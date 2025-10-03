Cantități impresionante de ghete, costume și dresuri. Poliția de Frontieră s-a îmbrăcat de 29 milioane euro

În ultimii doi ani, una dintre structurile Ministerului Afacerilor Interne a contractat echipamente și accesorii necesare uniformelor de serviciu pentru angajații proprii, punând la bătaie bugete totale care se ridică la nu mai puțin de 59,1 milioane de euro. Cel puțin, aceasta este valoarea totală a acordurilor-cadru încheiate de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF), începând cu luna septembrie a anului 2023, prin care au fost contractate cantități însemnate de ghete și cizme din piele, cămăși și bluze cu mâneci scurte, tricouri, jachete, ciorapi, suporturi pentru gradele profesionale, centuri, cămăși, fesuri, curele din piele, ghete și pantofi tactici, costume din stofă, pantaloni tactici, pantofi din piele, dresuri de vară, mănuși, bluzoane, pulovere și costume termice. Aceste acorduri-cadru se află și la acest moment în derulare, instituția încheind, inclusiv anul acesta, contracte subsecvente a căror valoare totală deja achitată se ridică la peste 29 de milioane de euro.

Poliția de Frontieră pare să dețină recordul la nivel național în materia achizițiilor ce privesc uniformele de serviciu. Povestea textilă a instituției începe cu data de 2 septembrie 2025, când IGPF a încheiat cu SC Lenox Prod SRL două contracte, aferente a două loturi ale unui acord-cadru, în valoare totală de 11.149.200 de lei cu tot cu TVA. Este vorba despre acorduri-cadru care vizează achiziția a 20.000 de perechi de ghete din piele și a 6.000 de perechi de perechi de cizme din piele, durata afacerii fiind de patru ani de la data parafării documentelor.

Această achiziție vine în continuarea unei afaceri începute la 25 aprilie 2023, când Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a încheiat alte patru acorduri-cadru vizând echipamente și accesorii pentru uniformele de serviciu, în valoare totală de 32.968.950 de lei cu tot cu TVA. Concret, atunci a fost parafat cu SC S&G Comercial SRL un acord-cadru, în valoare de 11.316.900 de lei cu TVA, pentru achiziția a 30.000 de cămăși bluză cu mânecă scurtă. Ulterior, la data de 22 mai 2023, aceeași companie a primit și contractul aferent lotului al treilea al aceluiași acord-cadru, în valoare de 14.565.600 de lei cu TVA, pentru achiziția a 90.000 de tricouri.

În aceeași zi, Poliția de Frontieră a atribuit companiei SC Invictus Force Safe SRL lotul al doilea al acordului-cadru, la un preț final negociat de 7.086.450 de lei cu tot cu TVA, pentru livrarea a 15.000 de jachete.

În baza acestor trei acorduri-cadru, între 25 martie 2023 și 31 martie 2025, Poliția de Frontieră a atribuit cinci contracte subsecvente, în valoare totală de 5.371.719,5 lei cu tot cu TVA.

Sute de mii de perechi de ciorapi și 13.000 de centuri

O altă categorie de cumpărături de același tip a fost demarată la data de 20 artie 2023, când Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a parafat cu SC Ciserom SRL un contract în valoare de 2.988.067,2 lei cu TVA, având ca obiect achiziția a 156.000 de perechi de ciorapi. A doua zi, la 21 martie 2023, SC S&G Comercial SRL a primit un contract în valoare de 3.012.009 lei cu tot cu TVA, pentru cumpărarea a 78.000 de perechi de suporturi pentru gradele profesionale. Iar, la data de 28 martie 2023, și SC Invictus Force & Safe SA a încheiat cu Poliția de Frontieră un contract în valoare de 3.036.060 de lei cu tot cu TVA, având ca obiect furnizarea a 13.000 de centuri. Valoarea totală a acestor trei contracte, care fac parte dintr-un acord-cadru, se ridică, astfel, la 9.063,136,2 lei cu TVA inclusă.

Culmea este că, în baza acestor contracte-cadru, între 6 iunie 2024 și 25 mai 2025, Poliția de Frontieră a atribuit 20 de contracte subsecvente, a căror valoare o depășește pe cea a contractelor inițiale, ajungându-se la un preț total de 10.678.438,82 de lei cu TVA inclusă.

