinația de lămâie italiană vibrantă, Prosecco proaspăt și apă minerală carbogazoasă creează un cocktail ușor și răcoritor, atât de ușor de savurat pe vreme caldă”, spune Micaela Pallini.

După ani în care Aperol Spritz a fost vedeta incontestabilă a verii, noul cocktail galben strălucitor pare pregătit să ocupe un loc important pe mesele de vacanță din întreaga lume, potrivit realsimple.com.