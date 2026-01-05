Un tribunal din Paris se pronunță într-un caz de cyberbullying la adresa lui Brigitte Macron

Acuzațiile vizează răspândirea online de informații false despre sexul și sexualitatea acesteia, care, potrivit fiicei sale, i-au afectat sănătatea și viața de familie, potrivit AP.

Inculpații, opt bărbați și două femei cu vârste cuprinse între 41 și 60 de ani, sunt acuzați că au postat „numeroase comentarii răuvoitoare” în care afirmau în mod fals că soția președintelui Emmanuel Macron s-a născut bărbat și asociau diferența de vârstă de 24 de ani dintre ea și soțul ei cu pedofilia. Unele dintre postări au fost vizualizate de zeci de mii de ori.

Brigitte Macron nu a participat la procesul de două zile din octombrie.

Fiica sa, Tiphaine Auzière, a depus mărturie despre ceea ce a descris ca fiind „deteriorarea” vieții mamei sale de când hărțuirea online s-a intensificat.

„Nu poate ignora lucrurile oribile spuse despre ea”, a declarat Auzière în fața instanței. Ea a spus că impactul s-a extins la întreaga familie, inclusiv la nepoții lui Macron.

Inculpata Delphine Jegousse, în vârstă de 51 de ani, cunoscută sub numele de Amandine Roy și care se descrie ca medium și autoare, este considerată a fi jucat un rol major în răspândirea zvonului după ce a publicat un videoclip de patru ore pe canalul său de YouTube în 2021.

Contul X al lui Aurélien Poirson-Atlan, în vârstă de 41 de ani, cunoscut sub numele de Zoé Sagan pe rețelele de socializare, a fost suspendat în 2024 după ce numele său a fost menționat în mai multe anchete judiciare.

Printre ceilalți inculpați se numără un funcționar ales, un profesor și un informatician. Mai mulți dintre ei au declarat în fața instanței că comentariile lor erau menite să fie umoristice sau satirice și au spus că nu înțeleg de ce sunt urmăriți penal.

Dacă vor fi condamnați, riscă până la doi ani de închisoare.

Cazul vine după ani de teorii conspiraționiste care susțineau în mod fals că Brigitte Macron s-a născut sub numele de Jean-Michel Trogneux, care este de fapt numele fratelui ei. Soții Macron au intentat, de asemenea, un proces pentru calomnie în Statele Unite împotriva influencerului conservator Candace Owens.

Soții Macron, căsătoriți din 2007, s-au cunoscut la liceul unde el era elev, iar ea era profesoară. Brigitte Macron, cu 24 de ani mai în vârstă decât soțul ei, se numea atunci Brigitte Auzière, era căsătorită și avea trei copii.

(sursa: Mediafax)