Lucrurile au continuat, în aceeași manieră, la data de 23 ianuarie 2024, când aceeași instituție aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne a mai atribuit un acord-cadru, având ca obiect echipamente din uniformele de serviciu. Acest acord-cadru vizează finalizarea lotului al doilea al afacerii, care a ajuns la companiile SC Gconf Comercial SRL și la SC Trans-Blan Moroșanu SRL, pentru un preț final negociat de 3.427.200 de lei cu tot cu TVA. Apoi, în 31 martie 2025 și în 30 iulie 2025, au fost atribuite două contracte subsecvente aferente acestui acord-cadru, în valoare totală de 1.184.960 de lei cu tot cu TVA.

15.000 de pelerine de ploaie

Conform bazei de date a SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), la data de 7 februarie 2025, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a mers mai departe cu achizițiile și a încheiat cu SC N.G.M. Company SRL un contract, aferent primului lot al unui alt acord-cadru, în valoare de 8.211.000 de lei cu tot cu TVA, având ca obiect livrarea a 60.000 de cămăși. Al doilea lot al acestui acord-cadru a ajuns, la data de 10 aprilie 2025, la compania SC S&G Comercial SRL, pentru un preț final negociat de 14.280.000 de lei cu TVA inclusă.

Astfel, valoarea cumulată a celor două loturi atribuite a ajuns la 22.491.000 de lei cu tot cu TVA. În baza acestor două acorduri-cadru, autoritatea contractantă a atribuit, în perioada 10 aprilie – 31 iulie 2025, un număr de patru contracte subsecvente, în valoare totală de 3.780.000 de lei cu TVA inclusă.

Cu un an înainte, la 18 ianuarie 2024, respectiv la 14 februarie 2024, Poliția de Frontieră a mai atribuit două loturi dintr-un contract cadru similar, în valoare totală de 10.280.866 de lei cu TVA. Primul lot, în valoare de 1.784.286 de lei cu TVA, având ca obiect achiziția a 3.000 de fesuri, a fost adjudecat de către SC Valyrom Prod SRL. Al doilea lot, în valoare de 8.496.600 de lei cu TVA inclusă, care constă în livrarea a 15.000 de pelerine de ploaie, a fost adjudecat de către compania SC Mentor SRL.

Pentru aceste două acorduri-cadru, între 24 aprilie 2024 și 30 iunie 2025, au fost parafate nouă contracte subsecvente, în valoare totală de 7.832.187,3 lei cu tot cu TVA.

Afacerile au explodat în ultimul an

Achiziții cu același obiect au fost intensificate de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și în ultimul an. Încă de la începutul anului curent, afacerile au fost parafate cu succes. Mai exact, în baza unui acord-cadru nou, la data de 15 ianuarie 2025, a fost încheiat cu Haix Schuhe Produktions und Vertriebs GMBH un contract aferent lotului al doilea, în valoare de 21.884.2100 de lei cu TVA inclusă, pentru furnizarea a 30.000 de perechi de ghete tactice. După care, la data de 9 aprilie 2025, a fost parafat cu SC Bocanci.com SRL contractual aferent lotului întâi, pentru suma de 18.365.400 de lei cu TVA, având ca obiect cumpărarea a 45.000 de perechi de pantofi tactici. Valoarea totală a celor două loturi atribuite se ridică, așadar, la 40.519.500 de lei cu tot cu TVA. Ei bine, în perioada 21 februarie 2025 – 30 iunie 2024, autoritatea contractantă a încheiat trei contracte subsecvente aferente acestor două loturi, în valoare de 12.120.864 de ei cu tot cu TVA.

Altă afacere a fost parafată la data de 6 iunie 2025, când Poliția de Frontieră a încheiat cu SC R&C Impex SRL un acord-cadru în valoare de 944.860 de lei cu tot cu TVA, având ca obiect achiziția a 20.000 de curele din piele pentru uniforme de reprezentare și ceremonialuri. Apoi, au fost încheiate două contracte subsecvente, la 30 iunie și la 13 august 2025, în valoare de 576.444 de lei cu TVA.

Pantofi, cizme și pantaloni tactici

De remarcat mai este și faptul că, la data de 18 martie 2025, compania SC S&G Comercial SRL, care se dovedește un furnizor omnipresent al IGPF, a mai încheiat cu Poliția de Frontieră un acord-cadru în valoare de 42.556.400 de lei cu TVA, pentru furnizarea de costume din stofă, aferente uniformei de reprezentare, 254.000 de costume sunt destinate lucrătorilor bărbați, iar 6.400 de costume sunt destinate lucrătorilor femei. În baza acordului-cadru în discuție, la 31 martie 2025 și la 31 iulie 2025, au fost parafate două contracte subsecvente, în valoare de 17.007.182,5 lei cu tot cu TVA.

