Ministerul Finanțelor își strânge gunoiul de la sediul central cu ajutorul unei firme acuzate de procurori că a deversat deșeuri în râul Argeș

În luna martie a anului trecut, polițiștii bucureșteni, procuratura și Garda de Mediu descindeau simultan la sediile a nouă firme care se ocupă cu colectarea deșeurilor, existând suspiciunea potrivit căreia acestea derulau activități ilegale, deversând aceste gunoaie în albiile unor râuri sau că le îngroapă în sol. Una dintre firmele “călcate” la acel moment de autorități, SC Ecogreen Construct SRL, din Adunații Copăceni, județul Giurgiu, tocmai încheiase un contract cu Ministerul Finanțelor Publice, condus, la acel moment, de actualul premier Florin Cîțu, ca să ridice de la sediul central al instituției resturile menajere. Patronul companiei a fost arestat preventiv, după care instanța a dispus punerea sa sub control judiciar, iar compania însăși are calitatea de inculpat în dosarul penal instrumentat de Parchetul Judecătoriei Sectorului 1. În ciuda acestor “detalii”, în data de 31 decembrie 2020, Ministerul Finanțelor a decis să încheie cu aceeași societate un contract subsecvent a cărui valoare este identică cu cea a acordului-cadru parafat cu un an înainte. Firma în cauză avea, probabil, “referințe” prețioase, întrucât, în cursul anilor 2018 și 2019, a prestat servicii specifice inclusiv pentru Palatul Cotroceni, în baza unor contracte atribuite de Administrația Prezidențială. La sfârșitul săptămânii trecute, firma, patronul și administratorii ei au fost trimis în judecată.

La scurt timp după ce actualul prim-ministru Florin Vasile Cîțu a preluat mandatul de ministru al Finanțelor Publice, în cadrul Guvernului Orban I, instituția a contractat, pe 15 ianuarie 2020, fără licitație, servicii privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere și industriale la groapa de gunoi, dar și servicii de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile de la sediul central al instituției, din Bulevardul Libertății nr. 16, sector 5.

Procedura aleasă a fost aceea a selecției de oferte prin procedură simplificată, au existat doi ofertanți interesați, iar, în cele din urmă, Ministerul Finanțelor Publice a decis să aprobe semnarea contractului-cadru cu societatea SC Ecogreen Construct SRL, firmă de salubritate din Adunații Copăceni, județul Giurgiu. Valoarea contractului-cadru a fost stabilită la suma de 233.280 de lei fără TVA, iar, în aceeași zi, autoritatea contractantă a încheiat și primul contract subsecvent, în sumă de 116.640 de lei fără TVA.

Percheziții după o lună de la semnarea actelor

La o lună și jumătate de la încheierea acestor documente, poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Investigarea Criminalităţii Economice, sprijiniţi de comisari ai Gărzii de Mediu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au anunțat punerea în aplicare a nouă mandate de percheziţie, în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Giurgiu, într un dosar penal privind săvârşirea unor infracţiuni ce aduc atingere mediului. Mai exact, operațiunea viza controale cu privire la activitatea derulată de două companii comerciale și mai multe persoane fizice, suspectate că au colectat, transportat, deversat și îngropat deșeuri în zone neautorizate, provocând, prin aceasta, prejudicii semnificative mediului.

Una dintre firmele anchetate în acest dosar este chiar SC Ecogreen Construct SRL, despre care existau date și indicia conform cărora a deversat în râul Argeş şi a îngropat tone de deşeuri în solul din zona unor balastiere din judeţul Giurgiu.

Potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), compania în cauză a fost înființată în cursul anuluii 2009, de către George Alexandru Mănescu, în vârstă de 32 de ani. Societatea se ocupă, potrivit obiectului de activitate declarat, tocmai cu colectarea de deșeuri nepericuloase, are 37 de salariați și, în anul 2018, avea o cifră de afaceri de 6,3 milioane de lei, înregistrând un profit net de 2,3 milioane de lei.

