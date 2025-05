Culmea ipocriziei politice: Șapte primării dau pe cositul ierbii 9% din „deficitul” care trebuie recuperat în 2025

Politicieni de la PNL, USR, PSD și UDMR reclamă, în această perioadă, necesitatea reducerii cheltuielilor statului, limitarea risipei banului public și măsuri economice nepopulare pentru reducerea deficitului bugetar. Sub aceste auspicii au loc, în aceste zile, discuții, negocieri și planuri cu privire la formarea unui guvern cu susținere parlamentară largă, care să treacă România prin criză. În acest timp, șapte primării conduse de edili de la exact aceste partide cheltuie deja sau urmează să cheltuiască, începând cu vara acestui an, peste 2,7 miliarde de lei pe servicii de întreținere a spațiilor verzi. De la Primăria Cluj-Napoca, la Primăria Timișoara, la Primăria Capitalei, la Primăriile Sectoarelor 2 și 3, până la Primăria Târgu Mureș, aceste unități administrativ-teritoriale dau, de la buget, pentru întreținerea spațiilor verzi, peste 9 la sută din suma de 30 de miliarde de lei care ar trebui să fie economisită de România până la finalul acestui an, pentru atingerea pragului de deficit bugetar negociat cu Comisia Europeană.

Deficitul bugetar uriaș al României este principala preocupare pe care noul președinte al țării, Nicușor Dan, fost primar general al Capitalei, a anunțat-o încă din primul minut al mandatului său la Palatul Cotroceni. Iar în aceste zile, toate partidele politice parlamentare au fost chemate la discuții informale cu șeful statului tocmai pentru a contura o formulă nouă de guvernare capabilă să ia, în perioada următoare, măsuri drastice pentru reducerea acestui deficit.

Toți politicienii, fie că sunt de la PNL, de la USR, de la UDMR sau chiar de la PSD, vorbesc, de mai bine de o săptămână, de nevoia de a limita risipirea banului public, de a „strânge” cureaua și de a fi luate unele măsuri fiscal-bugetare nepopulare.

Ieri, spre exemplu, după întâlnirea pe care delegația PNL a avut-o cu Nicușor Dan, liderul interimar al formațiunii liberale a anunțat: „Suntem într-o situație economică complicată, cu un deficit bugetar mare. În anii trecuți, am consumat mai mult decât ne puteam permite. Avem și o scădere a volumului de investiții străine în România”. Ilie Bolojan susține că Partidul Național Liberal propune un pachet de măsuri complexe, cum ar fi „o reducere a cheltuielilor, o reducere a ineficienței și analizarea activității fiecărei instituții publice. Să oferim servicii la fel de bune, dar cu cheltuieli mai mici”.

Și liderul interimar al USR, Dominic Fritz, primar în exercițiu al Timișoarei, a declarat, după întrevederea cu Nicușor Dan: „Trebuie să reducem deficitul, care este mult prea mare, în urma măsurilor nesustenabile care au fost luate de guvernul trecut. Trebuie să reducem cheltuielile statului”.

Numai la Cluj se vor plăti 65 de milioane de euro

Nicușor Dan vrea să reducă deficitul cu un guvern format din PNL, USR, UDMR și PSD. Iar toți reprezentanții acestor partide susțin că trebuie oprită risipa. Ei, bine, această poziție pare să fie contrazisă de activitatea pe care o derulează instituțiile publice conduse chiar de unele dintre vocile enumerate mai sus. Există șapte primării, conduse de primari de la PNL, USR, PSD și chiar UDMR care, în acest an, au atribuit sau intenționează să atribuie contracte privind prestarea de servicii de întreținere a spațiilor verzi a căror valoare cumulată atinge suma de 550 de milioane de euro.

