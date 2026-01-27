Culmea tupeului la Palatul Victoria! Uluitoare bătaie de joc: Guvernul ia SUV-uri pentru toți șefuleții de la ușa lui Ilie Bolojan

În timp ce îndeamnă autoritățile din subordine și autoritățile publice locale să „strângă cureaua” cheltuielilor publice, Cancelaria Prim-Ministrului, populată cu apropiații premierului Ilie Bolojan, „sparge peste o jumătate de milion de euro pe mașini. Și nu este vorba despre achiziția autovehiculelor, ci despre preluarea lor în sistem de leasing operațional, urmând ca, după trei ani, să le restituie proprietarului. Însă banii pentru fiecare astfel de mașină preluată în leasing operațional depășesc plafonul maxim prevăzut de lege în cazul achiziției de mașini permise, în acest moment, pentru instituțiile publice din România. Iar pentru ca tupeul să fie maxim, în documentele de atribuire se arată că toți cei 14 demnitari ai Cancelariei, în frunte cu șeful structurii, vor beneficia de o astfel de mașină. Mașinile sunt autoutilitare SUV sau Pick-up, pentru a putea ocoli și interdicția legală cu privire la capacitatea cilindrică a motoarelor.

Cancelaria Prim-Ministrului a publicat, la data de 21 ianuarie 2026, în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), un anunț de participare conform căruia intenționează să încheie un contract având ca obiect furnizarea de autovehicule în sistem de leasing operațional. „Obiectul acordului-cadru este de furnizare prin servicii de leasing operațional a 19 autovehicule din categoria N1, caroserie de tip SUV sau Pick-up cu cabină dublă, complet închisă, cu destinație mixtă și arhitectură închisă, pe 36 de luni, fără a dobândi proprietatea asupra acestora”, se arată în anunțul de participare citat.

Conform Cancelariei Prim-Ministrului, „leasingul operațional este o variantă în care bunul este utilizat pe o perioadă determinată, iar la finalul contractului, acesta este returnat locatorului (proprietarului). Acest tip de leasing este adesea folosit pentru echipamente și vehicule, fără obligația de cumpărare la final”.

Cu mult tupeu, în același document se mai arată că „în prezent, în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului își desfășoară activitatea 3 secretari de stat și 210 consilieri de stat, precum și directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat. Drept urmare, este necesar un număr de cel puțin 14 autovehicule care să fie puse la dispoziția acestora”.

Noile mașini, în categoria N1, exceptată de la restricții

Lucrurile nu se opresc aici. „Totodată, pentru activitatea curentă a Cancelariei Prim-Ministrului este necesar cel puțin încă un autovehicul. Acest autovehicul trebuie să asigure desfășurarea activităților specifice cabinetului. De asemenea, pentru realizarea în bune condiții a activității întreprinse de structurile de specialitate de la nivelul Cancelariei, respectiv activitatea de gestiune economico-administrativă, protocol și comunicare, prezența la termenele de judecată, la Trezorerie pentru efectuarea plăților specifice, de transport la instituții publice pentru obținerea de avize sau ședințele de lucru ori instituționale, este necesar un număr de încă cel patru autovehicule”, se mai arată în această documentație de atribuire.

Interesant este că această categorie N1 de autovehicule nu intră sub incidența Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 52/2025. Iar tupeul prinde și mai mari proporții cu cât, conform Ordonanței de Guvern nr. 80/2001, cu modificările și completările ulterioare, „se interzice autorităților și instituțiilor publice, indiferent de sistemul de funcționare și subordonare, să achiziționeze autoturisme, astfel cum sunt definite de Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu capacitatea cilindrică mai mare de 1.600 centimetri cubi și al căror preț nu poate depăși contravaloarea în lei a sumei de 23.000 de euro cu TVA inclusă”.

