Rețeta bancherului de succes. Minunile financiare și legăturile de afaceri ale șefului BNR Dolj

Directorul Sucursalei Dolj a Băncii Naționale a România, Sebastian George Perpelea, ar avea o avere considerabilă, dar care ar trebui să fie verificată de instituțiile specializate ale statului (Agenția Națională de Integritate, ANAF și Curtea de Conturi), potrivit jurnaliștilor de la „Ziarul de Vâlcea”. Acesta a achiziționat, în 2007, 2019, 2020 și 2023 nu mai puțin de 17 terenuri intravilane cu suprafața totală de 34.817 metri pătrați. Același director deține patru clădiri, printre care și o casă în Spania. Deține economii bancare în lei, care erau în 2024 de 3.213.350 de lei, a scris că a realizat, împreună cu soția sa, venituri din dobânzi de 210.270 de lei, ceea ce însemna un randament de 12,7% pe an. Mama bancherului a devenit, în toamna anului trecut, acționară într-o companie care se ocupă cu activități de creditare, adică exact cu activități financiare reglementate și supravegheate de Banca Națională. Iar din 2020 directorul Sucursalei BNR Dolj se judecă cu Poliția Română, pentru anularea unor procese-verbale de contravenție eliberate pe bandă rulantă pe numele său.

Presa locală scrie că tatăl lui Sebastian Gheorghe Perpelea, Mircea Perpelea, este fostul prefect al județului Vâlcea, fost consul al României la Marsillia, fost ambasador al României în Albania și, în prezent, exercită funcția de consilier al guvernatorului Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu. În baza de date a Agenției Naționale de Integritate, Mircea Perpelea a depus ultima sa declarație de avere în calitate de consilier strategic la BNR în data de 11 ianuarie 2021.

Potrivit ultimei declarații de avere pe care, de această dată, fiul a completat-o și publicat-o în data de 7 iunie 2024, rezultă că Sebastian George Perpelea deține în proprietate nu mai puțin de 17 terenuri intravilane, cu suprafața totală de 34.817 metri pătrați.

Trei terenuri intravilane au fost achiziționate, prin contracte de vânzare-cumpărare, au fost dobândite în anul 2016. Este vorba despre terenuri amplasate în Râmnicu Vâlcea, cu suprafețele de 1.525 de metri pătrați, 1.428 de metri pătrați și 588 de metri pătrați. Un al patrulea teren intravilan a fost achiziționat, tot prin contract de vânzare-cumpărare, în anul 2019, în Ocnele Mari, județul Vâlcea. Terenul are suprafața de 5.853 mp și se află în proprietatea soției directorului BNR Dolj, Roxana Ioana Perpelea.

Mai departe, 12 terenuri au fost achiziționate de Sebastian George Perpelea în anul 2020, toate fiind amplasate pe raza localității vâlcene Popești. Aceste terenuri au suprafețele de 1.404 metri pătrați, 3.250 de metri pătrați, 6.570 de metri pătrați, 1.505 metri pătrați, 1.082 de metri pătrați, 1.279 de metri pătrați, 975 de metri pătrați, 939 de metri pătrați, 1.142 de metri pătrați, 426 de metri pătrați, 1.465 de metri pătrați și 5.046 de metri pătrați.

Palmares imobiliar impresionant

Nu în ultimul rând, Sebastian George Perpelea, împreună cu Roxana Ioana Perpelea, mai dețin, printr-un contract de vânzare-cumpărare parafat în anul 2023, un teren intravilan la Craiova, cu suprafața de 340 de metri pătrați.

Iar averea imobiliară a directorului sucursalei Craiova a BNR nu se oprește aici, Conform aceleiași declarații de avere, mai aflăm că familia Perpelea mai deține patru imobile, dintre care două sunt spații de producție sau spații comerciale.

Este vorba, în primul rând, despre un spațiu de producție, achiziționat de Roxana Ioana Perpelea în anul 2017, în Râmnicu Vâlcea, cu suprafața de 48 de metri pătrați. Un alt spațiu de producție se află în Popești, județul Vâlcea, are 131 de metri pătrați și a fost cumpărat, în anul 2020, de însuși Sebastian George Perpelea.

La acestea, se adaugă o casă de locuit, cumpărată de către soții Roxana Ioana și Sebastian George Perpelea în anul 2023. Imobilul se află în Craiova și are suprafața de 101 metri pătrați.

De asemenea, pe listă se mai regăsește și o casă de vacanță, cu suprafața de 88 de metri pătrați, amplasată în Spania, la Playa Blanca. Proprietarii declarați ai imobilului sunt Mihai Stănica, Ioana Stăncelu, Roxana Ioana Perpelea și Sebastian George Perpelea.