Cel mai recent exemplu este la Primăria Municipiului Cluj-Napoca, unde edil este vicepreședintele PNL, Emil Boc. La data de 14 mai 2025, această instituție a publicat pe SEAP un anunț conform căruia vrea să încheie un acord-cadru, pentru o perioadă de patru ani, pentru servicii de întreținere și de amenajare a zonelor verzi și a locurilor de joacă de pe raza municipiului Cluj-Napoca, precum și în zonele verzi din cimitirele administrate de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.

Afacerea este împărțită în trei loturi. Primul lot, care vizează 24 de artere, este denumit „Sectorul Est” și are un buget estimat inițial pentru aceste servicii de 118.176.420 de lei fără TVA. Aceeași sumă este alocată pentru servicii identice ce urmează a fi prestate pentru lotul al doilea, denumit „Zona Vest”, compus din 36 de artere.

În ceea ce privește al treilea lot, denumit „Zona Cimitire”, are un buget alocat pentru aceste servicii de 35.410.232 de lei fără TVA și se referă la cinci obiective. Este vorba despre Cimitirul Central, despre Cimitirul Mănăștur, despre Cimitirul Crișan, despre Cimitirul Pomet și despre Cimitirul Someșeni.

Cartiere și cimitire

În total, valoarea estimată a fi cheltuită din bani de la bugetul de stat pentru aceste trei loturi se ridică la 271.763.072 de lei fără TVA, respectiv la 323.398.055,68 de lei cu TVA inclusă, adică la 65.999.603,2 euro.

Pentru atribuirea acordului-cadru, Primăria Municipiului Cluj-Napoca organizează o licitație deschisă, iar ofertele urmează să fie analizate în data de 15 iulie 2025.

Potrivit caietului de sarcini care stă la baza încheierii acestei afaceri, pentru primele două loturi, primăria condusă de Emil Boc vrea să beneficieze de servicii de degajare a terenurilor de corpuri străine și golirea coșurilor de gunoi. În contract mai intră măturatul aleilor, trotuarelor, scărilor, rigolelor aferente zonelor verzi, atât manual, cât și mecanizat. Se mai solicită curățarea rigolelor, cositul ierbii și buruienilor și tunderea gazonului, precum și tăierea gardurilor vii, toaletarea arbuștilor, efectuarea și refacerea farfuriilor la arbori și arbuști, prășitul, ciupitul vârfurilor plantelor, întreținerea jardinierelor pe stâlpii de iluminat, eliminarea lăstarilor și a drajonilor, doborârea arborilor de pe zonele verzi, erbicidarea, aplicarea tratamentelor fitosanitare, greblarea agrotehnică, aspirarea frunzelor, mușuroitul trandafirilor și udarea spațiilor verzi, atât cu cisterna, cât și de la hidranți.

În ceea ce privește al treilea lot, al cimitirelor, și aici se solicită măturarea platformelor, aleilor, trotuarelor și a zonelor verzi aferente, curățarea șanțurilor și rigolelor de podmol, de pământ și de aluviuni, cosirea ierbii, buruienilor și tunderea gazonului, tunderea gardului viu, toaletarea arbuștilor, prășitul, plivitul, tăierile de trandafiri, defișări, spălarea platformelor, erbicidarea, administrarea de îngrășământ chimic, extragerea betoanelor și molozului, a bolovanilor și a componentelor funerare abandonate.

Primăria lui Fritz nu se uită nici ea la bani, când cheltuiește. Edilul, în schimb, vorbește de responsabilitate

„Jurnalul” a dezvăluit, în ediția de ieri, că și la Timișoara se pregătește un contract similar cu cel scos la mezat, în perioada de criză economică, de administrația condusă de Emil Boc. Astfel, cu nici o săptămână înaintea turului al doilea al alegerilor prezidențiale, la data de 13 mai 2025, Primăria Municipiului Timișoara, la conducerea căreia se află edilul USR Dominic Fritz, președinte interimar al formațiunii progresiste, a publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare prin intermediul căruia a făcut cunoscut faptul că intenționează să încheie un acord-cadru în vederea contractării de servicii având ca obiect „Întreținerea și amenajarea spațiilor verzi din municipiul Timișoara”.

