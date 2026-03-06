Concursurile pentru medici, păzite de ONG-uri. Observatorul extern - „un «watchdog» împotriva corupţiei”

Toate concursurile organizate pentru angajările din spitalele de stat vor fi supravegheate de observatori independenţi acreditaţi din partea societăţii civile, potrivit unui proiect de lege pus recent în dezbatere, la Parlament. Aceşti observatori vor reprezinta ONG-uri din domeniul protecţia sănătăţii publice și drepturilor pacientului, potrivit inițiatorilor, iar scopul propunerii este să elimine concursurile aranjate și să promoveze tinerii medici pe baza pregătirii lor, fără influențe externe, privilegii sau favoritisme.

Proiectul pus, marți, în dezbatere la Senat este inițiat de cinci parlamentari USR și semnat, în total, de 33 de deputați și senatori, majoritatea din aceeași formațiune politică.

Concret, inițiativa vizează modificarea art.180 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, introducând posibilitatea ca observatori independenți din societatea civilă să participe la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante și să monitorizeze procedura pentru a se asigura că este corectă. Procedura concretă ar urma să fie reglementată de Ministerul Sănătăţii.

„Concursul pentru ocuparea posturilor vacante se organizează la nivelul spitalului, iar repartizarea personalului pe locuri de muncă este de competenţa managerului. La concursul pentru ocuparea posturilor vacante participă observatori independenţi acreditaţi din partea societăţii civile în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii”, stipulează proiectul de lege.

Dacă legea va fi adoptată, conform documentului amintit mai sus, ministrul Sănătății va avea la dispoziție 90 de zile pentru a modifica, prin ordin, metodologia privind organizarea şi desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi.

Organizațiile vor fi acreditate de Ministerul Sănătății

Observatorii independenți acreditați vor fi persoane desemnate din afara unității sanitare care organizează concursul, „selectate exclusiv dintre organizațiile neguvernamentale legal constituite, care au ca obiect de activitate protecția sănătății publice, drepturile pacientului sau alte activități similare în ceea ce privește sistemul sanitar”, spun autorii proiectului, precizând că ONG-urile care își vor trimite reprezentanții să monitorizeze angajările din spitale vor fi acreditate în prealabil de Ministerul Sănătății „în baza unei proceduri publice și transparente”.

„Observatorii nu vor putea interveni în evaluarea profesională a candidaților, în stabilirea subiectelor ori a baremelor, rolul lor fiind limitat la supravegherea respectării regulilor procedurale, consemnarea eventualelor neregularități în documentele concursului, putând formula un raport de observare”, se arată în expunerea de motive.

Inițiatorii spun că este necesară această reglementare pentru un plus de transparență și pentru combaterea unei practici frecvent semnalate de tinerii medici și anume cea a concursurilor „cu dedicație” pentru posturile vacante din spitalele de stat.

„Un sistem încetățenit de pile și relații”

Calitatea resursei umane din domeniul sanitar are consecințe directe asupra sănătății publice, subliniază autorii proiectului, precum și asupra încrederii pe care pacienții o au în privința tratamentelor medicale efectuate.

„Concursurile pentru ocuparea posturilor libere în spitalele de stat sunt de prea multe ori cu final cunoscut, care nu are nicio legătură cu evaluarea obiectivă care ar trebui făcută și selectarea celui mai bun candidat, ci cu un sistem încetățenit de pile și relații.

Asta descurajează tinerii absolvenți de medicină să rămână în țară, iar noi restul, ca pacienți, nu ajungem să fim tratați de cei mai buni medici, ci de cei favorizați pe diferite criterii nelegate de performanța profesională”, a scris deputata Oana Murariu, inițiatoarea proiectului legislativ, pe pagina sa de Facebook.

Propunerea legislativă va face ca personalul medical să fie ales „pe criterii complet meritocratice”, iar acest lucru va determina creșterea calității serviciilor de sănătate publică.

„Observatorul independent are capacitatea reală de a crește transparența și integritatea concursurilor în spitalele publice, acționând ca un «watchdog» împotriva corupției, abuzurilor și tratamentelor inegale”, conchid inițiatorii, în expunerea de motive, unde sunt date și câteva exemple în care observatori externi pot participa la „operațiuni competitive care prezintă un interes public ridicat”.

Unul dintre acestea face referire la alegerile electorale, unde observatori acreditați pot participa la operațiunile birourilor electorale în vederea supravegherii corectitudinii aplicării legislației în domeniu.

Un alt exemplu îl reprezintă posibilitatea ca reprezentanții federațiilor sindicale să participe cu titlu de observator la etapele de organizare și desfășurare a concursurilor organizate de inspectorate sau de unitățile de învățământ.

„Vrem ca medicii tineri să rămână în țară? Atunci să nu mai lăsăm să fie goniți de aici de uși care le sunt trântite în față pe nedrept și să le arătăm că au șanse reale să profeseze pe merit în România”, spune Oana Murariu, deputat

În urmă cu doi ani, trei dintre inițiatorii acestei modificări legislative au mai depus un proiect pentru instituirea unui mecanism transparent pentru ocuparea posturilor vacante de medici din spitalele de stat. Concret, acesta prevede ca Ministerul Sănătății să centralizeze pe site toate posturile disponibile din spitale și să organizeze concurs național pentru ocuparea acestora, de două ori pe an, pe modelul rezidențiatului. Însă, după ce a fost respinsă de Senat, propunerea a rămas blocată, de circa un an și jumătate, prin vreun sertar al Camerei Deputaților.