SRL-ul înființat în urmă cu un an de Florin Cîțu a produs, din consultanță, profit dublu decât salariile pe care le lua pe vremea când era senator

Rămas fără job în politică, din cauză că, la ultimele alegeri parlamentare, lista pe care a candidat nu a întrunit numărul de voturi suficiente pentru a reaccede în Legislativ, fostul premier al PNL din pandemie, Florin Vasile Cîțu, a câștigat, în ultimele opt luni ale anului trecut, din consultanță, mai mult decât dublu de cât „producea”, anterior, ca senator în Parlamentul României. Firma sa de consultanță, pe care a înființat-o în luna martie a anului trecut, a produs, pentru Cîțu, aproape 4.800 de euro pe lună profit net, în condițiile în care ca senator câștiga o indemnizație lunară de aproximativ 2.235 de euro. Conform bilanțului depus la Ministerul Finanțelor, societatea comercială în cauză a funcționat, în 2025, fără niciun salariat.

„Jurnalul” a dezvăluit, într-o anchetă publicată în anul 2025, că ex-prim-ministrul PNL a înființat, la data de 15 aprilie 2025, compania SC BNW Advisory SRL. Înființarea a avut loc prin încheierea nr. 341642/2025 a Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

Din extrasul încheierii respective rezultă că, în baza cererii din 14 aprilie 2025 și a actelor doveditoare depuse, ONRC a dispus autorizarea constituirii, înmatricularea și înregistrarea SC BNW Advisory SRL.

Sediul firmei se află într-un apartament la bloc, amplasat în Râmnicu Vâlcea, iar obiectul de activitate declarat este acela al „activităților de consultanță pentru afaceri și management”.

Capitalul social subscris și vărsat al SC BNW Advisory SRL este de 200 de lei, iar fondator și asociat unic este nimeni altul decât Florin Vasile Cîțu, cu domiciliul în sectorul 2 al Capitalei. Este vorba despre fostul ministru al Finanțelor din timpul Guvernului Orban, de fostul premier al Guvernului României din anul 2021, de fostul președinte al PNL și al Senatului României, dar și de ex-senatorul PNL de până la finalul legislaturii 2020-2024.

4.763 de euro pe lună

Recent, pe portalul oficial al Ministerului Finanțelor, compania de consultanță a lui Florin Cîțu, SC BNW Advisory SRL, și-a publicat bilanțul contabil pe anul 2025, mai exact pe opt luni ale anului trecut, informațiile arătând că afacerea a mers mai mult decât bine, în ciuda crizei financiare cu care s-a confruntat și se mai confruntă, încă, România, generând pentru patronul politician, rămas fără „colegi”, profituri nete mai mari dectât leafa pe care a încasat-o ca și parlamentar.

Concret, potrivit acestui bilanț contabil, compania lui Cîțu, un SRL din Vâlcea, a înregistrat, în anul fiscal 2025, o cifră de afaceri totală de 304.465 de lei (38.058,13 lei pe lună). Veniturile totale încasate de societate au fost de 306.307 lei (adică de 38.288,38 de lei pe lună).

Firma lui Florin Cîțu declară, oficial, că, în cele opt luni de activitate din anul 2025, a efectuat cheltuieli totale în cuantum de 78.123 de lei, adică 9.765, 4 lei pe lună. Iar profitul net realizat de către asociatul unic, Florin Vasile Câțu, s-a ridicat la 186.721 de lei, adică la câte 23.340,13 lei (4.763,4 euro) pentru fiecare dintre cele opt luni de activitate.

Spre comparație, conform celei mai recente declarații de avere pe care Florin Cîțu a completat-o și depus-o în calitate de senator în Parlamentul României, acesta a încasat, în ultimul an fiscal anterior verii anului 2024, o indemnizație de parlamentar de 131.412 lei pe an, adică de 10.951 de lei pe lună (2.234,9 euro).

