Transparență cu jumătate de normă, la Palatul Cotroceni. Doar 7 din cei 15 consilieri prezidențiali numiți luna trecută și-au publicat averile și interesele

Președintele României, Nicușor Dan, lucrează, în prezent, cu o echipă compusă, în total, din 24 de consilieri prezidențiali și consilieri de stat, exceptându-l pe cel de-al 25-lea, pe care l-a dat afară, Ludovic Orban. Din cei 24 de consilieri, patru au o calitate onorifică, astfel încât, în ceea ce-i privește, nu există nici obligația legală, nici obligația morală să-și facă publice, prin transparentizare benevolă, declarațiile de avere și declarațiile de interese. Cinci dintre ei au astfel de documente urcate pe site-ul Președinției, având în vedere că ocupau funcția dinainte de decizia CCR din 1 iulie 2025, prin care a fost declarată neconstituțională legislația care prevedea obligativitatea transparentizării publice a acestui tip de informații. Luna trecută, însă, Nicușor Dan și-a „tras” o nouă echipă de consilieri, din care 15 ar fi avut, până la 1 iulie 2025, obligația legală să-și publice declarațiile de avere și de interese, iar după această dată, urmând exemplul președintelui României, obligația morală să facă acest gest de transparență. Ei bine, din cei 15 proaspeți consilieri prezidențiali și de stat, doar 7 au găsit de cuviință să facă acest gest, restul de 8, nu.

Concret, Marius Gabriel Lazurca, numit recent consilier prezidențial pe securitate națională, și-a publicat declarația de avere și declarația de interese în luna noiembrie a anului 2025. La fel a făcut și Valentin Naumescu, noul consilier prezidențial de la Departamentul Afacerilor Europene.

În schimb, Cosmin Alexandru Soare Filatov, consilier prezidențial pe probleme constituționale, nu a publicat nici declarația de avere, nici declarația de interese.

Mai departe, Alexandru Ciurea, numit de Nicușor Dan în funcția de consilier prezidențial pe probleme juridice, a publicat atât declarația de avere, cât și declarația de interese, ambele datate cu luna noiembrie a acestui an. Exemplul său nu a fost urmat de către Valentin Sorin Costreie, proaspăt instalat consilier prezidențial pentru educație și cercetare.

A depus, pe de altă parte, declarația de avere și declarația de interese Diana Iancu, consilierul prezidențial pe comunicare publică. Nu însă și Andreea Mihaela Miu, noul consilier prezidențial la Secretariatul General al Administrației Prezidențiale. A mai publicat declarația de avere și declarația de interese Ana Maria Geană, consilierul de stat pentru românii de pretutindeni. Însă nu și celebra Diana Pungă, noul consilier de stat pentru relația cu societatea civilă.

Și Nicoleta Dinu, proaspăt consilier de stat pentru performanță corporativă și turism, și-a transparentizat, în această lună, declarația de avere și declarația de interese. Însă gestul nu a fost urmat și de colega sa. Dar a fost urmat de către Ștefan Iulian Dragomirescu, proaspăt instalat consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logisticii.

Nu în ultimul rând, Mădălina Gabriela Fătu, consilier de stat, Raluca Roxana Butnaru, consilier de stat, și Cristian Roșu, consilier de stat și șef al Oficiului pentru relația cu cetățenii, nu și-au depus, niciunul, declarațiile de avere și declarațiile de interese.

Unul din doi nu a considerat necesar să publice documentele

Dintre cei șapte consilieri prezidențiali și consilieri de stat numiți, recent, în funcții care și-au publicat pe site-ul Administrației Prezidențiale declarațiile de avere și declarațiile de interese, cinci provin direct din Primăria Capitalei, condusă, până în această vară, de către actualul președinte al României, Nicușor Dan.

Spre exemplu, consilierul prezidențial Alexandru Ciurea a publicat un document din care rezultă că nu deține terenuri, nu are nicio clădire în proprietate, nu are nicio mașină și nici bunuri de valoare. În schimb, are economii în conturi și depozite bancare în cuantum total de 204.696,18 lei și de 203.938,51 de euro.

Potrivit acestei declarații de avere, în ultimul an fiscal, Alexandru Ciurea a lucrat ca și consilier la Primăria Capitalei, de unde a încasat venituri salariale anuale de 74.411 lei. El și-a rotunjit veniturile cu suma de 22.812 lei pe an, provenită din dobânzi la depozitele bancare. Soția lui Alexandru Ciurea, Ana Maria Ciurea, este judecător la Tribunalul București, de unde, în ultimul an fiscal, a încasat salarii, drepturi restante și decontarea chiriei în sumă de 120.578 de lei, la care se adaugă dobânzi la depozite bancare în cuantum de 21.592 de lei. Aceeași soție-judecător a mai încasat o indemnizație de creștere a copilului în sumă de 121.481 de lei pe an.

Tranzacții imobiliare

Al doilea consilier prezidențial provenit din Primăria Capitalei este Diana Iancu. Potrivit declarației sale de avere, deține un teren agricol, în suprafață de 41.000 de metri pătrați, în județul Teleorman, moștenit în anul 2017. La acesta se adaugă trei apartamente: unul în Roșiori de Vede, de 86 metri pătrați, moștenit în anul 2017, al doilea în Jilava, județul Ilfov, de 74 de metri pătrați, cumpărat în 2009, și al treilea în Pucioasa, județul Dâmbovița, de 80 metri pătrați, moștenit chiar anul acesta.