Guvernul plătește 2.648.448 de lei, iar, la sfârșit, restituie autoutilitarele

Ei bine, Cancelaria Prim-Ministrului vrea să contracteze autovehicule din categoria N1, deoarece OG 80/2001 prevede că „prin excepție, autoritățile și instituțiile publice pot achiziționa autovehicule cu propulsie hibridă - alimentate pe benzină + electric, al căror preț nu poate depăși valoarea în lei a sumei de 27.000 de euro inclusiv TVA”.

Problema, în cazul achiziției pe care Cancelaria Prim-Ministrului urmează să o facă, este că Guvernul nici măcar nu cumpără mașinile, ci încheie un leasing operațional. Adică le închiriază, dar „chiria” pe trei ani depășește valoarea maximă permisă la achiziție pentru un astfel de autovehicul.

Astfel, Cancelaria Prim-Ministrului vrea să încheie un acord-cadru privind servicii de leasing operațional pentru 19 autovehicule N1 SUV sau Pick-up, pentru o perioadă de 36 de luni. Și pune la bătaie pentru asta un buget de 2.188.800 de lei fără TVA, adică de 2.648.448 de lei cu TVA inclusă. Ceea ce înseamnă că, pentru fiecare dintre cele 19 mașini, pune la bătaie un buget de 139.292 de lei cu TVA, respectiv de 27.874,5 euro. „Chiria este, așadar, mai mare decât plafonul de 27.000 de euro cu TVA inclusă stabilit de legislație pentru cumpărare,. Deși costă mai mult decât dacă le-ar cumpăra, după trei ani, Guvernul va restitui mașinile, rămânând și fără ele, și fără cei 2.648.448 de lei.

Românii, îndemnați să lase mașinile acasă. Ajutoarele guvernanților au tratament special

Pentru a intra, în acest sistem, în posesia autovehiculelor în cauză, Cancelaria Prim-Ministrului organizează o licitație deschisă, urmând a deschide ofertele primite în data de 23 februarie 2026. Potrivit caietului de sarcini care stă la baza acesteii achiziții, autoutilitarele trebuie să fie construite pe platforme specifice segmentului off-road. Culoarea mașinilor trebuie să fie închisă și trebuie să fie puse la dispoziția Cancelariei Prim-Ministrului în termen de zece zile lucrătoare de la data încheierii contractului. Ca motorizare, se cer mașini alimentate cu benzină + electric full hybrid, cu capacitatea cilindrică cuprinsă între 1.400 și 2.000 de centimetri cubi, Euro 6, având o capacitate a rezervorului de cel puțin 40 de litri. Transmisia trebuie să fie automată, având pe bord viteza maximă omologată de până la 250 de kilometri pe oră și un consum de combustibil în regim mixt de 7,5 litri la suta de kilometri.

În octombrie 2025, Cancelaria lui Bolojan a anunțat că a renunțat la contractul de 850.000 de lei încheiat cu RA-APPS, prin care Regia a pus la dispoziție 30 de mașini cu șofer. În schimb, Cancelaria a încheiat un contract în leasing operațional pentru 17 autovehicule Dacia Duster. Acel contract a avut o durată de 3 luni, la care s-a adăugat o a patra, de grație.

Trăgând linie, odată cu parafarea acestei noi achiziții, fiecare demnitar din Cancelaria lui Bolojan va avea mașina lui. Asta, în timp ce propaganda guvernamentală și a influencerilor de pe rețelele de socializare care sprijină politicile fiscale de majorare (de dublare sau chiar triplare a impozitelor pentru autoturismele populației) ori a politicilor prohibitive de parcare adoptate de primăriile conduse de reprezentanți ai partidelor de la guvernare vorbesc despre „redarea orașelor pietonilor), îndemnând, în termeni categorici, posesorii de autoturisme să se deplaseze cu mijloacele de transport în comun, secretarii și consilierii lui Ilie Bolojan vor primi, fiecare, o autoutilitară de la stat.