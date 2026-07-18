Alertă în Ilfov: Colectorul principal de canalizare s-a prăbușit, alimentarea cu apă, oprită în tot orașul Pantelimon

Prefectura Ilfov a anunțat, sâmbătă, pe pagina oficială de Facebook că s-a produs o surpare a colectorului principal de canalizare pe strada Viilor din localitatea Pantelimon.

Autoritățile au luat primele măsuri de precauție. Astfel, alimentarea cu apă a fost oprită temporar în întreaga localitate, pentru a permite stabilizarea debitului și intervenția echipelor tehnice de la Apă Canal Ilfov.

Autoritățile nu exclud evacuarea temporară a locuitorilor din cel puțin două imobile din vecinătatea zonei afectate, ca măsură de siguranță, dar o decizie nu a fost încă luată.

La fața locului, situația este monitorizată permanent de echipele de intervenție.

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(sursa: Mediafax)