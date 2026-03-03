Agenda lunii martie la Filarmonică: concerte simfonice, recitaluri camerale și de pian

10 Mar | Sala Mare
Într-o întâlnire de excepție, celebrul pianist oferă o perspectivă unică asupra dialogului dintre epoci, unde rigoarea barocului și viziunea contemporană se contopesc organic. Momentul capătă o încărcătură emoțională aparte prin interpretarea Ricercarului și a lucrării Mirabilis de Anatol Vieru, piese aduse în fața publicului chiar de fiul compozitorului, într-un omagiu adus centenarului acestuia. Cele 12 preludii și fugi de Bach completează acest univers sonor fascinant, într-o interpretare plină de măiestrie a formelor polifonice.
https://oveit.com/hub/event/recital-de-pian-4341X8ng
Program
Johann Sebastian Bach 4 Preludii și fugi
Anatol Vieru Ricercar
Johann Sebastian Bach 4 Preludii și fugi
Anatol Vieru Mirabilis
Johann Sebastian Bach 4 Preludii și fugi
După concert va avea loc o ședință de autografe pe cartea Elogiul trădării - Mic tratat de traducere și interpretare (Editura Vremea), distinsă cu un Premiu special acordat de Uniunea Scriitorilor
Concerte Simfonice
Michele Mariotti, Chen Reiss & Liviu Holender
5-6 Martie | Sala Mare
O incursiune în spiritul german al lui Brahms, unde lirismul elegiac și vocile corale transcend durerea umană spre speranță și mângâiere divină.
https://oveit.com/hub/org/l7PDAr7y
Soliști
Chen Reiss soprană
Liviu Holender bariton
Program
Johannes Brahms Un Recviem German, op. 45
Andrei Boreyko & Leonidas Kavakos
12-13 Martie | Sala Mare
Nocturna lui Martucci, Concertul de Ceaikovski și Pinii lui Respighi trasează un fir roșu al romantismului târziu. Această întâlnire unește reveria lirică cu splendoarea orchestrală.
https://www.filarmonicaenescu.ro/ro/eveniment/concert-simfonic-4423
Program
Giuseppe Martucci Nocturnă
Piotr Ilici Ceaikovski Concertul în re major pentru vioară și orchestră, op. 35
Ottorino Respighi Pinii din Roma
Tomas Netopil & Josef Špaček
19-20 Martie | Sala Mare
Într-un itinerar al sensibilității pastorale, cele trei lucrări definesc estetica romantismului european. Astfel, exuberanța expresivă și seninătatea idilică se unesc sub semnul rafinamentului, într-o evocare a armoniei profunde cu natura.
https://oveit.com/hub/org/l7PDAr7y
Program
George Enescu Vocea naturii
Antonín Dvořák Concertul în la minor pentru vioară și orchestră, op. 53
Johannes Brahms Simfonia nr. 2, în re major, op. 73
Jascha Von Der Goltz & Jean-Efflam Bavouzet
26-27 Martie | Sala Mare
„Muzica este o căutare fără sfârșit. Poate fi mereu mai frumoasă, nu există limită. Dovada este că, dacă un compozitor ar fi atât de mulțumit de lucrarea sa, ar înceta să mai compună.”- Jean-Efflam Bavouzet
https://oveit.com/hub/event/concert-simfonic-Onk12QzB
Program
Ludwig van Beethoven Concertul nr. 5, în mi bemol major, pentru pian și orchestră, op. 73 "Imperialul"
Gustav Mahler Simfonia nr. 1, în re major
Recitaluri Camerale
Jazz-Tango
Natalia Pancec vioară | Mădălina Fara violoncel | Bogdan Mihăilescu chitară
11 Martie | Sala Mare
Această fuziune tango-camerală electrizantă reunește melancolia sacră din Adiós Nonino cu energia viscerală a lui Escualo. De la rigoarea clasică la spontaneitatea jazzului, tangoul lui Piazzolla prinde viață într-un dialog de forță și eleganță, unde gravitatea temei din Schindler’s List contrastează cu libertatea ritmică a stilului nuevo.
https://oveit.com/hub/event/jazztango-KnLdxanZ
Program
Astor Piazzolla Adiós Nonino
Astor Piazzolla Ave Maria
Astor Piazzolla Escualo
Fernando Carlos Tavolaro Milonga 5
Astor Piazzolla Vuelo al Sur
Astor Piazzolla Revirado
John Williams Schindler’s List
Astor Piazzolla Psicosis
Astor Piazzolla Ausencias
Astor Piazzolla Milonga del Ángel
Astor Piazzolla Fracanapa
Recital de pian
Mădălina Pașol
Invitați: Tudor Mânzatu & Alexandru Țală
18 Martie | Sala Mare
Un periplu captivant în sfera virtuozității pianistice, acest program reunește capodopere romantice semnate de Chopin și Liszt, alături de vigoarea Rapsodiei Române nr. 1 de Enescu. Selecția surprinde profunzimea solistică și interacțiunea pentru două piane, într-un parcurs sonor ce culminează cu vitalitatea vibrantă a rapsodiilor.
