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Alertă în Ilfov: Colectorul principal de canalizare s-a prăbușit, alimentarea cu apă, oprită în tot orașul Pantelimon

de Redacția Jurnalul    |    18 Iul 2026   •   18:44
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Alertă în Ilfov: Colectorul principal de canalizare s-a prăbușit, alimentarea cu apă, oprită în tot orașul Pantelimon
Orașul a rămas complet fără apă după surparea colectorului principal

Colectorul principal de canalizare de pe o stradă din localitatea Pantelimon s-a surpat, sâmbătă, a anunțat Prefectura Ilfov. Alimentarea cu apă a fost sistată în toată localitatea.

Prefectura Ilfov a anunțat, sâmbătă, pe pagina oficială de Facebook că s-a produs o surpare a colectorului principal de canalizare pe strada Viilor din localitatea Pantelimon.

Autoritățile au luat primele măsuri de precauție. Astfel, alimentarea cu apă a fost oprită temporar în întreaga localitate, pentru a permite stabilizarea debitului și intervenția echipelor tehnice de la Apă Canal Ilfov.

Autoritățile nu exclud evacuarea temporară a locuitorilor din cel puțin două imobile din vecinătatea zonei afectate, ca măsură de siguranță, dar o decizie nu a fost încă luată.

La fața locului, situația este monitorizată permanent de echipele de intervenție.

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(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: pantelimon canalizare urgență
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