23.275 voturi, la parlamentarele din 2024

Din același bilanț fiscal depus, la data de 321 decembrie 2025, de către SC BNW Advisory SRL, aflăm că firma patronată de Florin Cîțu deține active imobilizate totale în cuantum de 4.152 de lei și active circulante totale de 201.879 de lei. În conturi la bănci, societatea avea depuși 96.089 de lei și figura cu datorii în cuantum de 19.110 lei.

Compania în cauză mai declară capitaluri totale în cuantum de 186.921 de lei, din care 200 de lei reprezintă capitalul social subscris și vărsat.

Florin Cîțu a devenit afacerist după ce nu a mai prins un post de parlamentar, deoarece PNL nu a obținut suficiente voturi în circumscripția Galați, unde a candidat, deschizând lista, la alegerile din 1 decembrie 2024. Conform Biroului Electoral Central, PNL a obținut, în județul Galați, la alegerile pentru Senat, 23.275 de voturi, reprezentând 10,35% din opțiunile electoratului gălățean, clasându-se pe locul al patrulea, după PSD, AUR și USR. Acest rezultat a fost insuficient pentru ca vreun candidat de pe această listă să acceadă în Camera Superioară a Parlamentului.

Cîțu a ocupat funcția de senator în Parlamentul României două mandate consecutive, fiind ales, în legislaturi 2016 – 2020 și 2020 – 2024, pe lista de București a Partidului Național Liberal. Între 2019 și decembrie 2020, Florin Cîțu a ocupat funcția de ministru al Finanțelor Publice în cadrul Guvernului condus de Ludovic Orban. După alegerile parlamentare din anul 2020, el a fost propus de către Klaus Iohannis și învestit de Parlament ca prim-ministru al Guvernului PNL-USR-UDMR.

Inculpat de DNA în dosarul „Vaccinurilor”

Fostul premier Florin Cîțu are, de mai bine de doi ani și jumătate, calitatea de inculpat în dosarul DNA în care, în calitate de fost senator și de prim-ministru, este acuzat de două infracțiuni de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. Este vorba despre binecunoscutul dosar al „Vaccinurilor”, în care este cercetat alături de foștii miniștri USR ai Sănătății, Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă.

DNA arată că, la 17 iunie 2020, Comisia Europeană a lansat Strategia europeană privind accelerarea dezvoltării, fabricării și distribuției vaccinurilor împotriva COVID-19 prin care propunea o abordare centralizată pentru achiziția unor opțiuni viabile de vaccinuri și care a presupus negocierea de către Comisia Europeană a unor acorduri de achiziție anticipată cu producătorii de vaccinuri în numele statelor membre. Vaccinurile urmau să fie distribuite statelor membre UE în funcție de numărul populației, iar decizia cu privire la vaccinarea prioritară a anumitor categorii de populație revenea statelor membre.

Procurorii arată că statele membre aveau posibilitatea să utilizeze, într-un termen de 5 zile de la notificare, o clauză de „opt-out”, astfel că nu erau obligate să suporte niciun fel de contribuție pentru vaccinurile pe care decideau să nu le solicite.

În acest context, „în datele de 19 aprilie 2021 respectiv 13 mai 2021, suspectul Cîțu Florin Vasile, în calitate de prim-ministru, cu încălcarea dispozițiilor legale și în lipsa oricăror documente/ analize care să ateste necesitatea achiziției, ar fi aprobat două memorandumuri emise de Ministerul Sănătății, în baza cărora s-ar fi contractat un număr mult mai mare de doze de vaccin (Pfizer și Moderna), în condițiile în care ar fi cunoscut faptul că numărul persoanelor eligibile pentru vaccinare comunicat de statul român Comisiei Europene era de 10,7 milioane. Concret, deși dozele de vaccin contractate anterior datei de 1 ianuarie 2021 (37.588.366 doze) ar fi fost suficiente pentru vaccinarea unui număr de peste 23 milioane persoane, prin demersurile sale, suspectul Cîțu Florin Vasile ar fi facilitat conducerii Ministerului Sănătății să tranzacționeze și să ordonanțeze la plată achiziția în plus a unui număr de 43.359.892 doze vaccin în valoare de 825.636.678 euro fără TVA”, se arată în actul de punere sub acuzare.