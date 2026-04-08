Criză sau nu, achizițiile continuă: Primăria lui Emil Boc scoate la „mezat” contracte de peste 2 miliarde de lei

Primăria Municipiului Cluj-Napoca, la conducerea căreia se află edilul liberal Emil Boc, a scos, în ultimele săptămâni, la licitație unele dintre cele mai „grele”, din punct de vedere al ordinului de mărime al sumelor aruncate în joc, contracte din primele luni ale acestui an. Începând cu data de 11 martie și terminând cu data de 23 martie 2026, respectiva unitate administrativ-teritorială a scos la „mezat” trei afaceri, a căror valoare totală se ridică la peste 421 de milioane de euro. Este vorba despre contractarea de lucrări privind Drumul TransRegio Feleac și despre proiectul Trenului Metropolitan Cluj. Licitațiile urmează să fie finalizate până la sfârșitul lunii iunie a acestui an.

Cel mai recent contract scos la „mezat” de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca a fost publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) la data de 26 martie 2026. Este vorba despre un anunț de participare conform căruia unitatea administrativ-teritorială condusă de Emil Boc anunță că vrea să contracteze servicii de proiectare și execuția de lucrări la Drumul TransRegio Feleac TR 35, aferente primei etape denumite „Centura Metropolitană TR 35 și Drum de Legătură”.

Proiectul este împărțit în mai multe loturi, iar în discuție, este vorba despre al treilea lot licitat, care vizează proiectarea și execuția de lucrări la Drumul TransRegio 35, între kilometrul 19+600 și kilometrul 24+365, care include Nodul 8 de la Basarabiei, Nodul 9 de la Frunzișului, tunelurile 1, 2 și 3, precum și Drumul de Legătură DL 88 – strada Frumușeni, din municipiul Cluj-Napoca.

În vederea atribuirii lotului, Primăria Municipiului Cluj-Napoca pune la bătaie un buget estimat la 1.982.772.582,06 lei fără TVA, respectiv de 1.310.154.824,3 lei cu TVA inclusă (267.378.535,57 de euro).

Primăria lui Boc organizează o licitație, iar ofertele urmează să fie deschide în data de 17 iunie 2026.

Rame pentru Trenul Metropolitan

Cu doar o zi înainte, la data de 25 martie 2026, aceeași Primărie a Municipiului Cluj-Napoca mai publica, tot în SEAP, un alt anunț de participare, prin intermediul căruia a făcut cunoscut faptul că dorește să achiziționeze rame electrice pentru transportul metropolitan de călători, dar și servicii de mentenanță și reparații necesare funcționării respectivelor trenuri. Achiziția este aferentă obiectivului de investiții „Tren Metropolitan Cluj”.

Municipalitatea face această achiziție în numele Primăriei Comunei Apahida, Primăriei Comunei Baciu, Primăriei Comunei Bonțida, Primăriei Comunei Gârbău și Primăriei Comunei Jucu. Iar valoarea estimată inițială a contractului este de 622.300.000 de lei fără TVA, respectiv de 752.893.000 de lei cu TVA inclusă (153.670.000 de euro).

Și în acest caz, este organizată o licitație deschisă, iar ofertele urmează să fie analizate la data de 25 iunie 2026. Conform caietului de sarcini care stă la baza acestei achiziții, „în momentul de față, nu există niciun serviciu de transport privind deservirea călătorilor realizat de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca, serviciu identificat ca Tren Metropolitan”. Iar circulația călătorilor pe ruta Bonțida – Cluj-Napoca – Gârbău se realizează prin intermediul serviciilor de transport de călători puse la dispoziție de către Compania CFR SA, „servicii ce nu oferă o atractivitate necesară pentru preluarea călătorilor”.

Consultanță pentru același proiect

În aceste condiții, se propune introducerea serviciului de Tren Metropolitan pe infrastructura căii ferate, în lungime de 48,8 kilometri, pe traseul Bonțida – Apahida – Cluj-Napoca – Gârbău. „Aceasta comportă operarea la un interval de 30 de minute a unui număr de 7 trenuri electrice. Prin prezenta achiziție, se asigură cinci rame, pentru 23 de puncte de îmbarcare/ debarcare de călători, pe Linia CF 412 și pe Linia CF 300”, se arată în documentul citat.

Proiectul a fost elaborat de către asocierea formelor SWS Engineering SPA, Systra și Metrans Engineering SRL, în baza unui contract din 15 aprilie 2020. Finanțarea investiției va fi făcută atât din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transporturi 2021 – 2027 – Prioritatea 6 „Dezvoltarea mobilității sustenabile în nodurile urbane”, cât și prin alocări de la bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor, și de la bugetele locale ale UAT-urilor Municipiul Cluj-Napoca, Comuna Gârbău, Comuna Baciu, Comuna Aphasia, Comuna Jucu și Comuna Bonțida.

Iar lucrurile nu se opresc aici. Anterior, la data de 13 martie 2023, Primăria Municipiului Cluj-Napoca scotea la licitație încă un contract care vizează același proiect. Este vorba despre un contract privind achiziția de servicii de consultanță și pentru realizarea operațiunilor prevăzute de Legea nr. 255/2010 aferente obiectivului de investiții „Tren Metropolitan Cluj”. Valoarea contractului scos la licitație este estimată la 1.512.277,97 de lei fără TVA, respectiv la 1.892.856,35 de lei cu tot cu TVA (373.440,07 euro). Ofertele urmează să fie deschise la data de 24 aprilie 2026.

În total, valoarea acestor trei contracte scoase la „mezat” de Primăria lui Emil Boc se ridică la 2.064.967.680,65 de lei cu tot cu TVA (421.421.975,64 euro).

Iar cumpărăturile nu se opresc aici. Alte două contracte urmează să fie licitate

Iar asta nu este tot. Primăria Municipiului Cluj-Napoca mai are în „lucru” alte două contracte, anunțate prin intermediul SEAP și încă neatribuite.

Primul a fost scos la licitație la data de 5 martie 2026 și se referă la delegarea gestiunii activității de operare a centrului de colectare prin aport voluntar a deșeurilor din municipiul Cluj-Napoca. Licitația va fi organizată săptămâna viitoare, pe 15 aprilie 2026, iar valoarea bugetului pus la dispoziție este de 5.747.390 de lei fără TVA.

Iar cel de-al doilea contract face obiectul unui anunț de participare publicat în SEAP la data de 22 martie 2026 și se referă la furnizarea și montarea a două echipamente pentru alimentarea cu energie electrică a hub-ului educațional, în cadrul proiectului de investiții denumit „Echiparea tehnico-edilitară pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale și de sănătate, infrastructură sportivă și amenajare pădure-parc în cartierul Borhanci, din Cluj-Napoca”. Contractul are un buget de 2.599.997,15 lei fără TVA, ofertele urmând să fie deschise la data de 16 aprilie 2026.