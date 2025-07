Firma înființată de actualul ministru al Fondurilor Europene continuă să primească de la stat, pe bandă rulantă, contracte de consultanță

Fostul europarlamentar și ex-lider al partidului REPER Dragoș Nicolae Pîslaru, mâna dreaptă a fostului premier tehnocrat Dacian Cioloș, a fost impus de actualul lider interimar al PNL și premier al Guvernului României, Ilie Bolojan, să ocupe portofoliul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene în Cabinetul Coaliției. Asta, în condițiile în care Pîslaru nu este nici membru de partid, iar portofoliul ocupat a revenit, în urma negocierilor politice, Partidului Național Liberal. Dragoș Pîslaru a devenit cunoscut opiniei publice românești în 2016, când a ocupat funcția de ministru al Muncii în cadrul Guvernului Cioloș. Nu atât prin activitatea desfășurată la acel minister, cât prin faptul că patrona o firmă de consultanță abonată la contractele cu statul. Ei, bine, deși oficial această companie și-a schimbat, în ultimii ani, atât numele, cât și acționariatul, ea continuă nestingherită să ofere consultanță instituțiilor publice, pe bani de la bugetul de stat sau din fonduri europene. Numai în ultimii doi ani, contractele la care a participat această companie se ridică la 6,7 milioane de euro, printre beneficiari numărându-se inclusiv Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene sau Primăria Capitalei, condusă, la acel moment, de actualul președinte al României, Nicușor Dan.

Este vorba despre SC Civitta Strategy & Consulting SA, o companie care a fost înființată în data de 15 decembrie 2007, sub denumirea de SC Gea Strategy & Consulting SA. La acel moment, compania avea un acționariat mai mult decât spectaculos, din cadrul căruia făceau parte Daniel Dăianu, Florin Vasile Cîțu, Valentin Cojanu, Laurian Lungu, Bianca Adriana Păuna, Liviu Voinea și Nicolae Dragoș Pîslaru.

Pîslaru nu doar că deținea 20% din acțiuni, dar era și administratorul companiei. Mai mult, sediul firmei se afla exact acasă la Dragoș Pîslaru, într-un apartament dintr-un imobil amplasat în zona Arcului de Triumf din București.

Potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), SC Gea Strategy & Consulting SA și-a schimbat, aproape anual, fie structura acționariatului, fie administrarea. Spre exemplu, în 16 mai 2009, acționarii companiei erau Cojanu, Păuna, Pîslaru, Voinea, Asociația Grupul de Economie Aplicată (cu sediul, de asemenea, acasă la Dragoș Pîslaru) și Daniel Dăianu. La care s-a adăugat un acționar nou, în persoana Laurei Darie.

În 27 noiembrie 2015, din firmă făceau parte Daniel Dăianu, Valentin Cojanu, Laurian Lungu, Bianca Adriana Păuna, Dragoș Nicolae Pîslaru și Elena Botezatu.

Actualul ministru al Investițiilor și Fondurilor Europene a părăsit, inițial, structura acționariatului în anul 2016, după ce presa a semnalat această apartenență de afaceri concomitent cu deținerea de către politician a funcției de ministru în cadrul Guvernului tehnocrat. Însă în locul său la administrarea societății a venit Denisa Scutariu, membră REPER și ex-europarlamentar.

De la „tehnocrat”, la grupuri estoniene și lituaniene

La data de 28 martie 2017, pe Dragoș Pîslaru îl regăseam, din nou, pe lista acționarilor firmei, cu un procent de 0,5%. Pachetul majoritar de 98% din acțiuni a fost preluat de entitatea estoniană Civitta International OU, în timp ce restul acționarilor rămași erau Carmen Veronica Mars (0,5%), Ioana Ivanov (0,5%) și Denisa Scutariu (0,5%).

