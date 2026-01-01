x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Tragedie la cumpăna dintre ani. Doi adolescenţi au murit din cauza artificiilor în noaptea de Anul Nou

Tragedie la cumpăna dintre ani. Doi adolescenţi au murit din cauza artificiilor în noaptea de Anul Nou

de Redacția Jurnalul    |    01 Ian 2026   •   13:20
Tragedie la cumpăna dintre ani. Doi adolescenţi au murit din cauza artificiilor în noaptea de Anul Nou
Sursa foto: Hepta/Artificiile au provocat o tragedie în Germania

Doi tineri de 18 ani au murit după ce au suferit răni faciale fatale în accidente implicând artificii făcute acasă în oraşul german Bielefeld, a declarat poliţia locală joi dimineaţă, informează dpa.

Accidentele s-au petrecut în noaptea de Revelion în locuri diferite din Bielefeld, în landul Renania de Nord-Westfalia din vestul Germaniei.

Unul dintre cei doi adolescenţi a murit la locul accidentului în cartierul Baumheide din Bielefeld. Cel rănit în districtul Brake a murit din cauza leziunilor după ce încercările de a-l resuscita la spital au eşuat.

Tipul de artificii implicat în cele două accidente nu a fost dezvăluit deocamdată.

Potrivit informaţiilor furnizate de poliţiei, au existat martori la ambele incidente şi, iniţial, nu au existat indicaţii privind neglijenţa unei terţe părţi.

Tot în noaptea de Revelion, un tânăr de 23 de ani şi-a pierdut mâna stângă de la explozia unor artificii în Reddelich, lângă oraşul Rostock din nord-estul Germaniei, potrivit unui purtător de cuvânt al poliţiei. Nu se cunoaşte tipul de artificii implicat în incident.

La Berlin, cinci persoane au fost internate la Spitalul de Urgenţă cu răni provocate de artificii până miercuri la ora 22:30 (21:30 GMT), a declarat spitalul pe X. Dintre acestea, două persoane au fost grav rănite.

În Leipzig, o fată de 16 ani şi-a rănit grav mâna încercând să aprindă artificii ilegale, au spus poliţiştii. Adolescenta şi-a pierdut
degetul mic şi o parte din degetul inelar.

În Germania, artificiile sunt permise doar cu ocazia sărbătorilor de Anul Nou.

Neatenţia în timpul manevrării artificiilor a costat anul trecut viaţa a cinci bărbaţi în noaptea de Anul Nou în Germania.

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: germania morti artificii
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri