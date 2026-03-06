Serviciile, salvatorii PNRR. SRI a contractat protecție cibernetică de 165 de milioane de euro. Anterior, a cumpărat și instruire, de încă 6 milioane

Serviciile secrete vin în întâmpinarea lui Ilie Bolojan, care a cerut absorbirea tuturor fondurilor europene puse la dispoziție prin PNRR până la jumătatea acestui an, contractând servicii și achiziționând echipamente la greu. Un astfel de contract a fost parafat, la sfârșitul lunii ianuarie, de către Serviciul Român de Informații, când a parafat cu două firme o afacere de 165 de milioane de euro pentru furnizarea de echipamente hardware. Una dintre firmele care și-au adjudecat contractul este furnizor de casă al SRI. Cealaltă companie este lipită de contractele cu statul. Cu doar o lună înainte de parafarea acestei afaceri, tot SRI a mai contractat servicii de instruire pentru utilizarea acestor echipamente hardware, punând la bătaie pentru organizarea acestor cursuri încă 6 milioane de euro.

Celebra unitate militară a Serviciului Român de Informații UM 0929 București a anunțat această afacere încă din data de 20 martie 2025, când a publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț conform căruia intenționa să încheie un contract de furnizare de echipamente hardware pentru dezvoltarea sistemului de securitate cibernetică pentru implementarea proiectului „Asigurarea protecției cibernetice atât pentru infrastructurile IT&C publice, cât și private cu valențe critice pentru securitatea națională, prin utilizarea tehnologiilor inteligente”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Concret, afacerea face parte din Componența 7 din PNRR „transformarea digitală”.

Pentru contractarea acestor echipamente, SRI a pus la bătaie, din fonduri PNRR, un buget estimat inițial la 669.229.073,01 lei fără TVA, respectiv de 809.767.178,34 de lei cu TVA inclusă, organizând, în acest sens, o licitație deschisă.

Conform anunțului de atribuire publicat în SEAP, la această procedură de licitare s-au primit trei oferte, dintre care una singură a fost declarată admisibilă, iar altele două s-au retras. În aceste condiții, la data de 30 ianuarie 2026, UM 0929 București a încheiat cu asocierea formată din companiile SC Logic Computer SRL și SC Digi România SA contractul nr. 9/2026, la un preț final negociat de 668.000.866 de lei fără TVA, respectiv de 808.281.047,9 lei cu tot cu TVA (164.955.315,9 euro).

Ce anume a cumpărat cu banii respectivi

Din caietul de sarcini care a stat la baza încheierii acestui contract aflăm că beneficiarul final al afacerii este Centrul Național Cyberint, iar contractul va cuprinde, printre altele, achiziția de soluții de tip Unfriend Threat Management, soluții de tip Email Gateway, soluții de detecție ATP, EDR, SIEM, IoC, soluții de autentificare passwordless, echipamente de suport, soluții de protecție rețea de cooperare, soluții de tip videowall, laboratoare mobile, sisteme de ticketing, platforme inteligente, tehnologii web pentru investigații cibernetice, precum și soluții pentru testarea nivelului de securitate cibernetică, cu capacități de scanare și validare automată a vulnerabilităților.

Aceste soluții și echipamente vor fi implementate la nivelul Centrului Național de Securitate Cibernetică și la nivelul locațiilor din București, Neamț, Cluj, Hunedoara, Argeș, Bacău, Caraș-Severin, Mehedinți, Vâlcea, Olt, Alba, Sibiu, Bihor, Constanța, Giurgiu, Suceava, Iași, Mureș, Călărași, Dolj, Timiș, Arad, Buzău, Galați, Brăila, Brașov și Prahova.

În documentația de atribuire se precizează că, prin această investiție finanțată prin PNRR, „se urmărește extinderea și dezvoltarea la nivel național a mecanismelor de protecție împotriva atacurilor cibernetice în continuă evoluție, prin adoptarea de tehnologii de ultimă generație care să asigure mijloacele defensive optime pentru toate domeniile de interes național”.

„Actualizarea soluțiilor de securitate implementate în cadrul infrastructurilor beneficiare a fost luată în considerare, atât din punctul de vedere al necesității creșterii capacității echipamentelor de securitate, cât și din punctul de vedere al achiziționării de soluții complementare, prin intermediul cărora să fie detectate noi tipuri de amenințări cibernetice. Având în vedere că atacurile la nivel avansat APT sunt din ce în ce mai prezente și afectează echilibrul social, este esențial să fie implementate noi tehnologii de detectare, complementare celor existente, pentru a crește șansele de identificare și blocare a acestor tipuri de atacuri. Acest lucru se face printr-o abordare integrată, necesitând implementarea de soluții complexe de detectare APT pe stațiile de lucru”, mai arată cei de la SRI.

Interesant este că, în caietul de sarcini, scria că toate soluțiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini vor fi implementate până cel târziu la data de 15 decembrie 2025, însă achiziția a fost parafată abia la finalul lunii ianuarie a acestui an.

Furnizorii, abonați la contracte pe bani publici

SC Logic Computer SRL, una dintre cele două companii care și-au adjudecat acest contract imens, din punct de vedere al bugetului pus la dispoziție, este deținută, conform datelor furnizate de Registrul Comerțului, de către omul de afaceri Laurențiu Dumitrache.

Această firmă mai figurează în baza de date a SEAP cu încă nouă contracte încheiate cu UM 0929 București. Aceste contracte, în valoare totală de 77.703.113 lei fără TVA, se refereau la furnizarea de platforme de instruire, furnizarea de echipamente, furnizarea de soluții hardware, servicii de formare profesională de nivel înalt în domeniul securității cibernetice sau servicii de instruire pentru implementarea a proiectului de utilizare a calculului de înaltă performanță în investigațiile de prevenire și combatere a terorismului.

Cea de-a doua companie care și-a adjudecat, alături de SC Logic Computer SRL, contractul pus la dispoziție de către SRI, SC Digi România SA, are ca acționar majoritar pe Digi Communications NV, controlată de Zoltan Teszari. Și această firmă figurează cu o serie de contracte cu statul, de la STS, SRI, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Dezvoltării, Societatea de Transport București, Camera Deputaților, Curtea de Conturi, ANCOM, Primăria Capitalei, RA-APPS, Complexul Energetic Oltenia, CFR Călători SA, Primăria Municipiului Oradea, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere sau Secretariatul General al Guvernului.

Înainte de a cumpăra echipamentele, a achiziționat cursuri de instruire pentru utilizarea lor

O altă achiziție făcută de SRI, prin intermediul UM 0929 București, a fost antamată încă din data de 30 octombrie 2024 și se referea la achiziția de servicii de instruire în domeniul securității cibernetice, pentru implementarea aceluiași proiect „Asigurarea protecției cibernetice, atât prin infrastructurile IT&C publice, cât și pentru cele private cu valențe critice pentru securitatea națională, pentru utilizarea tehnologiilor inteligente”.

Acest contract a fost împărțit în două loturi. Primul lot, cu un buget estimat inițial alocat de 9.921.885 de lei fără TVA, constă în organizarea de cursuri de instruire în domeniul securității cibernetice. Al doilea lort, pentru care a fost alocat un buget estimat inițial de 16.550.449,70 de lei fără TVA, vizează organizarea de cursuri de instruire specializate în domeniul securității cibernetice.

Și pentru atribuirea acestui contract a fost organizată o licitație deschisă. Mai întâi, a fost atribuit contractul aferent celui de-al doilea lot, la data de 31 octombrie 2025, pentru un preț final negociat de 15.914.775 de lei fără TVA, respectiv de 19.256.877,75 lei cu TVA inclusă.

Al doilea contract, aferent primului lot, a fost atribuit la data de 30 decembrie 2025, pentru un preț final negociat de 7.565.820 de lei fără TVA, respectiv de 9.164.642,2 lei cu TVA inclusă.

În total, cele două loturi au costat 28.411.519,95 de lei cu tot cu TVA și au fost adjudecate de aceeași companiei ofertată - SC Bittnet Systems SA.