Este vorba despre un acord-cadru care se va derula pe o perioadă de patru ani, urmând ca fiecare contract subsecvent aferent să fie parafat o dată la 12 luni sau „ori de câte ori este nevoie, în funcție de necesitățile achizitorului și de fondurile alocate”.

Potrivit acestui anunț de participare, în baza acordului-cadru și a contractelor subsecvente, urmează să fie prestate servicii de întreținere și amenajare de spații verzi. Perimetrul în care se vor presta serviciile este compus din două areale distincte, poziționate la nord și la sud de Canalul Bega.

Zona de nord în care vor fi prestate aceste servicii cuprinde spațiile verzi de pe domeniul public la nord de Canalul Bega, pe segmentele Canal Bega, Splaiul Nicolae Titulescu, strada Andrei Mureșanu, liniile CFR, Enric Bader, Drăgășani, Mihail Kogălniceanu, Peneș Curcanu, Splaiul Grivița, Piața Petru Maior, strada Uzinei, strada Garofiței, Federic Mistral și Vălișoara.

Zona de sud va cuprinde Canalul Bega, Wilhem Tell, Splaiul Sofocle, Splaiul Tudor Vladimirescu, Piața Sfânta Maria, strada Gheorghe Doja, Virgil Onițiu, Victor Babeș, Traian Lalescu, Ion Cirea, Piața Râmniceanu, Vidu, Cluj, Eroii de la Tisa, Caraș, Aurelius, Bulevardul Corneliu Coposu, J.H. Pastalozzi, 3 August 1919, Splaiul Nistrului, Splaiul Morarilor și Frederic Chopin.

Valoarea estimată a acestui acord-cadru este de 151.658.245 de lei fără TVA, adică de 180.473.355,6 lei cu TVA inclusă, ceea ce înseamnă nu mai puțin de 36.831.288,1 euro. Banii vor fi asigurați din fonduri de la bugetul de stat, potrivit acestei documentații de atribuire.

Pentru încheierea acordului-cadru, Primăria Municipiului Timișoara precizează că va organiza o licitație deschisă, unde criteriul de atribuire stabilit este cel mai bun raport calitate-preț, iar deschiderea ofertelor urmează să se producă la data de 3 iulie 2025.

La București, lucrurile arată cu adevărat spectaculos. Plouă cu sute de milioane

Dacă, în cazul Primăriei Cluj-Napoca și în cazul Primăriei Timișoara vorbim despre contracte ce urmează a fi atribuite, în continuare vom analiza contracte deja atribuite de unele unități administrativ-teritoriale, conduse de reprezentanți ai partidelor care reclamă necesitatea chibzuirii cheltuirii banului public și a reducerii risipei. Vorbim exact despre contracte care vizează întreținerea spațiilor verzi.

La data de 25 februarie 2025, Primăria Sectorului 3 din București, unde edil este social-democratul Robert Negoiță, a încheiat un acord-cadru pentru servicii de întreținere și regenerare urbană cu un grup de trei companii celebre: SC Cris Garden SRL, SC Garden Center Grup SRL și Geva Construct Ambient SRL, acord-cadru a cărui valoare finală negociată se ridică la… 864.354.661,24 de lei fără TVA, respectiv la 1.007.162.046,88 de lei cu TVA inclusă (205.543.274,9 euro). Este o afacere pentru patru ani, în cadrul căreia intră prestarea serviciilor de amenajare și de întreținere a locurilor de joacă, degajarea de pe terenuri a corpurilor străine, tunderea gazonului, igienizarea locurilor de joacă, plantarea de material dendrologic sau întreținerea de sisteme de irigații.

După parafarea acordului-cadru, autoritatea contractantă a atribuit deja patru contracte subsecvente aferente, care depășesc 10% din valoarea acordului-cadru. Adică însumează deja 103.985.517,64 de lei cu TVA (21.221.534,21 de euro).

Primul contract subsecvent a fost încheiat la 25 februarie 2025, pentru 3.772.594,29 de lei fără TVA. Al doilea contract subsecvent a fost parafat la 12 martie 2025, pentru 2.708.553 de lei fără TVA. Al treilea contract subsecvent a fost încheiat la 31 martie 2025, pentru 48.008.456,78 de lei fără TVA, iar ultimul contract subsecvent a fost încheiat la 11 aprilie 2025, pentru 32.943.183,86 de lei fără TVA.

Recordul, la Sectorul 2, cu un contract semnat pe vremea lui Mihaiu

În prezent, se află în derulare un alt acord-cadru, pentru patru ani, având, de asemenea, ca obiect întreținerea și amenajarea spațiilor verzi, care a fost parafat însă în primăvara anului trecut de către Administrația Domeniului Public Sector 2. La acel moment, edilul Sectorului 2 era Radu Mihaiu, actualmente deputat USR.

Afacerea constă în cinci acorduri-cadru, toate parafate în data de 21 martie 2024, adjudecate de aceleași companii ca și la Sectorul 3 - SC Criss Garden SRL și Garden Center Grup SRL, la care se adaugă compania SC Geca Impex P.M. SRL. Valoarea acestor acorduri-cadru se ridică la 993.219.129,79 de lei fără TVA, adică la 1.181.939.764,45 de lei cu TVA inclusă (241.210.360,1 euro).

Primul acord-cadru, care vizează Zona 1, a fost încheiat pentru 175.413.765,04 lei fără TVA. Al doilea, aferent Zonei 2, a fost încheiat pentru 210.939.465,82 de lei fără TVA. Cel de-al treilea acord-cadru, în valoare de 207.991.223,62 de lei fără TVA, vizează Zona 3. Alte 198.848.120,66 de lei fără TVA reprezintă suma pentru care a fost încheiat al patrulea acord-cadru, aferent Zonei 4. Iar al cincilea acord-cadru, în valoare de 199.926.554,05 lei fără TVA vizează Zona 5.

Nici în teritoriu nu lipsesc astfel de afaceri

Deși nu se ridică la astfel de sume astronomice, există și alte contracte cu obiect similar parafate și de alte UAT-uri. Avem pe listă Primăria Orașului Sinaia, unde edilul PNL este arestat preventiv, care, la data de 26 mai 2025, a încheiat cu SC Peisagistica Garden SRL un contract în valoare de 1.735.793,5 lei cu TVA (354.243,6 euro), pentru prestarea de servicii de amenajare și întreținere a spațiilor verzi. Contractul are o perioadă de derulare de opt luni.

La data de 7 mai 2025, Administrația Sere și Parcuri din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureș, UAT la conducerea căreia se află un edil UDMR, a încheiat un contract cu SC MT Greenpro SRL și cu KF Cons SRL, în valoare de 6.769.374,44 de lei fără TVA, respectiv de 7.998.555,6 lei cu TVA inclusă (1.632.358,3 euro). Este un contract pentru patru ani, pentru servicii de cosit spații verzi de pe domeniul public.

Nu în ultimul rând, și Primăria Municipiului București, condusă, la momentul parafării, de către Nicușor Dan și, în prezent, de Stelian Bujduveanu de la PNL, a încheiat, la data de 13 mai 2025, cu Romprest, un contract în valoare de 2.537.731,91 de lei fără TVA, respectiv de 3.019.901 lei cu tot cu TVA (616.306,3 euro). Este un contract cu durata de un an, care are ca obiect servicii de curățenie exterioară și spații verzi la Arena Națională.

Trăgând linie, toate aceste contracte, aflate în derulare sau care urmează să fie atribuite, se ridică la fabuloasa sumă de 2.714.718.472,71 de lei cu tot cu TVA (554.024.178,1 euro), în condițiile în care această sumă este de peste 9% din suma de care trebuie să facă rost Guvernul, până la finalul anului, de 30 de miliarde de lei, pentru a reduce deficitul bugetar.

