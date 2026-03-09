MAE plătește supervizori de „ucigași” de gândaci

Spre exemplu, a angajat doi lucrători care să supravegheze modul în care firmele contractate de MAE execută lucrările și serviciile. Apoi, a cumpărat mobilier și aparatură electrocasnică pentru locuințele de intervenție. A cumpărat un raft metalic, de peste 100.000 de lei, în care să se depoziteze niște tablouri. Și a cheltuit zeci de mii de lei pentru agende, pixuri, sacoșe și stilouri. Toate, în ultima lună.

În plin scandal al modului în care a acționat pentru recuperarea cetățenilor români aflați în Orientu Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), la conducerea căruia se află, încă, Oana Țoiu, de la USR, avea, la București, treburi cu adevărat importante.

Vinerii, 6 martie 2026, MAE cumpăra fără vreo procedură de licitație, selecție de oferte sau procedură concurențială, servicii de gestiune și supraveghere a lucrărilor referitoare la prestarea serviciilor administrative. Afacerea, contractată direct, a fost încheiată cu o companie pe nume SC Tehnoconsultig HWK SRL, pentru 25.000 de lei fără TVA, respectiv pentru 30.250 de lei cu TVA inclusă.

Conform documentației de atribuire, este vorba despre servicii de gestionare, supraveghere și coordonare pe teren a derulării contractelor din domeniul administrativ, încheiate de către Ministerul Afacerilor Externe cu diverși operatori economici, pe mai multe domenii principale de activitate. O primă categorie de servicii prestate se referă la curățenie, dezinsecție, deratizare, reparații și întreținere clădiri și instalații, precum și de mentenanță la echipamente. Iar o a doua categorie se referă la amenajarea și a logistica sălii de protocol și de conferințe a Ministerului Afacerilor Externe.

Obiectiv prioritar – sala de conferințe

Aceste servicii de supervizare urmează să fie prestate cu personal distinct pentru fiecare dintre cele două domenii de activitate solicitate de către MAE. Ele vor fi prestate de doi lucrători, iar durata contractului este cuprinsă între 28 martie și 31 decembrie 2026.

În caietul de sarcini care a stat la baza acestei cunmpărături directe se menționează faptul că, „în vederea realizării obiectivelor tehnico-administrative necesare desfășurării activității, Ministerul Afacerilor Externe are încheiate contracte cu operatori economici care prestează, cu personal propriu, servicii specifice, cum ar fi curățenie, reparare și întreținere clădiri și instalații, dezinsecție și deratizare, mentenanță la echipamentele tehnice. Suplimentar, direcția de resort gestionează amenajarea și logistica (aranjament mobilier și echipamente, menținerea în stare de funcționare și configurări de complexitate redusă a surselor de sonorizare), pentru desfășurarea activităților de protocol, întâlniri și conferințe în sălile dedicate ale instituției.

Compania care va livra MAE cei doi lucrători, SC Tehnoconsultig HWK SRL, este o firmă înființată în anul 2017, care se ocupă cu activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea și care are drept patroni pe Dragoș Costin Petrișor și pe Ioan Petrișor. Firma în cauză a mai primit, în aceeași manieră, de la Ministerul Afacerilor Externe un contract similar, în valoare de 200.000 de lei fără TVA, pentru prestarea a exact acelorași servicii.

Din nou termopane în … Zambaccian

Însă aceasta nu este singura achiziție directă făcută de MAE în această perioadă. Pe 5 martie 2026, instituția condusă de Oana Țoiu a cumpărat lucrări de tâmplărie PVC pentru o locație din Strada Muzeul Zambaccian nr. 18, în Aleea Modrogan și în Bulevardul Aviatorilor. În contract intră remontarea tâmplăriei existente, evacuarea și eliminarea materialelor rezultate, furnizarea și montarea tâmplăriei PVC noi cu geam termopan și a pervazuri interioare, precum și refacerea finisajelor.

Afacerea, pentru care MAE a plătit 46.313 lei fără TVA, respectiv 56.038,73 lei cu TVA inclusă, a fost adjudecată de către firma SC Termo Construct Partner SRL.

Iar lucrurile merg mai departe. Pe 24 februarie 2026, MAE a cumpărat fără licitație de la Ikea România SA mobilier „necesar pentru locuințele de intervenție”, pentru care a plătit 19.752 de lei fără TVA, respectiv 23.908 lei cu tot cu TVA. Este vorba despre două mese extensibile, 8 scaune pentru living, două canapele extensibile cu trei locuri, două comode TV cu trei sertare, două cadre de pat cu depozitare și tăblie, două saltele din spumă cu memorie, două dulapuri cu trei uși, două comode cu șase sertare, o masă extensibilă pentru bucătărie, o masă extensibilă de perete și patru scaune de bucătărie.

O zi mai târziu, pe 25 februarie 2026, MAE a cumpărat, tot fără licitație, de la Dedeman SRL, electrocasnice „necesare pentru dotarea locuințelor de intervenție, în valoare de 11.791,77 lei fără TVA, respectiv de 14.268 de lei cu TVA inclusă. Mai exact, a cumpărat două cuptoare incorporabile, două plite incorporabile, o mașină de spălat rufe incorporabilă, o mașină de spălat rufe, două hote incorporabile tehnologice și două combine frigorifice.

Raft metalic de 108.900 de lei. Stilouri de 20.000 de lei

Pe lista cumpărăturilor halucinante făcute, anul acesta, de Ministerul Afacerilor Externe se află și cea din 13 februarie 2026, când SC Poenarii Pen Company SRL a încasat de la MAE 20.248 de lei fără TVA, adică 24.500 de lei cu TVA, pentru furnizarea de instrumente de scris, constând în 50 de stilouri Alpha 25 Golden Storm, cu cutii și etuiuri negre, personalizate cu logo-ul MAE. Anterior, în 12 februarie, Ministerul Afacerilor Externe a mai cumpărat de la SC Euroinfo Design SRL 30 de agende, 30 de pixuri și 30 de sacoșe, în valoare de 9.801 lei cu TVA. De la aceeași firmă, a mai cumpărat, pe 5 februarie, materiale de protocol, în valoare de 18.210,5 lei cu TVA, constând în 300 de bloc notes-uri cu câte 20 de file, 200 de pungi pentru cadouri și 500 de pixuri albastre.

Tot atunci, a mai cumpărat de la SC Well Med Trade SRL două corpuri de mobilier de bucătărie, în valoare de 29.040 de lei cu tot cu TVA.

O achiziție la fel de interesantă a fost parafată la 1- februarie 2026, când MAE a cumpărat de la SC One Bakery SRL un raft metalic pentru depozitat tablouri, pe care a plătit 108.900 de lei cu tot cu TVA.