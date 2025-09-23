Senatul și-a cumpărat bilete de avion pe curse internaționale. Un senator zboară cu 30% mai scump decât un deputat

Afacerea a fost parafată la începutul acestei luni, prin licitație deschisă. Comparativ, alocată pe cap de senator, această sumă înseamnă că fiecare ales din Camera Superioară are alocat pentru cursele internaționale un buget mediu de 30.352,27 de lei cu TVA. Printr-un contract identic încheiat de Camera Deputaților la finalul lunii mai a anului curent, un deputat are alocat pentru aceleași tip de servicii un buget mediu de 21.636,34 de lei cu tot cu TVA.

Afacerea a fost scoasă la mezat de către Senatul României, la data de 10 mai 2025, când instituția condusă de Mircea Abrudean a publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare prin intermediul căruia a făcut cunoscut faptul că intenționează să încheie un acord-cadru, având ca obiect prestarea de servicii de transport aerian internațional de pasageri, pentru perioada 2025 – 2027. Durata contractului este, așadar, de doi ani, iar finanțarea afacerii este asigurată din fonduri bugetare.

Din documentația de atribuire, aflăm că Senatul dorește să contracteze, în toată această perioadă, 1.000 de bilete de avion, adică 500 de bilete în fiecare an, iar, pentru încheierea acordului-cadru a organizat o licitație deschisă, impunând ca și criteriu de departajare prețul cel mai scăzut.

Valoarea inițială a bugetului pus la dispoziție în această afacere de către Senat s-a ridicat la 3.361.344,52 de lei fără TVA, respectiv de 4.000.000 de lei cu TVA inclusă, iar la licitația deschisă organizată, au fost primite șapte oferte.

Acordul-cadru a fost atribuit, la data de 4 septembrie 2025, sub numărul 22/2025, iar firmele care și l-au adjudecat sunt SC Danco Pro Communication SRL, Compania Națională de Transport Aerian TAROM SA, SC Weco TMC SRL, SC Olimpic International Turism SRL, SC Travel Time D&D SRL, SC Transilvania Holiday Travels SRL și SC BBock Bed and Breakfast SRL. Valoarea finală negociată a acordului-cadru se ridică la 3.361.344,54 de lei fără TVA (aceeași valoare ca și suma maximă pusă la bătaie de către Senatul României), însă valoarea brută a contractului este mai mare, deoarece a fost, între timp, majorată cota de TVA, astfel încât, cu tot cu TVA, afacerea va scoate din bugetul Senatului suma de 4.067.226,9 lei (830.046,3 euro).

34.500 de euro pe lună

Practic, pentru fiecare lună, Senatul va cheltui pe curse aeriene externe în medie câte 34.585,26 de euro. În caietul de sarcini care stă la baza acestei achiziții se precizează că Senatul vizează contractarea serviciilor de transport aerian internațional de pasageri, în funcție de necesități și în limita bugetului alocat, după caz, pentru demnitarii, salariații și delegații autorității contractante, precum și pentru salariații altor instituții care însoțesc delegații Senatului.

Se arată, ca regulă generală, că demnitarii, salariaţii și delegaţii Senatului efectuează deplasări prin cele mai rapide şi mai economice mijloace de călătorie raportate la natura şi urgenţa deplasării. „În componenţa unei delegaţii pot exista atât membri care au statut de demnitar şi dreptul de a călători la clasa business, cât şi personal ce nu are acest statut şi călătoreşte la clasa economic. Ca regulă, membrii unei delegaţii se deplasează către destinaţie cu aceeaşi aeronavă, cu excepţia situaţiilor în care se solicită în mod expres contrariul în cuprinsul invitaţiei de participare la reofertare”, se arată în caietul de sarcini.

Potrivit aceleiași documentații de atribuire, „serviciile de transport aerian ofertate (rezervarea şi emiterea de bilete de avion) se vor asigura prin intermediul companiilor aeriene care au curse regulate (cu sau fără escală) sau charter, iar emiterea biletelor se va realiza de regulă, în sistemul IATA, cu ajutorul sistemelor electronice de tip GDS (Global Distribution System - sistem computerizat de rezervări). Se vor accepta oferte pentru rezervare și emitere de bilete de avion la companii sau zboruri tip «low cost», numai în cazurile în care autoritatea contractantă solicită în mod explicit aceasta”.

La Camera Deputaților, bugetul e mai mic

Interesant este că, spre comparație, la data de 16 aprilie 2025, și Camera Deputaților a contractat servicii de transport aerian pentru deputați, pe rute regulate, pe rute naționale interne, operate de companiile aeriene. Este vorba despre rutele București – Baia Mare, București – Cluj-Napoca, București – Oradea, București – Satu Mare, București – Suceava și București – Timișoara, și retur.

Contractul, având numărul 8/321/2025, a fost adjudecat de către Compania Națională TAROM SA, pentru 2.952.036,97 de lei fără TVA, respectiv de 3.518.874 de lei cu TVA inclusă (718137,6 euro).

La data de 30 mai 2025, Camera Deputaților a mai încheiat două acorduri-cadru, în valoare totală de 7.000.000 de lei fără TVA, respectiv de 8.330.000 de lei cu TVA inclusă, pentru servicii de transport aerian internațional de pasageri, dar și pentru servicii de cazare la hoteluri din străinătate.

Partea din contract care vizează biletele de avion a fost parafată pentru suma de 6.000.000 de lei fără TVA, respectiv pentru 7.140.000 de lei cu tot cu TVA. Acordul-cadru a fost încheiat tot pentru o perioadă de doi ani ca și cel parafat de către Senat.

În actua legislatură, există 330 de deputați și 134 de senatori, ceea ce înseamnă că sunt de 2.46 ori mai mulți deputați decât senatori. Însă valoarea contractului pentru zborurile pe curse externe este de 1,79 de ori mai mare pentru Camera Deputaților decât a celei din contractul încheiat de Senat.

Mai mult, pe cap de senator se alocă 25.084,6 lei fără TVA (30.352,37 de lei cu TVA), în timp ce pe cap de deputat se alocă 18.181,8 lei fără TVA, respectiv 21.636,34 de lei cu TVA pentru zborurile externe, în următorii doi ani.

Nici zborurile interne nu au fost neglijate. Peste 2,1 milioane de lei, în ultimul an

Camera superioară a Parlamentului s-a îngrijit și de zborurile interne. Spre exemplu, la data de 25 iunie 2-25, Senatul a încheiat cu TAROM un contract în valoare de 504.201,68 de lei fără TVA, pentru servicii de transport aerian pentru senatori, secretarul general și secretarii generali adjuncți, pe curse regulate interne operate de TAROM, pentru perioada iulie – decembrie 2025.

Anterior, la data de 25 martie 2025, instituția a mai încheiat, cu aceeași companie, un contract în valoare de 336.134,45 de lei fără TVA, pentru servicii de transport aerian de pasageri pentru senatori, secretarul general și secretarii generali adjuncți, pe curse regulate interne, pentru perioada aprilie – iunie 2025.

Anul trecut, în 26 aprilie 2024, instituția a mai încheiat cu TAROM SA un contract în valoare de 945.258,15 lei fără TVA, pentru același tip de servicii, aferente perioadei mai – decembrie 2024.

Aceste contracte, însumate, au o valoare totală de 1.794.714,28 de lei fără TVA, respectiv de 2.135,710 lei cu TVA inclusă.