Ce-a de-a doua companie suspectată este SC Sud Grup Edil Construct SRL, patronată și administrată de un anume Cătălin Constantin Florea.

Mănescu, arestat, iar firma, pusă sub măsuri preventive

La finalizarea perchezițiilor, procurorii au înaintat, în data de 4 martie 2020, către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Sectorului 1, o cerere privind luarea măsurii arestării preventive față de acționarul unic și administratorul SC Ecogreen SRL, George Alexandru Mănescu, devenit deja inculpat în dosarul penal deschis. În aceeași zi, instanța a admis cererea și a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

De asemenea, magistratul a instituit, în cazul companiei SC Ecogreen SRL Adunații Copăceni, măsura preventivă a interzicerii derulării unor operațiuni patrimoniale susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvența societății de colectare a deșeurilor, pentru o perioadă de 60 de zile.

Finanțele nu s-au arătat impresionante și au încheiat cu Ecogreen încă un contract subsecvent

Mandatul de arestare preventivă emis de Judecătoria Sectorului 1 pe numele afaceristului giurgiuvean a fost menținut și de Tribunalul București, unde fusese depusă contestație. Ulterior, în data de 26 martie 2020, procurorii au solicitat instanței prelungirea măsurii arestării preventive cu încă 30 de zile, lucru admis.

În data de 13 aprilie 2020, omul de afaceri a solicitat înlocuirea măsurii arestării preventive cu arestul la domiciliu, însă Judecătoria Sectorului 1 a considerat cererea ca inadmisibilă, respingând-o.

La sfârșitul lunii aprilie, procurorii au revenit în fața judecătorului, solicitând, din nou, prelungirea mandatului de arestare. Instanța a decis, însă, ca pe numele lui George Alexandru Mănescu să fie instituită măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile.

La finalul acestui termen, Mănescu a cerut judecătorului ridicarea măsurilor preventive, însă solicitarea a fost respinsă. Iar lucrurile s-au repetat și în data de 30 septembrie 2020, respectiv la 20 octombrie 2020, de fiecare dată Judecătoria Sectorului 1 confirmând ordonanțele procurorului de prelungire a controlului judiciar cu câte 60 de zile.

În ciuda faptului că societatea SC Ecogreen Construct SRL și acționarul unic al acesteia au fost, practic, puși sub acuzare într-un dosar penal cu privire la infracțiuni de mediu, la scurt timp după ce a încheiat cu aceștia un contract, Ministerul Finanțelor Publice nu s-a lăsat impresionat de această situație. Astfel încât, după formarea noului guvern, în urma alegerilor parlamentare din data de 6 decembrie, în 31 decembrie 2020, instituția condusă, de această dată, de către succesorul lui Florin Cîțu, Alexandru Nazare, a găsit de cuviință să încheie cu SC Ecogreen Construct SRL un contract subsecvent, având numărul 2/2020, aferent contractului-cadru nr. 7109540, din data de 15 ianuarie 2020. Valoarea contractului subsecvent este egală cu cea a acordului-cadru – 233.800 de lei fără TVA, depășindu-se, astfel, valoarea contractului cu 116.640 de lei fără TVA, având în vedere și actul subsecvent despre care am făcut vorbire deja.

Prejudiciul reținut în dosar – 6 milioane de lei. Ministerul Mediului s-a constituit parte vătămată

Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 a finalizat cercetările în acest dosar la începutul acestei luni, iar, pe 4 februarie, a fost înaintat magistraților de la Judecătoria Bolintin Vale, județul Giurgiu, SC Ecogreen Construct SRL, George Alexandru Mănescu, Constantin Cătălin Florea, Ionel Iordache și Ilie Dumitru având calitatea de inculpați, iar Statul Român, prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, având calitatea de parte vătămată.

Potrivit rechizitoriului, în perioada 26 iulie 2019 – 22 octombrie 2019, SC Ecogreen Construct SRL, societate care colectează, transportă, depozitează și elimină deșeuri municipale și deșeuri de origine animală din parcurile din Sectorul 1 al Capitalei, a deversat în apă și a introdus în sol sute de deșeuri, pe care fie le-a îngropat în zona unor balastiere de pe raza județelor Ilfov și Giurgiu, fie le-a deversat în albia râului Argeș, fără respectarea prevederilor legale. Mai exact, ei

au îngropat în sol și împins în masele de apă, respectiv în bazinul râului Argeș și masele de apă rezultate din excavare, volumul total de 19.609 metri cubi de deșeuri în două locații neautorizate pentru colectarea deșeurilor. 5.578 metri cubi au ajuns în locația din apropierea localității Novaci, județul Giurgiu, iar 14.031 metri cubi, în apropierea localității Buturugeni, județul Giurgiu. “Prin acțiunile inculpaților, cele două locații au fost transformate practic în gropi de gunoi neautorizate, fără respectarea dispozițiilor legale și cauzând un prejudiciu semnificativ mediului.

Întreaga activitate infracțională a fost desfășurată în scopul de a obține un folos patrimonial”, se arată în actul acuzării.

În dosar, procurorii au dispus măsura instituirii sechestrului asigurător asupra activelor SC Ecogreen Construct SRL Adunații Copăceni, dar și asupra bunurilor administratorului Mănescu, până la concurența sumei de șase milioane de lei.

Dosarul se află încă în procedură de repartizare către un complet de judecată, nefiindu-i alocat un prim termen. Însă, în 8 februarie, instanța a constatat legalitatea și temeinicia instituirii controlului judiciar împotriva patronului Mănescu, pe care a prelungit-o până la data de 8 aprilie 2021.

Grădinar pentru Palatul Cotroceni și gunoier pentru Camera Deputaților

SC Ecogreen Construct SRL, societatea trimis în judecată pentru deversarea ilegală de deșeuri în albia râului Argeș, este abonată la contractele publice, unele dintre acestea fiind încheiate cu cele mai importante instituții ale statului român. Iar o parte dintre aceste contracte au fost derulate inclusiv în perioada cercetată de către procurori.

Administrația Prezidențială este vârful autorităților publice pentru care a lucrat firma în cauză. În datele de 25, 26 și 29 iunie 2018, Palatul Cotroceni a contractat de la SC Ecogreen Construct SRL Giurgiu servicii de întreținere spații verzi, cosit, adunat, sortat și transport deșeuri vegetale, toaletare de arbori, furnizare de material dendrologic și servicii de curățare a albiilor de râu, în valoare totală de 67.080 de lei fără TVA. Ulterior, Administrația Prezidențială a mai contractat, în data de 31 mai 2019, de la aceeași firmă, servicii de furnizare de pământ dendrologic, în valoare de 41.600 de lei fără TVA. În total, firma lui Mănescu a încasat de la Președinția României 130.186 de lei cu tot cu TVA.

A doua instituție publică de maximă importanță care a contractat serviciile SC Ecogreen Construct SRL este Camera Deputaților. Nu mai puțin de patru astfel de contracte, în valoare de 495.720,3 lei cu tot cu TVA au fost parafate în perioada 6 mai 2018 – 26 mai 2020, pentru servicii de preluare și transport a deșeurilor menajere.

Conform SICAP (Sistemul Informatic Centralizat al Achizițiilor Publice), din 2018 și până în 2021, firma în cauză a primit contracte de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”, de la Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia”, de la Banca Națională a României, de la Electrocentrale București SA, de la Ministerul Apărării Naționale, de la Compania Municipală Parcuri și Grădini București SA, de la Primăria Comunei Bolintin Deal, de la Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane București, de la Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor, de la Societatea de Transport București (STB) SA, de la Penitenciarul București Rahova, de la Institutul Oncologic “Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, de la Spitalul Clinic de Urgență “Bagdasar Arseni”, de la Spitalul Clinic Colentina, de la Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA, de la Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”, de la Spitalul Universitar de Urgență București, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii” București-Ilfov, de la Universitatea Tehnică de Construcții București, de la Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și de la Direcția Asigurare Logistică Integrată.