Agenda lunii martie la Filarmonică: concerte simfonice, recitaluri camerale și de pian

10 Mar | Sala Mare

Într-o întâlnire de excepție, celebrul pianist oferă o perspectivă unică asupra dialogului dintre epoci, unde rigoarea barocului și viziunea contemporană se contopesc organic. Momentul capătă o încărcătură emoțională aparte prin interpretarea Ricercarului și a lucrării Mirabilis de Anatol Vieru, piese aduse în fața publicului chiar de fiul compozitorului, într-un omagiu adus centenarului acestuia. Cele 12 preludii și fugi de Bach completează acest univers sonor fascinant, într-o interpretare plină de măiestrie a formelor polifonice.

https://oveit.com/hub/event/recital-de-pian-4341X8ng

Program

Johann Sebastian Bach 4 Preludii și fugi

Anatol Vieru Ricercar

Johann Sebastian Bach 4 Preludii și fugi

Anatol Vieru Mirabilis

Johann Sebastian Bach 4 Preludii și fugi

După concert va avea loc o ședință de autografe pe cartea Elogiul trădării - Mic tratat de traducere și interpretare (Editura Vremea), distinsă cu un Premiu special acordat de Uniunea Scriitorilor

Concerte Simfonice

Michele Mariotti, Chen Reiss & Liviu Holender

5-6 Martie | Sala Mare

O incursiune în spiritul german al lui Brahms, unde lirismul elegiac și vocile corale transcend durerea umană spre speranță și mângâiere divină.

https://oveit.com/hub/org/l7PDAr7y

Soliști

Chen Reiss soprană

Liviu Holender bariton

Program

Johannes Brahms Un Recviem German, op. 45

Andrei Boreyko & Leonidas Kavakos

12-13 Martie | Sala Mare

Nocturna lui Martucci, Concertul de Ceaikovski și Pinii lui Respighi trasează un fir roșu al romantismului târziu. Această întâlnire unește reveria lirică cu splendoarea orchestrală.

https://www.filarmonicaenescu.ro/ro/eveniment/concert-simfonic-4423

Program

Giuseppe Martucci Nocturnă

Piotr Ilici Ceaikovski Concertul în re major pentru vioară și orchestră, op. 35

Ottorino Respighi Pinii din Roma

Tomas Netopil & Josef Špaček

19-20 Martie | Sala Mare

Într-un itinerar al sensibilității pastorale, cele trei lucrări definesc estetica romantismului european. Astfel, exuberanța expresivă și seninătatea idilică se unesc sub semnul rafinamentului, într-o evocare a armoniei profunde cu natura.

https://oveit.com/hub/org/l7PDAr7y

Program

George Enescu Vocea naturii

Antonín Dvořák Concertul în la minor pentru vioară și orchestră, op. 53

Johannes Brahms Simfonia nr. 2, în re major, op. 73

Jascha Von Der Goltz & Jean-Efflam Bavouzet

26-27 Martie | Sala Mare

„Muzica este o căutare fără sfârșit. Poate fi mereu mai frumoasă, nu există limită. Dovada este că, dacă un compozitor ar fi atât de mulțumit de lucrarea sa, ar înceta să mai compună.”- Jean-Efflam Bavouzet

https://oveit.com/hub/event/concert-simfonic-Onk12QzB

Program

Ludwig van Beethoven Concertul nr. 5, în mi bemol major, pentru pian și orchestră, op. 73 "Imperialul"

Gustav Mahler Simfonia nr. 1, în re major

Recitaluri Camerale

Jazz-Tango

Natalia Pancec vioară | Mădălina Fara violoncel | Bogdan Mihăilescu chitară

11 Martie | Sala Mare

Această fuziune tango-camerală electrizantă reunește melancolia sacră din Adiós Nonino cu energia viscerală a lui Escualo. De la rigoarea clasică la spontaneitatea jazzului, tangoul lui Piazzolla prinde viață într-un dialog de forță și eleganță, unde gravitatea temei din Schindler’s List contrastează cu libertatea ritmică a stilului nuevo.

https://oveit.com/hub/event/jazztango-KnLdxanZ

Program

Astor Piazzolla Adiós Nonino

Astor Piazzolla Ave Maria

Astor Piazzolla Escualo

Fernando Carlos Tavolaro Milonga 5

Astor Piazzolla Vuelo al Sur

Astor Piazzolla Revirado

John Williams Schindler’s List

Astor Piazzolla Psicosis

Astor Piazzolla Ausencias

Astor Piazzolla Milonga del Ángel

Astor Piazzolla Fracanapa

Recital de pian

Mădălina Pașol

Invitați: Tudor Mânzatu & Alexandru Țală

18 Martie | Sala Mare

Un periplu captivant în sfera virtuozității pianistice, acest program reunește capodopere romantice semnate de Chopin și Liszt, alături de vigoarea Rapsodiei Române nr. 1 de Enescu. Selecția surprinde profunzimea solistică și interacțiunea pentru două piane, într-un parcurs sonor ce culminează cu vitalitatea vibrantă a rapsodiilor.

https://oveit.com/hub/event/recital-de-pian-w7rGGNzV

Program

Frédéric Chopin Marea Poloneză în la bemol major, op. 53

Franz Liszt Sonata în si minor

Serghei Rahmaninov Barcarolă din Suita pentru două piane - invitat Tudor Mânzatu

George Enescu/ M. Pașol/ Al. Țală Rapsodia română nr. 1, în la major, op. 11 - invitat Alexandru Țală

Franz Liszt/ M. Pașol Rapsodia ungară nr. 2, în do diez minor, S.244

Recital cameral

Remus Azoiței vioară

Mihai Ungureanu pian

22 Martie | Sala Mare

Inițial o piesă pentru pian, Studiu în formă de vals de Saint-Saëns a devenit celebră prin transcripția pentru vioară. Este un tur de forță al elocvenței franceze, unde rigoarea tehnică se ascunde în spatele unei atmosfere lejere de bal. Rezultatul este un joc sonor plin de spirit, care solicită la maximum agilitatea și precizia interpretului.

https://oveit.com/hub/event/recital-cameral-d3blxZ7e

Program

Johann Sebastian Bach Ciacona din Partita nr. 2, în re minor, pentru vioară solo, BWV 1004

Piotr Ilici Ceaikovski Vals-Scherzo, Melodie

Camille Saint-Saëns Studiu în formă de vals

Ludwig van Beethoven Sonata Kreutzer, în la major, pentru pian și vioară, op. 47

Recital cameral

Dan-Iulian Druțac vioară | Constantin Borodin violoncel | Marcel Lazăr pian

23 Mar | Sala Mare

Scris sub impulsul pierderii mentorului său, Ceaikovski, acest trio este o confesiune muzicală de o sinceritate copleșitoare. Rahmaninov împletește melancolia rusă cu pasaje de pian spectaculoase și transcende durerea într-o experiență sonoră plină de forță și noblețe. Este o lucrare monumentală care te absoarbe complet în universul său emoțional.

https://oveit.com/hub/event/recital-cameral-o3j8dW72

Program

Serghei Rahmaninov Trio elegiac nr. 2, în re minor

George Enescu Trio în sol minor

Boris Dubosarschi Trio în do major

Concerte Educative

Clasic e fantastic

Repetiție cu public | Orchestra Română de Tineret

14 Martie | Sala Mare

O experiență artistică de excepție îi așteaptă pe spectatorii de toate vârstele, care vor pătrunde în lumea fascinantă a unei repetiții desfășurate sub bagheta maestrului Cristian Mandeal. Atmosfera luminoasă și temele pastorale din creația lui Dvořák vor prinde viață prin entuziasmul orchestrei – o perspectivă rară asupra procesului de creație.

https://oveit.com/hub/event/clasic-e-fantastic-repetitie-cu-public-Onk1JqzB

Program

Antonín Dvořák Simfonia nr. 8, în sol major, op. 88

Evenimente Partenere

Atom String Quartet invitat special: Cătălin Răducanu

Concertul este susținut cu ocazia Zilei Solidarității româno-polone

2 Martie | Sala Mare

Concertul propune un mix neașteptat de rigoare și libertate, unde coardele împrumută din energia jazz-ului și a pulsului urban. Programul construiește o punte între moștenirea poloneză și prezent, transformând scena într-un spațiu de experiment vibrant.

https://oveit.com/hub/event/atom-string-quartet-invitat-special-catalin-raducanu-Z3NwyMnN

Dawid Lubowicz, Mateusz Smoczyński vioară

Michał Zaborski violă

Krzysztof Lenczowski violoncel

Program

Krzysztof Lenczowski Winter Song

Ignacy Jan Paderewski, arr. Krzysztof Lenczowski Sarabandă în si minor

Mateusz Smoczyński Cvartet nr. 1 “Pictures from Warsaw”, partea I: The Uprising

Krzysztof Lenczowski Adonis Blue din Atlas of Butterflies

Dawid Lubowicz Ballad of the Death of Janosik

Krzysztof Penderecki, arr. Mateusz Smoczyński Aria din Three Pieces in Old Style

Frédéric Chopin, arr. Mateusz Smoczyński Mazurka în do major, op. 24, nr. 2

Zbigniew Seifert Quasimodo

Orchestra Naţională Simfonică a României

Dirijor Cristian Mandeal | Svetlin Roussev vioară | Julian Steckel violoncel

14 Martie | Sala Mare

Contrastul între introspecția contemporană și forța romantică definește acest program. Seara descrie un arc narativ ce pornește de la explorarea lui Andrei Petrache la dialogul solistic brahmsian, cu un punct final în optimismul lui Dvořák.

https://oveit.com/hub/event/concert-simfonic-jz6ZvJzw

Program

Andrei Petrache Imersiune

Johannes Brahms Concertul în la minor pentru vioară, violoncel şi orchestră, op. 102

Antonin Dvorak Simfonia nr. 8, în sol major, op. 88

Festivalul Chei al Universității Naționale de Muzică București Orchestra Universitaria

Dirijor Cristian Mandeal | Mihai Ritivoiu pian

28 Martie | Sala Mare

Elanul tinerilor artiști readuce la viață spiritul francez prin Bizet, Saint-Saëns și Franck. Traseul parcurge culorile teatrale provensale și virtuozitatea pianului, cu un final grandios în Simfonia densă și dramatică în re minor.

https://oveit.com/hub/event/concert-simfonic-YnWWWanp

Program

Georges Bizet Suita Arleziana nr. 1

Camille Saint-Saëns Concertul nr. 2, în sol minor, pentru pian și orchestră, op. 22

Solist Mihai Ritivoiu

César Franck Simfonia în re minor