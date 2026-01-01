Tragedie la cumpăna dintre ani. Doi adolescenţi au murit din cauza artificiilor în noaptea de Anul Nou

Accidentele s-au petrecut în noaptea de Revelion în locuri diferite din Bielefeld, în landul Renania de Nord-Westfalia din vestul Germaniei.



Unul dintre cei doi adolescenţi a murit la locul accidentului în cartierul Baumheide din Bielefeld. Cel rănit în districtul Brake a murit din cauza leziunilor după ce încercările de a-l resuscita la spital au eşuat.



Tipul de artificii implicat în cele două accidente nu a fost dezvăluit deocamdată.



Potrivit informaţiilor furnizate de poliţiei, au existat martori la ambele incidente şi, iniţial, nu au existat indicaţii privind neglijenţa unei terţe părţi.



Tot în noaptea de Revelion, un tânăr de 23 de ani şi-a pierdut mâna stângă de la explozia unor artificii în Reddelich, lângă oraşul Rostock din nord-estul Germaniei, potrivit unui purtător de cuvânt al poliţiei. Nu se cunoaşte tipul de artificii implicat în incident.



La Berlin, cinci persoane au fost internate la Spitalul de Urgenţă cu răni provocate de artificii până miercuri la ora 22:30 (21:30 GMT), a declarat spitalul pe X. Dintre acestea, două persoane au fost grav rănite.



În Leipzig, o fată de 16 ani şi-a rănit grav mâna încercând să aprindă artificii ilegale, au spus poliţiştii. Adolescenta şi-a pierdut

degetul mic şi o parte din degetul inelar.



În Germania, artificiile sunt permise doar cu ocazia sărbătorilor de Anul Nou.



Neatenţia în timpul manevrării artificiilor a costat anul trecut viaţa a cinci bărbaţi în noaptea de Anul Nou în Germania.

AGERPRES