https://oveit.com/hub/event/recital-de-pian-w7rGGNzV
Program
Frédéric Chopin Marea Poloneză în la bemol major, op. 53
Franz Liszt Sonata în si minor
Serghei Rahmaninov Barcarolă din Suita pentru două piane - invitat Tudor Mânzatu
George Enescu/ M. Pașol/ Al. Țală Rapsodia română nr. 1, în la major, op. 11 - invitat Alexandru Țală
Franz Liszt/ M. Pașol Rapsodia ungară nr. 2, în do diez minor, S.244
Recital cameral
Remus Azoiței vioară
Mihai Ungureanu pian
22 Martie | Sala Mare
Inițial o piesă pentru pian, Studiu în formă de vals de Saint-Saëns a devenit celebră prin transcripția pentru vioară. Este un tur de forță al elocvenței franceze, unde rigoarea tehnică se ascunde în spatele unei atmosfere lejere de bal. Rezultatul este un joc sonor plin de spirit, care solicită la maximum agilitatea și precizia interpretului.
https://oveit.com/hub/event/recital-cameral-d3blxZ7e
Program
Johann Sebastian Bach Ciacona din Partita nr. 2, în re minor, pentru vioară solo, BWV 1004
Piotr Ilici Ceaikovski Vals-Scherzo, Melodie
Camille Saint-Saëns Studiu în formă de vals
Ludwig van Beethoven Sonata Kreutzer, în la major, pentru pian și vioară, op. 47
Recital cameral
Dan-Iulian Druțac vioară | Constantin Borodin violoncel | Marcel Lazăr pian
23 Mar | Sala Mare
Scris sub impulsul pierderii mentorului său, Ceaikovski, acest trio este o confesiune muzicală de o sinceritate copleșitoare. Rahmaninov împletește melancolia rusă cu pasaje de pian spectaculoase și transcende durerea într-o experiență sonoră plină de forță și noblețe. Este o lucrare monumentală care te absoarbe complet în universul său emoțional.
https://oveit.com/hub/event/recital-cameral-o3j8dW72
Program
Serghei Rahmaninov Trio elegiac nr. 2, în re minor
George Enescu Trio în sol minor
Boris Dubosarschi Trio în do major
Concerte Educative
Clasic e fantastic
Repetiție cu public | Orchestra Română de Tineret
14 Martie | Sala Mare
O experiență artistică de excepție îi așteaptă pe spectatorii de toate vârstele, care vor pătrunde în lumea fascinantă a unei repetiții desfășurate sub bagheta maestrului Cristian Mandeal. Atmosfera luminoasă și temele pastorale din creația lui Dvořák vor prinde viață prin entuziasmul orchestrei – o perspectivă rară asupra procesului de creație.
https://oveit.com/hub/event/clasic-e-fantastic-repetitie-cu-public-Onk1JqzB
Program
Antonín Dvořák Simfonia nr. 8, în sol major, op. 88
Evenimente Partenere
Atom String Quartet invitat special: Cătălin Răducanu
Concertul este susținut cu ocazia Zilei Solidarității româno-polone
2 Martie | Sala Mare
Concertul propune un mix neașteptat de rigoare și libertate, unde coardele împrumută din energia jazz-ului și a pulsului urban. Programul construiește o punte între moștenirea poloneză și prezent, transformând scena într-un spațiu de experiment vibrant.
https://oveit.com/hub/event/atom-string-quartet-invitat-special-catalin-raducanu-Z3NwyMnN
Dawid Lubowicz, Mateusz Smoczyński vioară
Michał Zaborski violă
Krzysztof Lenczowski violoncel
Program
Krzysztof Lenczowski Winter Song
Ignacy Jan Paderewski, arr. Krzysztof Lenczowski Sarabandă în si minor
Mateusz Smoczyński Cvartet nr. 1 “Pictures from Warsaw”, partea I: The Uprising
Krzysztof Lenczowski Adonis Blue din Atlas of Butterflies
Dawid Lubowicz Ballad of the Death of Janosik
Krzysztof Penderecki, arr. Mateusz Smoczyński Aria din Three Pieces in Old Style
Frédéric Chopin, arr. Mateusz Smoczyński Mazurka în do major, op. 24, nr. 2
Zbigniew Seifert Quasimodo
Orchestra Naţională Simfonică a României
Dirijor Cristian Mandeal | Svetlin Roussev vioară | Julian Steckel violoncel
14 Martie | Sala Mare
Contrastul între introspecția contemporană și forța romantică definește acest program. Seara descrie un arc narativ ce pornește de la explorarea lui Andrei Petrache la dialogul solistic brahmsian, cu un punct final în optimismul lui Dvořák.
https://oveit.com/hub/event/concert-simfonic-jz6ZvJzw
Program
Andrei Petrache Imersiune
Johannes Brahms Concertul în la minor pentru vioară, violoncel şi orchestră, op. 102
Antonin Dvorak Simfonia nr. 8, în sol major, op. 88
Festivalul Chei al Universității Naționale de Muzică București Orchestra Universitaria
Dirijor Cristian Mandeal | Mihai Ritivoiu pian
28 Martie | Sala Mare
Elanul tinerilor artiști readuce la viață spiritul francez prin Bizet, Saint-Saëns și Franck. Traseul parcurge culorile teatrale provensale și virtuozitatea pianului, cu un final grandios în Simfonia densă și dramatică în re minor.
https://oveit.com/hub/event/concert-simfonic-YnWWWanp
Program
Georges Bizet Suita Arleziana nr. 1
Camille Saint-Saëns Concertul nr. 2, în sol minor, pentru pian și orchestră, op. 22
Solist Mihai Ritivoiu
César Franck Simfonia în re minor