La data de 26 iulie 2018, compania SC Gea Strategy & Consulting SA se redenumește în SC Civitta Strategy & Consulting SA. Un an mai târziu, după ce a fost ales europarlamentar pe listele USR-PLUS, Dragoș Pîslaru a decis să iasă din nou din structura acționariatului. În prezent, potrivit datelor Registrului Comerțului, firma de consultanță este deținută de Civitta Internațional OU din Estonia și de UAB Civitta Holdings din Lituania.

Toate aceste detalii construiesc un puzzle care devoalează relația unui actual ministru din cabinetul Bolojan cu o companie de consultanță care, în ultimii ani, a încasat, pe bandă rulantă, contracte cu statul român și care continuă să o facă și în acest moment.

Din 2017, furnizorul de bază pentru consultanță agreat de instituțiile publice

„Jurnalul” a luat la mână baza de date a SEAP (Serviciul Electronic al Achizițiilor Publice), descoperind că aceste contracte au fost încasate atât sub guvernările PSD, cât și sub guvernarea din care a făcut parte USR, dar și sub guvernările PSD-PNL.

Astfel, în anul 2017, firma înființată și administrată o lungă perioadă de Dragoș Pîslaru a primit contracte de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Laseri, Plasmă și Radiații.

În 2019, aceeași companie a oferit consultanță plătită pentru Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, Consiliul Județean Galați (a prestat servicii de elaborare a strategiei de dezvoltare a județului), Primăria Municipiului Constanța (a oferit consultanță pentru realizarea Strategiei Smart City), Primăria Municipiului Arad (a oferit consultanță și servicii de formare profesională în domeniul planificării strategice), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (asistență tehnică pentru elaborarea Programului Interreg România Bulgaria, pentru perioada 2021-2027), Primăria Municipiului Alexandria (elaborarea strategiei de dezvoltare locală 2021-2027) sau Primăria Municipiului Sighișoara (servicii de elaborare a strategiei de dezvoltare locală).

Trei ani, trei regimuri. „Coafura” a rezistat

Lucrurile au continuat, în 2020, sub guvernarea Orban, când Civitta Strategy & Consulting SA a primit contracte de la Consiliul Județean Brăila (pentru realizarea unui plan de amenajare a teritoriului), Primăria Municipiului Roman (aici compania a prestat servicii de consultanță pentru elaborarea Planului Strategic PSI și un Plan de Mobilitate Urbană), precum și de la Primăria Codlea, județul Brașov (servicii de strategie și elaborarea planului strategic instituțional).

În 2021, când la guvernare s-a aflat și USR, compania în cauză a primit contracte de la Primăria Municipiului Galați (pentru strategia și planul de dezvoltare teritorială zonală periurbană), de la Primăria Municipiului Bistrița (pentru elaborare de studii), de la Curtea de Conturi a României (unde a oferit servicii de diagnoză și intervenție la nivelul culturii organizaționale), de la Consiliul Județean Maramureș, de la Ministerul Dezvoltării, de la Ministerul Justiției (ministru fiind, la acel moment, Stelian Ion, de la USR), de la Primăria Municipiului Zalău și de la Consiliul Județean Dolj).

Anul 2023 a venit, de asemenea, cu numeroase contracte, de la Primăria Orașului Năsăud, de la Primăria Municipiului Ploiești, de la Ministerul Dezvoltării, de la Primăria Sectorului 2 din București (unde primar era, la acel moment, actualul deputat USR Radu Mihaiu), de la Consiliul Județean Ialomița, de la Secretariatul General al Guvernului (un contract de consultanță și asistență tehnică în cadrul proiectului „Zero birocrație”), de la Primăria Municipiului Baia Mare, de la Ministerul Mediului, de la Administrația Națională a Penitenciarelor, de la Primăria Municipiului Sibiu, de la Primăria Municipiului Constanța, de la Primăria Orașului Zimnicea, de la Primăria Municipiului Reșița, și de la Consiliul Județean Arad.

