Achiziție mai puțin obișnuită de la un furnizor controlat de apropiații lui SOV

O achiziție mai puțin obișnuită s-a derulat la mijlocul lunii ianuarie, când Compania Națională Nuclearelectrica SA a anunțat atribuirea unui contract prin care a cumpărat nu mai puțin de 92 de veste antiglonț. Echipamentele urmează să fie purtate, în timpul misiunilor de pază, de către membrii subunității de jandarmi care asigură protecția mai multor sectoare ale centralei nucleare de la Cernavodă. Furnizorul este una dintre companiile agreate și de Serviciul Român de Informații, pentru furnizarea de echipamente și tehnică specială. Este vorba despre SC Stimpex SA, entitate controlată de un grup de oameni de afaceri apropiați de Sorin Ovidiu Vîntu, Liviu Luca, dar și de fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu. În trecut, Ministerul de Interne a mai achiziționat de la aceeași firmă autospeciale pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. În primăvara anului trecut, aceeași companie a livrat izolete pentru MApN.

Este vorba despre achiziția de echipament individual și de sprijin pentru asigurarea protecției balistice a personalului jandarmeriei, achiziție antamată de Nuclearelectrica încă din 24 septembrie 2020, prin procedură simplificată, fără licitație. În data de 8 ianuarie 2021, autoritatea contractantă a atribuit contractul, în valoare de 257.278 de lei cu TVA inclusă către compania Stimpex SA.

Potrivit caietului de sarcini, din cele 92 de veste antiglonț, 18 sunt mărimea “M”, 25 mărimea “L”, 32 mărimea “XL”, 15 mărimea “XXL” și două au mărimea “XXXL”.

Din documentația care a stat la baza achiziției, rezultă că aceste veste antiglonț este destinată pentru asigurarea protecției balistice individuale, în zonele de contact, respectiv torace și abdomen, atât frontal, cât și dorsal, zona inghinală, gât și umeri, special construită pentru a absorbi energia de impact imprimată de proiectilele sau de schijele aferente proiectilelor armamentului de calibru mic, de infanterie. Aceste echipamente comandate constau în vesta propriu-zisă, din plăci de protecție balistică și dintr-un sistem de hidratare. Ele trebuie să funcționeze la o temperatură ambientă de lucru cuprinsă între minus 35 și plus 50 de grade Celsius, să poată fi depozitate la temperaturi cuprinse între minus 40 și plus 50 de grade Celsius și la o umiditate atmosferică relativă de 85% la plus 20 de grade Celsius.

Acționariatul furnizorului, legături periculoase

Stimpex SA, câștigătorul acestui contract, este un client fidel al afacerilor cu instituțiile de forţă ale statului. Potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), acționarii societății în cauză sunt Marcel Istrate, Cristian Toroipan, Isidor Stamatoiu, Costel Chivu, Vasile Moldovan, Mihai Laurențiu Sima, Nicolae Crânganu, George Chircu, Gabriel Gheorghe Caliță și Aurel Prodea. SC Stimpex SA este administrată de către Marcel Istrate, Marin Ștefan și Vlad Constantin Istrate.

Acționarul Cristian Toroipan apare asociat în două companii care au legătură cu omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu și cu fostul lider sindical Liviu Luca. Este vorba despre SC Global Video Media SA, unde Toroipan este asociat alături de un alt apropiat al lui Sorin Ovidiu Vîntu, Eugen Luha, și de celebra PSV Company SA. De asemenea, numele lui Cristian Toroipan, care ar fi chiar vărul soției lui Liviu Luca, mai apare și pe lista acționarilor SC Realitatea Media SA. Partenerul de afaceri al lui Toroipan din SC Global Video Media SA, Eugen Luha, este președinte al Federației Sindicatelor Gaz-România (FSGR) și vicepreședinte al CNSLR Frăția. În 2016, Curtea de Apel București a decis să-l condamne definitiv pe Vîntu la șase ani de închisoare în dosarul Petromservice, iar Liviu Luca a primit aceeași pedeapsă. Cei doi, împreună cu alți acţionari, au fost trimiși în judecată pentru delapidare și spălare de bani. Prejudiciul în acest dosar a fost stabilit la 83,5 milioane de euro.

Administratorul, partener de afaceri cu Sebastian Vlădescu

Legăturile interesante dintre acționarii și administratorii SC Stimpex SA cu sferele înalte ale societății nu se opresc aici. Așa cum aminteam mai sus, unul dintre administratorii companiei se numește Marin Ștefan. Acesta este asociat în cadrul unei alte firme, denumită SC Rom Offset Management & Production SRL, unde mai apare un asociat pe nume Bogdan Ceaușelu, fiul unui fost general, care, la rândul lui, a fost partener de afaceri cu fostul ministru al Finanțelor Publice, Sebastian Vlădescu, în cadrul SC Boss Exim Trading SRL.

Această companie a derulat afaceri cu reparații de tehnică militară exportată din nordul Africii. Din societate a mai făcut parte și fiul fostului general Grigorie Ghiţă, Adrian Ghiță, un ex-salariat al Romtehnica.

Cum a ajuns Centrala de la Cernavodă să fie păzită de jandarmi

Începând cu 1 aprilie 2019, paza Centralei Nucleare de la Cernavodă este asigurată de Jandarmeria Română, renunțându-se, astfel, la contractarea firmelor private de securitate. Încă din 2018, conducerea Nuclearelectrica a solicitat Guvernului asigurarea unei misiuni permanente de pază și protecție fizică a personalului din partea Jandarmeriei, pentru îndeplinirea standardelor de securitate fizică a platformei centralei, respectiv a Unităților I, II, III. IV și V, a Depozitului intermediar de combustibili, a Centrului de Control al Urgențelor pe Amplasament, a Centrelor de staționare a echipamentelor mobile în caz de urgență, a Pavilioanelor 0 și 2, precum și a două obiective din afara platformei. Este vorba despre Laboratorul de Control Mediu și despre Depozitul de materiale.

Solicitarea pazei cu jandarmi a fost motivată, la acel moment, de interesul tot mai crescut al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) cu privire la gradul de protecție asigurat materialelor și instalațiilor nucleare și la evoluția contextului de securitate în plan internațional, marcat de evenimentele de sorginte teroristă produse în statele europene, de migrația populației musulmane, respectiv de identificarea unor noi tipuri de amenințări asimetrice.

De altfel, măsuri similare au fost instituite și în alte state membre ale Uniunii Europene. Spre exemplu, în Belgia, a fost înlocuit personalul de securitate civil din centralele nucleare cu lucrători ai poliției. Iar în Franța a fost creat CoSSon – Comandamentul Specializat pentru Securitate Nucleară - , constituit din jandarmi, polițiști și angajați ai Ministerului Energiei.

La acel moment, fuseseră inițiate demersuri pentru crearea unei direcții cu atribuții în securizarea obiectivelor nucleare din cadrul Interpol, fiind intensificată cooperarea între UE, prin Direcția Generală de Afaceri Interne, și SUA, prin Departamentul pentru Energie, în domeniul securității obiectivelor și transporturilor radiologice.

Pentru paza și protecția obiectivelor Nuclearelectrica s-a cerut asigurarea, cu exceptarea de la plată, a 11 posturi de ofițeri și a 130 de posturi de subofițeri de jandarmi. Nu este, însă, deloc clar de ce echipamentele de protecție, în special de tipul echipamentelor militare, sunt asigurate de client și nu de către prestator, în condițiile în care Jandarmeria Română, având în vedere specificul său, are în dotare veste antiglonț.

Contracte pe bandă rulantă încheiate cu SRI, MAI și MApN

Revenind la furnizorul acestor veste antiglonț pentru jandarmii care păzesc platforma de la Cernavodă, de menționat este că, în primăvara anului trecut, Inspectoratul General al Poliției Române anunță atribuirea unui acord-cadru pentru achiziția unei cantități cuprinse între 20 și 100 de autospeciale, care urmează să intre în dotarea Serviciului de Coordonare a Centrelor de Reținere și Arestare Preventivă. Finanțarea acestui program este făcută exclusiv din fonduri bugetare, contractul nu face referire la fonduri europene și a ajuns la unul dintre clienții racordați la afacerile Ministerului Afacerilor Interne. Este vorba despre contractul nr. 209545 din 6 martie 2020, încasat de aceeași companie SC Stimpex SA, în valoare de 21.075.400 de lei fără TVA, respectiv de 25.079.726 de lei cu TVA inclusă (5.224.943 de euro).

Nu este pentru prima dată când Poliția Română achiziționează produse de la compania Stimpex SA. În decembrie 2017, peste 8.000 de bastoane de luptă, tip tonfa, cu mâner, au fost contractate de IGPR, instituția plătind, la acel moment, suma de 750.000 de euro. Achiziția a fost avizată, în caietul de sarcini, de către fostul inspector-șef al Poliţiei Române, chestorul Bogdan Despescu, actual secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne.

Stimpex SA a mai derulat, de asemenea, în perioada 28 martie 2013 – 22 noiembrie 2016, nu mai puțin de șase contracte cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în valoare de 22 de milioane de euro cu TVA.

Aceeași companie SC Stimpex SA este conectată și la contractele Serviciului Român de Informații, prin Institutul de Tehnologii Avansate. În 11 august 2017, această instituție a parafat cu societatea respectivă un contract de 40.000 de euro, pentru achiziția unor contracămăși cu dezintegrare, în condiții de siguranță. Institutul pentru Tehnologii Avansate a mai selectat compania Stimpex SA și în septembrie 2009, când a achiziționat de la aceasta servicii de cercetare-dezvoltare în vederea achiziționării unor căști de protecție pentru pirotehniști, în valoare de 44.500 lei cu TVA (12.714,3 euro). Mai mult, în data de 31 august 2008, aceeași autoritate contractantă a negociat direct cu aceeași companie pentru atribuirea altor două contracte. Primul viza furnizarea unui complet de protecție și neutralizare, în valoare de 98.000 de lei cu TVA (24.500 euro), iar al doilea, furnizarea unui complet de decontaminare, în valoare de 49.000 de lei cu TVA (12.250 de euro).

În 10 aprilie 2020, Ministerul Apărării Naționale dădea publicității informația conform căreia o comisie de recepţie, formată din specialişti ai Departamentului pentru armamente şi ai Direcţiei Medicale a MApN, a recepţionat, la sediul operatorului economic Stimpex SA, al treilea lot de 35 de izolete de concepţie şi producţie românească. “Producţia acestora va continua şi în cursul săptămânii viitoare pentru livrarea lotului nr. 4, reprezentând restul de 20 de izolete din totalul de 100 comandate de către MApN. Sistemele de evacuare a personalului contaminat cu agenţi biologici - BIOEVAC recepţionate au fost distribuite, prin Direcţia medicală, sistemului medical național”, mai arăta, în plină stare de urgență MApN.