Diana Iancu mai deține două autoturisme, respectiv un Volkswagen Arteon din 2022 și un Opel Insignia din 2014. Anul trecut, a vândut un apartament și o mașină. Consilierul prezidențial are titluri de stat în sumă de 5.000 de lei, iar, în ultimul an fiscal, a lucrat la Primăria Capitalei, de unde a încasat venituri salariale anuale în cuantum de 152.400 de lei. Soțul, Constantin Florin Iancu, lucrează la compania Amber SRL, de unde, anul trecut, a realizat venituri salariale de 191.741 de lei pe an.

La rândul ei, consiliera prezidențială Ana Maria Geană declară două terenuri intravilane, unul cumpărat, iar celălalt primit cu titlu de donație, în 2025, în județul Olt, cu suprafața totală de 2.225 de metri pătrați. Mai deține o construcție, cu suprafața de 45 de metri pătrați, tot în Olt, primită cu titlu de donație anul acesta.

În ultimul an fiscal, Geană a lucrat la Compania Municipală Parking București SA, ca și consilier, de unde a realizat venituri salariale anuale de 101.577 de lei, precum și la Primăria Capitalei, tot ca și consilier, de unde a încasat o leafă de 28.882 de lei.

Moșteniri

Nicoleta Ramona Dinu este alt consilier de la Palatul Cotroceni, proaspăt instalat, care și-a devoalat averea. Deține opt terenuri intravilane și agricole în Județul Constanța și municipiul București, din care șapt emoștenite, iar ultimul cumpărat, din perioada 2021 – 2023, cu suprafața totală de 112.089,83 de metri pătrați.

Demnitarul mai deține un apartament de 82 de metri, cumpărat la Constanța în anul 2001, un apartament în București de 74,5 metri pătrați, moștenit în anul 2023, și o altă construcție de 12,32 metri pătrați, moștenită tot în anul 2023. Mai deține acțiuni la SC Tomis Nautic SRL de 300.144 de lei și a împrumutat o persoană pe nume Ana Maria Pantea cu 16.000 de euro.

În ultimul an fiscal, Nicoleta Ramona Dinu a încasat un salariu de 148.667 de lei pe an ca director executiv în Primăria Capitalei, 175.582 de lei pe an de la Universitatea Ovidius din Constanța, și 1.404 lei ca membru în comisia de doctorat a Academiei de Studii Economice (ASE) București.

De asemenea, și consilierul de stat Ștefan Iulian Dragomirescu a publicat o declarație de avere din care rezultă faptul că deține un apartament în București, cumpărat în anul 2023, cu suprafața de 52 metri pătrați, precum și un autoturism Mazda, fabricat în anul 2014.

Dragomirescu mai declară datorii de 275.000 de lei la Unicredit Bank, contractate în anul 2023, cu scadență în anul 2035. Consilierul de stat a lucrat, în ultimul an fiscal, la Primăria Capitalei, ca șef de serviciu, de unde a realizat venituri salariale anuale de 154.827 de lei.

Doar doi din cei șapte nu provin din Primăria Capitalei

Există și doi noi consilieri prezidențiali care nu provin din „pepiniera” de cadre a lui Nicușor Dan de la Primăria Capitalei și care și-au completat și publicat declarațiile de avere și de interese. Primul dintre aceștia este diplomatul Marius Gabriel Lazurca. El precizează că deține două terenuri intravilane la Arad, cumpărate, cu suprafața totală de 1.080 de metri pătrați, la care se adaugă trei imobile, din care două case (una în Arad, din 2004, cu suprafață de 300 de metri pătrați, iar a doua în Oradea, din 2022, de 120 metri pătrați) și un apartament în Arad, primit cu titlu de donație în 2021, cu suprafața de 20 de metri pătrați.

Lazurca are un autoturism Skoda din 2019, deține obiecte de artă de 65.000 de euro, iar în conturi și depozite bancare are economii de 66.940,39 dolari SUA, 15 euro și 2.470 de lei. Mai declară aur de 6.692 dolari SUA și numerar în cuantum de 3.857 de dolari SUA.

În ultimul an fiscal, a realizat venituri salariale de la Ministerul Afacerilor Externe în cuantum de 21.562 de lei și 110.652 dolari SUA.

De asemenea, a mai publicat declarația de avere și consilierul prezidențial Valentin Naumescu. Din documentul respectiv rezultă că acesta deține un apartament la Cluj-Napoca, cu suprafața de 107 metri pătrați, cumpărat în anul 2009. Are două mașini: un autoturism Skoda Octavia din 2008 și un Citroen C3 din 2005. Are economii bancare de 15.357 de euro și are datorii la Banca Transilvania de 105.000 de euro, scadente în 2035.

În ultimul an fiscal, Valentin Naumescu a încasat ca profesor universitar la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca venituri salariale anuale de 272.526 de lei, dar și drepturi de autor de 382 de lei.