Trei contracte au fost primite și în cursul anului 2023, de la Ministerul Dezvoltării, de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și de la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

2024 - 2025: aproape 7 milioane de euro, din 15 astfel de afaceri

Anul trecut și în primele luni ale anului 2025, SC Civitta Strategy & Consulting SA, compania înființată de actualul ministru al Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a derulat cu instituțiile statului, nu mai puțin de 15 contracte, a căror valoare totală se ridică la 27.570.470,13 lei fără TVA, respectiv la 32.808.859,45 de lei cu TVA inclusă (6.695.685,6 euro). Este vorba despre contracte la care compania a participat fie singură, fie în asociere cu alte entități.

În 2024, Ministerul Dezvoltării a contractat de la această societate servicii de evaluare privind intervențiile POR 2014-2020, etapa a doua, în valoare de 1.413.023,13 lei fără TVA.

Anul trecut, și Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene, instituție condusă astăzi de Dragoș Pîslaru, a încheiat cu Civitta, alături de o altă companie, un contract de 442.000 de lei fără TVA, pentru consultanță pentru evaluarea măsurilor de incluziune a cetățenilor români de etnie romă.

Primăria Capitalei, condusă, la acel moment, de actualul președinte al României, Nicușor Dan, a încheiat cu această companie un contract de 2.948.880 de lei fără TVA, pentru servicii de consultanță privind actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Regiunea București-Ilfov. Tot anul trecut, Civitta a primit de la Penitenciarul Mărgineni un contract de 744.600 de lei fără TVA pentru elaborarea și implementarea unui proiect de activitate ce presupunea abordarea multidisciplinară a deținuților cu riscuri crescute de agresivitate și dependențe.

De asemenea, un alt contract, în valoare de 11.871.136 de lei fără TVA, a fost atribuit de Ministerul Dezvoltării, pentru servicii de consultanță privind verificări on-the-spot în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020. Apoi, un alt contract este cel atribuit de Consiliul Județean Botoșani, în valoare de 1.159.047 de lei fără TVA, pentru actualizarea planului de amenajare a teritoriului. Un alt contract, în valoare de 1.128.500 de lei fără TVA, a fost încheiat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în timp ce cu Primăria Orașului Mizil a fost parafat un contract de 227.343 de lei fără TVA, pentru servicii privind elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă.

ȘI Ministerul Energiei a încheiat cu un grup de companii din care face parte și Civitta Strategy & Consulting SA un contract-cadru de 14.289.960 de lei fără TVA, pentru servicii de consultanță și asistență tehnică pentru gestionarea durabilă a fondului pentru modernizare. Nu în ultimul rând, un alt contract, de 305.243 de lei fără TVA, a venit de la SN Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia”, pentru planul urbanistic zonal.

Nici în anul curent lucrurile nu s-au mai potolit

Anul 2025 a venit, până acum, cu cinci contracte pentru SC Civitta Strategy & Consulting SA, firma înființată de actualul ministru al Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru. Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a încheiat cu aceasta un contract de 1.415.200 de lei fără TVA, pentru servicii de consultanță și asistență tehnică pentru evaluarea Programului Regiunea centru 2021-2027.

Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov a parafat, la rândul ei, un contract de 202.500 de lei fără TVA, pentru servicii de consultanță și realizarea evaluării intermediare a Programului 2021-2027.

După care un alt contract, în valoare de 528.654 de lei fără TVA, a fost atribuit de Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria, pentru elaborarea strategiei teritoriale integrate de dezvoltare a zonei transfrontaliere România-Bulgaria.

Un alt contract, de 581.400 de lei fără TVA, a fost încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, având ca obiect servicii pentru evaluarea intermediară timpurie a Programului Regional Sud-Est.

Ultimul contract care apare în baza de date a SEAP este cel încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, în valoare de 996.984 de lei fără TVA, pentru prestarea de servicii de consultanță pentru sprijinirea procesului de descoperire antreprenorială și pentru elaborarea de ghiduri de finanțare.