Recent, în baza de date a SEAP a fost publicat un alt anunț de atribuire care face referire la un acord-cadru încheiat de IGPF, la data de 8 decembrie 2023, cu SC Elite Tactical SRL. Valoarea acordului-cadru se ridică la 62.332.200 de lei cu TVA și se referă la achiziția a 30.000 de perechi de pantaloni tactici și la 30.000 de bluze tactice. 19 contracte subsecvente aferente acestui acord-cadru au fost atribuite, în perioada 28 februarie 2024 – 30 iulie 2025, în valoare totală de 49.865.760 de lei cu TVA inclusă.

În continuare, la 29 noiembrie 2024, a fost încheiat un contract aferent primului lot al unui alt acord-cadru, cu SC Bocancicom SRL, pentru 6.882.960 de lei cu TVA, vizând cumpărarea a 30.000 de perechi de pantofi din piele pentru bărbați. La 9 decembrie 2024, a fost parafat, cu același furnizor, și contractul aferent lotului al doilea, pentru 3.890.550 de lei cu TVA, având ca obiect livrarea a 15.000 de perechi de pantofi din piele pentru femei. Valoarea celor două loturi se ridică la 10.863.510 lei cu tot cu TVA. Patru contracte subsecvente au fost deja atribuite, între 10 aprilie 2025 și 31 iulie 2025, în valoare totală de 2.852.013,5 lei cu TVA.

Nu lipsesc nici dresurile

O altă afacere constă în trei loturi aferente unui acord-cadru, în valoare de 5.5547.751,4 lei cu TVA. În acest acord-cadru, la data de 31 mai 2024, Poliția de Frontieră a încheiat cu Sc Valyrom Prod SRL un contract de 4.547.885,4 lei cu TVA, pentru livrarea a 18.000 de perechi de dresuri de vară. Apoi, la 4 iunie 2024, a fost încheiat cu SC Gconf Comercial SRL un contract de 2.142.000 de lei cu TVA inclusă, pentru 5.000 de bucăți de eghilet cu accesorii și șnur de ceremonie.

În 5 iulie 2024, tot cu SC Valyrom Prod SRL, Poliția de Frontieră a mai parafat un contract în valoare de 1.441.566 de lei cu TVA, pentru 90.000 de perechi de ciorapi pentru uniformă de reprezentare de vară. Iar, la data de 22 octombrie 2024, Gconf Comercial SRL a mai primit un contract, în valoare de 1.499.400 de lei cu tot cu TVA, pentru furnizarea a 30.000 de cravate.

Nouă contracte subsecvente aferente acestor loturi au fost parafate între 23 august 2024 și 31 iulie 2025, în valoare totală de 2.127.682,8 lei cu tot cu TVA.

Și în vara anului curent, contractele subsecvente curgeau în continuare

Cel mai recent anunț de atribuire legat de o astfel de afacere „textilă” derulată de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră are legătură cu trei contracte-cadru aferente unui acord-cadru pentru care s-au făcut demersuri începând din primăvara anului trecut.

În concret, la data de 23 aprilie 2024, IGPF a încheiat cu SC Rotman Industries SRL un contract în valoare de 3.451.000 de lei cu tot cu TVA, pentru furnizarea a 20.000 de perechi de mănuși.

Apoi, la 14 mai 2024, Poliția de Frontieră a încheiat cu SC Mentor SRL, un contract în valoare de 6.640.200 de ei cu tot cu TVA, pentru livrarea a 20.000 de bluzoane.

Apoi, la 11 iulie 2024, s-a semnat cu SC S&G Comercial SRL un alt contract, în valoare de 8.015.840 de lei cu TVA, pentru furnizarea a 20.000 de pulovere.

Ultimul lot al acestui acord-cadru a fost parafat la data de 4 septembrie 2024, tot cu S&G Comercial SRL, în valoare de 19.331.550 de lei cu TVA inclusă, pentru furnizarea a 45.000 de costume termice.

Valoarea totală a acestor patru loturi este de 37.428.590 de lei cu TVA inclusă, iar, în baza lor, au fost parafate 16 contracte subsecvente, în valoare de 16.982.906,5 lei cu TVA. Ultimul astfel de contract subsecvent a fost încheiat la data de 30 iunie 2025.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