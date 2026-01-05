x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Trump amenință Bagdadul: Iranul va fi lovit „foarte puternic” dacă protestatarii vor fi uciși

Trump amenință Bagdadul: Iranul va fi lovit „foarte puternic” dacă protestatarii vor fi uciși

de Redacția Jurnalul    |    05 Ian 2026   •   11:45
Trump amenință Bagdadul: Iranul va fi lovit „foarte puternic” dacă protestatarii vor fi uciși
Sursa foto: Hepta/Donald Trump a trecut la amenințarea liderilor iranieni

Președintele american, Donald Trump, a declarat că Iranul va fi lovit „foarte puternic”, dacă protestatarii ar fi uciși în timpul mișcării de protest din țară, pornită inițial din motive economice, dar care s-a extins pentru a include revendicări politice.

„Urmărim acest lucru cu mare atenție. Dacă încep să ucidă oameni așa cum au făcut-o în trecut, cred că vor fi loviți foarte tare de Statele Unite”, a declarat Donald Trump la bordul Air Force One, potrivit Le Figaro.

Mișcarea a început pe 28 decembrie la Teheran, când proprietarii de magazine și-au închis magazinele în semn de protest față de hiperinflație și criza economică, înainte de a căpăta o dimensiune politică. Cel puțin 12 persoane, inclusiv membri ai forțelor de securitate, au fost ucise, conform unui bilanț bazat pe rapoarte oficiale.

Acestea sunt cele mai ample demonstrații de la cele care au zguduit Iranul la sfârșitul anului 2022, în urma morții în arest a Mahsei Amini, o tânără arestată de poliția moralității pentru încălcarea codului vestimentar strict al femeilor.

Protestele actuale rămân însă la o scară mai mică, deocamdată.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Donald Trump iran lovitura
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri