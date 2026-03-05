Un tânăr consilier local PSD s-a împușcat în cap

Potrivit primelor informații apărute în anchetă, bărbatul – identificat ca fiind Costi Bălășoiu, consilier local PSD – ar fi folosit un pistol pe care îl deținea legal, scrie stiripesurse.

Surse apropiate anchetei susțin că acesta ar fi lăsat în urmă un mesaj înregistrat în care își explica gestul, iar în locuință ar fi fost găsite haine pregătite pentru înmormântare și lumânări aprinse, detalii care indică faptul că gestul ar fi fost premeditat.

Potrivit unor surse, bărbatul se confrunta de mai mult timp cu tulburare depresivă după ce, în urmă cu un an, își pierduse tatăl.

Autorităţile au intervenit în urma unui apel la 112, prin care o femeie anunţa că soţul său, în vârstă de 46 de ani, s-ar fi sinucis. Echipajul medical ajuns la fata locului a constatat decesul bărbatului, care prezenta o plagă împuşcată în zona capului.



"Din primele verificări a rezultat că bărbatul s-ar fi sinucis, lăsând şi un mesaj prin care îşi explica gestul, iar arma de foc, de tip pistol, ar fi deţinut-o în mod legal, conform primelor verificări", se arată într-o informare transmisă de IPJ Argeş.



Conform aceleiaşi surse, cadavrul a fost transportat la o unitate medico-legală pentru efectuarea necropsiei, fiind deschis un dosar penal cu privire la săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă.



"Totodată au fost sesizaţi şi poliţiştii din cadrul Serviciului Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase Argeş, pentru efectuarea verificărilor specifice", se menţionează în informare.



Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul, scrie AGERPRES