„Doi și-un sfert”, implicată și în securizarea cibernetică a Sistemul 112

În acest sens, serviciul secret al MAI, implicat în această afacere, a cheltuit, din fonduri PNRR, 2,4 milioane de euro, însă nu a finalizat întreaga achiziție propusă. Până pe 10 decembrie, DGPI mai urmează să contracteze o altă soluție de securitate cibernetică, pentru care a anulat licitația la finalul lunii august, și care va înghiți încă 850.000 de euro. Structura de informații și protecție a Ministerului de Interne nu se află la prima implicare în contracte de acest gen. Luna trecută a mai scos la mezat un contract de 3,45 de milioane de euro, având ca obiect achiziția unei soluții de „acomodare a echipamentelor IT & C”, privind cartea de identitate electronică.

Serviciul secret al Ministerului Afacerilor Interne a demarat această afacere la data de 24 iulie 2025, când a publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț prin intermediul căruia a făcut cunoscut faptul că intenționează să contracteze „soluții de securitate cibernetică asociate SIMIEOP, constând în servicii de instalare, configurare, punere în funcțiune, operaționalizate și instruirea personalului”. Achiziția se face în cadrul unui proiect denumit „Extinderea și eficientizarea Sistemului de Urgență 112”, finanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDAIF).

Concret, prin proiectul „Extinderea și eficientizarea Sistemului de Urgență 112”, Direcția Generală de Protecție Internă susține că asigură „dezvoltarea componentei de securitate cibernetică a infrastructurii IT & C a Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul căreia se operaționalizează noi fluxuri de date în platforma SIMIEOP ce ar putea fi ținta unor potențiale atacuri cibernetice cu impact la nivelul întregii infrastructuri cibernetice a MAI”.

În acest sens, SGPI, în calitate de autoritate contractantă, este partener în cadrul proiectului alături de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și de Direcția Generală Management Operațional (DGMO).

Patru loturi - atribuite, unul - anulat

Mai exact, prin intermediul acestei proceduri de achiziție, urmează să fie achiziționate cinci soluții tehnice. Este vorba despre o soluție software Cyber Threat Intelligence, pentru care DGIPI a pus la bătaie un buget estimat inițial la 2.465.400 de lei fără TVA, despre o soluție Dark Web Intelligence, care a primit un buget inițial de 2.467.865,4 lei fără TVA, sau despre o soluție de asigurare a acțiunilor de răspuns automat la evenimentele de securitate cibernetică, cu un buget inițial de 4.734.692,23 de lei fără TVA.

De asemenea, în contract mai intră două soluții WAF pentru protecția aplicațiilor web, în valoare inițială de 940.478,7 lei fără TVA, precum și două soluții de analiză dinamică malware și agresiuni cibernetice pentru rețelele de date, în valoare estimată inițial de 2.865.592,4 lei fără TVA.

În total, valoarea estimată a acestor loturi se ridică la 12.533.550,03 lei fără TVA, respectiv de 14.914.924,54 de lei cu tot cu TVA.

În aceste condiții, la data de 4 noiembrie 2025, Direcția Generală de Protecție Internă a atribuit, prin licitație publică, companiei SC Logi Computer SRL, un contract aferent lotului al cincilea, pentru suma de 2.770.000 de lei fără TVA, respectiv de 3.351.700 de lei cu tot cu TVA. Ulterior, la data de 6 noiembrie 2025, serviciul secret al MAI a încheiat, tot prin licitație, cu SC Dendrio Innovations SRL, treci contracte, aferente loturilor 2, 3 și 4, la o valoare totală de 7.036.400 de lei fără TVA, respectiv de 8.514.044 de lei cu TVA inclusă.

Împreună, cele patru loturi atribuite se ridică la valoarea de 11.865.744 de lei cu TVA, adică la 2.421.580,41 de euro. Conform documentației de atribuire, primul lot al acestui contract a fost anulat pe cale administrativă, la data de 28 august 2025.

Licitația va fi reluată, parțial, luna viitoare

Potrivit caietului de sarcini care a stat la baza acestei achiziții, document aprobat de directorul general al GDPI, general-maior Marius Haientz Petriche, „prin implementarea proiectului se vor achiziționa produse noi, la standardele tehnologice aliniate la cerințele actuale, care vor respecta angajarea unui răspuns automat la incidente de securitate cibernetică, prin identificarea, monitorizarea și evaluarea evenimentelor de securitate colectate din infrastructura SIMIEOP și a agențiilor de intervenție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cum ar fi Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General al Jandarmeriei Române”.

Din același document, mai aflăm că „beneficiul implementării soluțiilor propuse prin proiect sunt de a asigura securitatea cibernetică a rețelelor și sistemelor informatice din infrastructura IT & C a Direcției Generale Management Operațional și a agențiilor de intervenție ale MAI, prin identificarea, monitorizarea și investigarea evenimentelor de securitate cibernetică, în baza informațiilor de tipul Cyber Threat Intelligence, IP-uri, domenii, hash-uri asociate atacurilor de tip Ransomware sau care se referă la grupări statale ce desfășoară atacuri cibernetice de tip APT (Advanced Persistent Threat)”.

Așa cum am arătat mai sus, primul lot al acestui contract a fost anulat pe cale administrativă la finalul lunii august a anului curent. Ulterior, la data de 6 noiembrie 2025, Direcția Generală de Protecție Internă a scos din nou la licitație primul lor al acestui contract, constând în achiziția sistemului software Cyber Threat Intelligence. De data aceasta, valoarea lotului a fost calculată la 3.444.900,83 de lei fără TVA, adică la 4.168.330 de lei cu TVA inclusă (850.679,6 euro).

Criteriul de atribuire a fost stabilit ca fiind cel mai bun raport calitate-preț, iar ofertele urmează să fie deschise la data de 10 decembrie 2025. Dacă și acest lot va fi adjudecat, valoarea afacerii va ajunge la 3.272.260 de euro.

DCPI se implică și în proiectul cărții de identitate electronică

„Doi și-un sfert”, așa cum mai este cunoscută Direcția Generală de Protecție Internă a MAI, nu se implică doar în contracararea atacurilor cibernetice care vizează sistemul unic de urgență 112, ci și în sistemul care operează cărțile electronice de identitate.

Concret, la data de 21 octombrie 2025, serviciul secret al Internelor a scos la licitație un contract având ca obiect achiziția unei soluții de acomodare a echipamentelor IT & C având ca destinație back-up pi disaster recovery, în cadrul proiectului „Sistem de Alertă Timpurie - SAT”, finanțat tot prin PNRR, prin investiția „Cartea de Identitate Electronică și securitate digitală”.

Contractul are un buget estimat de 14.000.000 de lei fără TVA, respectiv de 16.940.000 de lei cu TVA inclusă (3.457.124,9 euro). În acest proiect de achiziție intră echipamente de rețea, vehicule utilitare, sisteme de stingere a incendiilor, sisteme de supraveghere, containere de stocare, lucrări de construcții de linii de comunicații, lucrări de instalații electrice și lucrări de conexiuni electrice.

Aceste lucrări și servicii urmează să fie executate, potrivit caietului de sarcini, în localitatea Dumbrăvița, județul Brașov. Contractul are o durată de opt luni, iar ofertele urmează să fie deschise, prin organizarea unei licitații deschise, la data de 3 decembrie 2025.