Ceasuri, bijuterii și monede de 336.700 de euro

La capitolul mijloace de transport, în declarația de avere citată sunt menționate două autoturisme. Este vorba despre un autoturism BMW, fabricat în anul 2001, și despre un autoturism Mitsubishi, fabricat în anul 2005.

Sebastian George Perpelea susținea, la momentul completării acestui document, că avea în posesie obiecte de valoare estimate la 336.700 de euro. Astfel, el susține că deține ceasuri de mână și bijuterii din metale prețioase, dobândite în perioada 2000 - 2024, estimate la 121.800 de euro. De asemenea, mai arată că deține tablouri și obiecte de artă, dobândite tot în perioada 2000 - 2024, în valoare de 22.600 de euro. Totodată, menționează că are în proprietate o colecție de monede din metale prețioase și medalii numismatice din aur și argint, dobândite, de asemenea, în perioada 2000 - 2024, în valoare de 193.300 de euro.

În cursul anului 2023, averea bancherului a sporit cu 9.900 de euro, după ce a înstrăinat un autoturism.

Venituri din dobânzi, cu randament de 12,7% pe an

Un detaliu extrem de interesant rezultă din rubrica activelor financiare menționate în document citat. Concret, Sebastian George Perpelea notează că avea, la acel moment, în conturi și depozite bancare, economii totale în cuantum de 3.213.350 de lei, 620 de euro și 76 de lei.

Informația despre economiile în lei este spectaculoasă, dacă o coroborăm cu ceea ce scrie câteva rubrici mai jos, la veniturile încasate de bancher, împreună cu familia, în anul fiscal anterior completării respectivei declarații de avere. Mai exact, Sebastian George Perpelea susține că în 2023 a realizat venituri de 374.090 de lei pe an din dobânzi. Iar soția sa, Roxana Ioana Perpelea, ar fi încasat, de asemenea, în anul 2023, tot din dobânzi, venituri de 36.180 de lei. În total, valoarea veniturilor realizate din dobânzi se ridică la 410.270 de lei, provenite, așa cum se înțelege, din economisirea la bănci a sumei de 3.214.350 de lei. Asta ar însemna un randament de 12,27% pe an. Adică mai mult de 1 procent pe lună.

În anul fiscal 2023, Sebastian George Perpelea a încasat, în baza contractului de muncă la Banca Națională a României, o leafă anuală de 244.154 de lei, adică de 20.347,08 lei pe lună, la care s-au mai adăugat 1.065 de lei. Indemnizație de președinte al Asociației de Vânătoare „Haiducii Cerna”.

De asemenea, soția bancherului, Ioana Roxana Perpelea, a realizat, tot în anul fiscal 2023, venituri salariale de 13.540 de lei pe an de la compania SC Bernyvet SRL, la care se adaugă suma de 712.750 de lei reprezentând „valoare părți sociale”.

Mama bancherului, acționar într-o firmă care se ocupă cu creditarea

Revenind la dezvăluirile făcute de jurnaliștii de la „Ziarul de Vâlcea”, o altă chestiune care ar necesita analiza instituțiilor specializate constă în faptul că, în toamna anului trecut, mai exact în luna noiembrie a anului 2025, mama directorului Sucursalei Craiova a BNR, Doina Perpelea, a devenit acționară într-o companie denumită SC Chrono Gold SRL, care se ocupă cu activități aferente Codului CAEN 6492 - „Alte activități de creditare”. Doina Perpelea deține 50% din capitalul social al societății, restul de 50 de procente aparținând unui anume Virgil Andrei Docea, care, conform unor surse, este membru PSD, el candidând, în 2024, pe lista acestui partid pentru Consiliul Județean Dolj, obținând un post de consilier județean supleant.

Virgil Andrei Docea este un cunoscut om de afaceri din Craiova, implicat în companii care s-ar ocupa inclusiv cu activități financiare și de tip amanet. Ceea ce, scriu jurnaliștii vâlceni, înseamnă că familia directorului BNR Craiova este implicată în afaceri ce activează în domeniul reglementat și supravegheat chiar de Banca Națională a României. „Este legitim să ne întrebăm dacă această legătură de familie nu generează un potențial conflict de interese, având în vedere rolul BNR în supravegherea sistemului bancar și financiar”, mai scriu jurnaliștii de la „Ziarul de Vâlcea”.

Afaceri hoteliere și veterinare

De altfel, afacerile familiei Perpelea sunt mult mai numeroase. Concret, potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), una dintre afaceri se numește SC PST Invest SRL, companie înființată în 12 mai 2023 la Râmnicu Vâlcea, care se ocupă cu „hoteluri și facilități de cazare similare”. Societatea a avut, până în vara anului 2024, ca acționari pe Roxana Ioana Perpelea, Sebastian George Perpelea și Ioana Andrea Stăncescu (căsătorită Stănica). În data de 30 august 2024, Roxana Ioana Perpelea a ieșit din această societate, iar în data de 16 iulie 2025, a ieșit și Sebastian George Perpelea, care i-a cesionat părțile sociale mamei sale, Doina Perpelea.

În 2024, SC PST Invest SRL a avut o cifră de afaceri de 279.998 de lei, a realizat venituri de 280.970 de lei, a cheltuit 258.543 de lei și a înregistrat un profit net de 151.124 de lei. Societatea a funcționat cu trei salariați. Către această firmă, directorul BNR Craiova notează în ultima sa declarație de avere că a acordat împrumuturi în nume personal de 2.267.280 de lei.

O altă companie se numește SC Francexim SRL, care se ocupă tot cu „hoteluri și alte facilități de cazare”. Firma este deținută de soții Roxana Ioana și Sebastian George Perpelea și, potrivit bilanțului contabil pe anul 2024, a avut o cifră de afaceri de 1.030.857 de lei, a încasat venituri de 1.020.859 de lei și a realizat un profit net de 31.534 de lei.

Nu în ultimul rând, Roxana Ioana Perpelea a mai deținut pachetul majoritar la SC Bernyvet SRL, companie din care mai fac parte Constantin Adrian Mihăilescu și Andreea Elena Costache. Actualmente, acționar în locul Roxanei Ioana Perpelea este chiar Sebastian George Perpelea.

Din bilanțul contabil depus, pentru anul 2024, la Ministerul Finanțelor, rezultă că societatea a avut o cifră de afaceri de 485.642 de lei, a cheltuit 482.743 de lei și a realizat un venit net de 6.987 de lei.

Cinci procese cu Poliția, pentru anularea unor amenzi de circulație

Un alt detaliu interesant cu privire la directorul Sucursalei BNR Dolj este devoalat de câteva procese pe care Sebastian George Perpelea le are sau le-a avut, în ultimii ani, pe rolul instanțelor de judecată. Este vorba despre cinci spețe în care se judecă sau s-a judecat cu Inspectoratul de Poliție al Județului Vâlcea și cu Inspectoratul de Poliție al Județului Olt, pentru anularea unor procese verbale de contravenție. Cel mai probabil, este vorba despre procese verbale de contravenție emise pentru încălcarea legislației rutiere.

Un prim astfel de proces, cu numărul 2780/288/2020, a fost înregistrat la Judecătoria Râmnicu Vâlcea, însă instanța și-a declinat competența în favoarea Judecătoriei Drăgășani, care, la 28 martie 2025, a admis plângerea lui Perpelea și a anulat un proces verbal de contravenție primit la data de 12 martie 2020.

Al doilea dosar, cu numărul 8710.288.2020, a fost înregistrat tot la Judecătoria Râmnicu Vâlcea, dar a fost, de asemenea, declinat la Judecătoria Drăgășani. De data aceasta, judecătorul a respins ca neîntemeiată plângerea lui Perpelea împotriva unui proces verbal de contravenție emis la 1 septembrie 2020. Bancherul a formulat recurs, iar, la 2 aprilie 2024, Tribunalul Vâlcea a respins acest recurs ca nefondat.

Al treilea dosar, cu numărul 4549.184.2022, a fost înregistrat la judecătoria Balș și a vizat un proces-verbal de contravenție emis de IPJ Olt în data de 3 noiembrie 2022, Instanța a respins plângerea lui Perpelea. În Apel, Tribunalul Olt a menținut soluția instanței de fond.

Al patrulea dosar, cu numărul 7285/288/2023, a fost înregistrat la Judecătoria Râmnicu Vâlcea, având același obiect. În 20 iunie 2024, judecătorul a respins ca nefondată plângerea lui Perpelea împotriva procesului-verbal de contravenție emis de IPJ Vâlcea la 11 iunie 2023. Iar, în 9 decembrie 2024, Tribunalul Vâlcea a respins și apelul lui Perpelea.

Ultimul dosar, având numărul 3352/233/2025 a fost înregistrat, în 15 septembrie 2025, la Tribunalul Vâlcea și vizează, de asemenea, anularea unui proces-verbal de contravenție eliberat la data de 31 august 2025. Procesul are termen de judecată în 24 aprilie 2026.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